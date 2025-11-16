Entre ‘Mi Verdad Oculta’ y segundas temporadas de series

Show
/ 16 noviembre 2025
    Entre ‘Mi Verdad Oculta’ y segundas temporadas de series

El streaming siguió muy movido con estrenos de no menos atractivas series originales tanto en Apple TV

La semana pasada dio inicio con el estreno en “Las Estrellas” de la más reciente telenovela del productor Carlos Moreno (“Juegos interrumpidos”) en sustitución de “Regalo de Amor”: “Mi Verdad Oculta”.

Protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, y basada en la telenovela chilena “Amanda” (2016), “Mi Verdad Oculta” cuenta la historia de Aitana (Susana González), una mujer que regresa en busca de venganza contra unos hermanos que la violaron 18 años atrás bajo el disfraz de una enfermera que cuida a la matriarca de la familia, Doña Eloísa (Rosa María Bianchi), para lograr su rehabilitación de un evento neurológico que le provocó que la cara le quedara paralizada y en medio de esto tiene los sentimientos encontrados para con el hombre que en apariencia incitó a su violación, el mayor de los hermanos, Luciano (David Chocarro).

El buen elenco, la adaptación de sus escritoras de cabecera (Martha Carrillo y Cristina García) y una producción de primer nivel como las que lo han caracterizado “sazonada” por un tema musical interpretado por Lucero, a pesar de errores de continuidad (al personaje de Rosa María Bianchi “se le olvida” de pronto que tiene el rostro paralizado por el evento mencionado) o cronológicos de la historia) el personaje del hermano menor interpretado por Michel Duval “no checa” haya sido del grupo de los violadores 18 años atrás cuando anda apenas pisando los 30) “Mi Verdad Oculta” tiene todos los ingredientes para mantener al público que le dejó “Regalo de amor”.

Mientras esto sucedía en la señal libre, el streaming siguió muy movido con estrenos de no menos atractivas series originales tanto en Apple TV (la nueva serie del creador de “Breaking Bad”, “Pluribus”) como en Netflix (“La Bestia en Mí”) al tiempo que la primera plataforma vio un muy satisfactorio estreno de la segunda temporada de su serie “Palm Royale” con la primera actriz Carol Burnett y el boricua Ricky Martin regresando con más fuerza que en la primera temporada, en lo que hoy Paramount Plus hace lo propio con el regreso del ganador del Oscar Billy Bob Thornton con “Landman” y una mayor importancia al personaje de la nominada Demi Moore.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Temas


Opinión
Series de TV
telenovelas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Apple TV

Abundio Novello

Columna: Sopeoperas

COMENTARIOS

Selección de los editores
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 13 meses de gobierno se han asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo y casi 154 toneladas de metanfetaminas.

Aumenta consumo de metanfetaminas y supera al fentanilo en México
Logran derribar las vallas frente al Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo. La policía lanzó piedras y gas lacrimógeno para intentar contenerlos.

60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX
La presidenta insistió en que disentir es legítimo, pero nunca mediante agresiones o daños al espacio público.

Sheinbaum condena actos violentos en marcha de la Generación Z y llama a protestas pacíficas
Los participantes llamaron a las autoridades federales a restablecer el abasto y corregir las fallas del sistema de salud.

‘Médicos sin medicinas’: personal de salud y ciudadanos protestan por desabasto y muertes evitables
Agentes federales arreciaron con sus operativos contra migrantes en algunas locaciones de Carolina del Norte.

Endurecen operativos contra migrantes en Charlotte: arrecian detenciones
Este tiroteo se reportó en julio de este año, en un centro de detención cercano a Dallas, en Texas.

Acusan de terrorismo a 6 personas por tiroteo ocurrido en julio en centro de detención de Texas
Jack Schlossberg, nieto del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, durante un acto en la sede de la Biblioteca John F. Kennedy en Boston, Massachusetts.

Con Jack Schlossberg la dinastía Kennedy busca continuar siendo una de las influyentes en la política de EU
Activistas climáticos protestan con ataúdes con leyendas que dicen carbón, petróleo y gas, durante la Cumbre Climática de la ONU COP30, la cual se desarrolla en Brasil.

Manifestantes piden decisiones ‘más humanizadas’ en el marco de la COP30 en Brasil