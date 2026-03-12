Netflix confirma secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’ tras su éxito global

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 12 marzo 2026
    Netflix confirma secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’ tras su éxito global
    Aventura. Las protagonistas ‘Rumi’, ‘Mira’ y ‘Zoey’ regresarán en una nueva historia que ampliará el universo del filme animado. FOTO: NETFLIX

Los directores y guionistas volverán a ser Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes expandirán el universo de ‘Rumi’, ‘Mira’ y ‘Zoey’

Ya no hay duda: la importancia y el éxito de ‘K‑Pop Demon Hunters’ ya no se pueden discutir dentro de la cultura pop, el streaming y la música. Por ello, Netflix confirmó este jueves que se prepara la secuela de la historia, impulsada por el éxito que convirtió a la película en una de las más vistas de la plataforma.

Algo que celebran los fanáticos es que la producción —todavía sin fecha de estreno— volverá a estar a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará nuevamente de la animación del proyecto.

Con K-Pop Demon Hunters, “Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros”, indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SECUELA?

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible expansión del fenómeno de K-Pop Demon Hunters, que se ha convertido en un éxito dentro de la plataforma.

“Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia”, señaló Appelhans.

LOS LOGROS YA CONOCIDOS

La película, centrada en un grupo femenino de K-pop que persigue monstruos mientras equilibra su vida bajo los reflectores, ha consolidado al K-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción Golden, del grupo ficticio HUNTR/X que aparece en el filme, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según reportó Billboard.

https://vanguardia.com.mx/show/netflix-prepara-serie-sobre-la-tormentosa-relacion-de-frida-kahlo-y-diego-rivera-IL19568707

Además, el tema principal interpretado por las protagonistas al final del filme encabezó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior y superando éxitos como Ordinary o Jump. (Con información de EFE y Reforma).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Corea del Sur

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI por doble homicidio en Washington, fue detenido en Culiacán, Sinaloa y trasladado a Estados Unidos.

Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd
Conagua clausuró cuatro pozos ilegales y aseguró equipos de perforación en Montemorelos, Nuevo León y Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Clausura Conagua cuatro pozos de agua ilegales, en Nuevo León
Organizaciones advirtieron sobre la muerte de especies como tortugas y manatíes y riesgos para familias pesqueras.

Atribuye Rocío Nahle derrame de crudo a embarcación petrolera privada
Priistas condenaron el crimen y exigieron a las autoridades dar con los responsables del mismo.

Asesinan a líder local del PRI en Guerrero
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde 2022, cuando Bukele suspendió los derechos constitucionales y desató las fuerzas de seguridad para enfrentarse a la MS-13 y al Barrio 18.

Estudio revela que política de arrestos masivos en El Salvador pudo haber conducido a crímenes de lesa humanidad
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?
El director del FBI confirmó la aprehensión de Samuel Ramírez en el estado de Sinaloa, México.

FBI confirma captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; era uno de los más buscados por asesinato en EU
Durante el 12 de marzo se reportó un ataque contra una sinagoga ubicada en West Bloomfield, cerca de Detroit, Michigan.

Accidente y tiroteo en sinagoga de Michigan moviliza al FBI; Federación Judía llama a cerrar puertas