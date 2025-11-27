¡Aún hay boletos! Llegará ‘Perfume de Gardenia’ a Saltillo con Aracely Arámbula, David Zepeda y Jorge Salinas
El espectáculo, acompañado por música en vivo de la Sonora Santanera, se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas con dos funciones especiales
Un espectáculo lleno de estrellas llegará el próximo 2 de diciembre a Saltillo con la obra musical Perfume de Gardenia, que reúne a algunas de las figuras mexicanas y latinoamericanas más importantes. Los protagonistas, Aracely Arámbula, David Zepeda, Jorge Salinas, Christian de la Fuente y César Évora, ofrecerán una cátedra de actuación.
El show tendrá dos funciones el mismo martes, a las 17:00 y 21:00 horas, por lo que los boletos ya están a la venta.
De acuerdo con la información oficial, las entradas pueden adquirirse en el sitio showbizticket.com.mx, donde los precios van desde 824 pesos en Palcos hasta 1,699 pesos en la Zona Naranja.
¿QUIÉN ACTÚA EN ‘PERFUME DE GARDENIA’?
Además de Arámbula y Zepeda, la obra incluye la participación de Laura León, Arturo Carmona, Latin Lover, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Lyn May.
El elenco también integra a los comediantes Alejandro Suárez, Rafael Inclán y Luis de Alba, así como a la exintegrante de Las Perdidas, Kimberly “La Más Preciosa”.
El show es producido por Omar Suárez, uno de los creativos más reconocidos del teatro en México. La producción llega a Saltillo tras una exitosa temporada en distintas ciudades de Estados Unidos.