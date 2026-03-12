Netflix confirma secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’ tras su éxito global
Los directores y guionistas volverán a ser Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes expandirán el universo de ‘Rumi’, ‘Mira’ y ‘Zoey’
Ya no hay duda: la importancia y el éxito de ‘K‑Pop Demon Hunters’ ya no se pueden discutir dentro de la cultura pop, el streaming y la música. Por ello, Netflix confirmó este jueves que se prepara la secuela de la historia, impulsada por el éxito que convirtió a la película en una de las más vistas de la plataforma.
Algo que celebran los fanáticos es que la producción —todavía sin fecha de estreno— volverá a estar a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará nuevamente de la animación del proyecto.
Con K-Pop Demon Hunters, “Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros”, indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.
¿DE QUÉ TRATARÁ LA SECUELA?
La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible expansión del fenómeno de K-Pop Demon Hunters, que se ha convertido en un éxito dentro de la plataforma.
“Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia”, señaló Appelhans.
LOS LOGROS YA CONOCIDOS
La película, centrada en un grupo femenino de K-pop que persigue monstruos mientras equilibra su vida bajo los reflectores, ha consolidado al K-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.
La canción Golden, del grupo ficticio HUNTR/X que aparece en el filme, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según reportó Billboard.
Además, el tema principal interpretado por las protagonistas al final del filme encabezó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior y superando éxitos como Ordinary o Jump. (Con información de EFE y Reforma).