Netflix confirma secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’ tras su éxito global

Ya no hay duda: la importancia y el éxito de ‘K‑Pop Demon Hunters’ ya no se pueden discutir dentro de la cultura pop, el streaming y la música. Por ello, Netflix confirmó este jueves que se prepara la secuela de la historia, impulsada por el éxito que convirtió a la película en una de las más vistas de la plataforma.

Algo que celebran los fanáticos es que la producción —todavía sin fecha de estreno— volverá a estar a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará nuevamente de la animación del proyecto.

Con K-Pop Demon Hunters, “Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros”, indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.