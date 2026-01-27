Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires

La lucha por los reconocimientos en la temporada de premios continúa entre las principales apuestas cinematográficas. En este contexto, Frankenstein, de Guillermo del Toro, obtuvo ocho nominaciones a los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), aunque quedó fuera de las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección. En estas últimas, ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones, y ‘Los Pecadores’, con 13, encabezan las quinielas y se perfilan como las grandes favoritas de la edición. Entre las candidaturas más relevantes para el filme del director mexicano destaca la de Jacob Elordi, nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de La Criatura, en una de las categorías más competidas del año, donde también figuran Benicio del Toro, Sean Penn, Paul Mescal, Peter Mullan y Stellan Skarsgård.

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DE DEL TORO El largometraje también recibió una nominación en la categoría de Fotografía, a cargo de Dan Laustsen, colaborador habitual de Del Toro, cuyo trabajo aporta una atmósfera oscura y estilizada que define el tono visual de la cinta. En Diseño de Producción, liderado por Tamara Deverell y Shane Vieau, ‘Frankenstein’ compite frente a títulos como Hamnet, Marty Supreme, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los Pecadores’, consolidándose como una de las producciones más ambiciosas del año. Otras nominaciones incluyen Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peinado, Efectos Visuales Especiales, Sonido y Banda Sonora Original, esta última gracias a la partitura compuesta por Alexandre Desplat, reconocido también por su trabajo en La forma del agua, colaboración previa con el cineasta mexicano.

CAMINO A LA CELEBRACIÓN A Una batalla tras otra y Los Pecadores, las películas más nominadas en esta 79ª edición de los BAFTA, les siguen ‘Hamnet’ y ‘Marty Supreme’, con once candidaturas; Frankenstein y Valor sentimental, con ocho cada una; además de ‘I Swear’ y ‘Bugonia’, con cinco. Con tres nominaciones figuran La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island), Pillion y F1, mientras que Wicked: For Good, Zootrópolis 2 y la brasileña El agente secreto obtuvieron dos menciones. Esta última fue reconocida tanto en la categoría de Mejor Guion Original como en Mejor Película de Habla No Inglesa.