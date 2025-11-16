Entre ‘Mi Verdad Oculta’ y segundas temporadas de series

La semana pasada dio inicio con el estreno en “Las Estrellas” de la más reciente telenovela del productor Carlos Moreno (“Juegos interrumpidos”) en sustitución de “Regalo de Amor”: “Mi Verdad Oculta”.

Protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, y basada en la telenovela chilena “Amanda” (2016), “Mi Verdad Oculta” cuenta la historia de Aitana (Susana González), una mujer que regresa en busca de venganza contra unos hermanos que la violaron 18 años atrás bajo el disfraz de una enfermera que cuida a la matriarca de la familia, Doña Eloísa (Rosa María Bianchi), para lograr su rehabilitación de un evento neurológico que le provocó que la cara le quedara paralizada y en medio de esto tiene los sentimientos encontrados para con el hombre que en apariencia incitó a su violación, el mayor de los hermanos, Luciano (David Chocarro).

El buen elenco, la adaptación de sus escritoras de cabecera (Martha Carrillo y Cristina García) y una producción de primer nivel como las que lo han caracterizado “sazonada” por un tema musical interpretado por Lucero, a pesar de errores de continuidad (al personaje de Rosa María Bianchi “se le olvida” de pronto que tiene el rostro paralizado por el evento mencionado) o cronológicos de la historia) el personaje del hermano menor interpretado por Michel Duval “no checa” haya sido del grupo de los violadores 18 años atrás cuando anda apenas pisando los 30) “Mi Verdad Oculta” tiene todos los ingredientes para mantener al público que le dejó “Regalo de amor”.

Mientras esto sucedía en la señal libre, el streaming siguió muy movido con estrenos de no menos atractivas series originales tanto en Apple TV (la nueva serie del creador de “Breaking Bad”, “Pluribus”) como en Netflix (“La Bestia en Mí”) al tiempo que la primera plataforma vio un muy satisfactorio estreno de la segunda temporada de su serie “Palm Royale” con la primera actriz Carol Burnett y el boricua Ricky Martin regresando con más fuerza que en la primera temporada, en lo que hoy Paramount Plus hace lo propio con el regreso del ganador del Oscar Billy Bob Thornton con “Landman” y una mayor importancia al personaje de la nominada Demi Moore.

