¡Aún hay boletos! Llegará ‘Perfume de Gardenia’ a Saltillo con Aracely Arámbula, David Zepeda y Jorge Salinas

Un espectáculo lleno de estrellas llegará el próximo 2 de diciembre a Saltillo con la obra musical Perfume de Gardenia, que reúne a algunas de las figuras mexicanas y latinoamericanas más importantes. Los protagonistas, Aracely Arámbula, David Zepeda, Jorge Salinas, Christian de la Fuente y César Évora, ofrecerán una cátedra de actuación.

El show tendrá dos funciones el mismo martes, a las 17:00 y 21:00 horas, por lo que los boletos ya están a la venta.

De acuerdo con la información oficial, las entradas pueden adquirirse en el sitio showbizticket.com.mx, donde los precios van desde 824 pesos en Palcos hasta 1,699 pesos en la Zona Naranja.