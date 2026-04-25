Entre príncipes, reyes y reinas del pop

El segundo fin de semana de Coachella fue en verdad sorpresivo y mucho más espectacular que el primero tomando en cuenta que Sabrina Carpenter superó su primera presentación gracias a “La Reina del Pop” : Madonna.

Así es. Como un buen as bajo la manga, la segunda presentación del viernes 17 de Sabrina no solo propició que su público conociera a una de las principales influencias para su actual éxito, sino también para Madonna, quien en sus poco más de cuatro décadas de trayectoria musical es de todos conocido “no da paso sin huarache” y vio como la mejor plataforma de lanzamiento del primer sencillo de su continuación al multiplatino “Confessions on the dance floor” (2005) que bajo el título de “I Feel So Free” interpretó acompañado por la Carpenter indudablemente abrieron la brecha para lo que se anticipa como uno de sus álbumes y giras propias más convocadas.

Curiosamente, a mediados de esta semana, aunque en otro contexto totalmente opuesto, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento el pasado martes 21 de abril de uno más de los grandes exponentes del pop de los 80 como lo es Prince se estrenó un tema y videoclip inédito que bajo el título de “With this tear” (“Con esta lágrima”) se grabó originalmente en noviembre de 1991 en Paisley Park, mezclado y masterizado por Chris James, un antiguo ingeniero de Prince, y aunque la grabó la no reconocida cantante del pop Céline Dion en 1992,, fue parte también de un proyecto de álbum del propio Prince nunca antes lanzado compuesto por otros temas inéditos.

Este lanzamiento precede, a su vez, un tributo póstumo al ganador del Oscar a la Mejor Música de 1984 por su película “Lluvia púrpura” que bajo el nombre de “Celebration of Life” va a tener lugar en la ciudad que vio nacer al cantante y compositor, Minneapolis, Minnesota, del 3 al 7 de junio próximos, concluyendo en esta última fecha debido a que fue el día en que nació, pero de 1958, mismo año en el que nacieron también “los Reyes del Pop”, Madonna el 16 de agosto, y Michael Jackson el 29 del mismo mes, quien curiosamente cerró, “con broche de oro”, esta semana de estrenos y celebraciones.

Esto se debe, como ya lo anticipamos en este mismo espacio en su momento, a que este fin de semana coincide a nivel mundial el estreno de la muy esperada biopic del “Rey del Pop”: “Michael”, la cual bajo la dirección del respetado director Antoine Fuqua (“Día de entrenamiento”) desde sus primeras exhibiciones ha tenido sus críticas encontradas, nadie duda sea un fenómeno inicial de taquilla, pero para quienes desde su propia familia “no fueron requeridos” para formar parte de ella, se confirmó en estos días también el estreno del “otro lado de la historia” vía el documental titulado “Michael Jackson: A Celebration”, dirigido por Christopher Broughton.

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