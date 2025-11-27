¡Aún hay boletos! Llegará ‘Perfume de Gardenia’ a Saltillo con Aracely Arámbula, David Zepeda y Jorge Salinas

/ 27 noviembre 2025
    ¡Aún hay boletos! Llegará ‘Perfume de Gardenia’ a Saltillo con Aracely Arámbula, David Zepeda y Jorge Salinas
    Espectáculo. La obra ofrecerá dos funciones en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo 2 de diciembre. FOTO: CUARTOSCURO

El espectáculo, acompañado por música en vivo de la Sonora Santanera, se presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas con dos funciones especiales

Un espectáculo lleno de estrellas llegará el próximo 2 de diciembre a Saltillo con la obra musical Perfume de Gardenia, que reúne a algunas de las figuras mexicanas y latinoamericanas más importantes. Los protagonistas, Aracely Arámbula, David Zepeda, Jorge Salinas, Christian de la Fuente y César Évora, ofrecerán una cátedra de actuación.

El show tendrá dos funciones el mismo martes, a las 17:00 y 21:00 horas, por lo que los boletos ya están a la venta.

De acuerdo con la información oficial, las entradas pueden adquirirse en el sitio showbizticket.com.mx, donde los precios van desde 824 pesos en Palcos hasta 1,699 pesos en la Zona Naranja.

¿QUIÉN ACTÚA EN ‘PERFUME DE GARDENIA’?

Además de Arámbula y Zepeda, la obra incluye la participación de Laura León, Arturo Carmona, Latin Lover, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Lyn May.

El elenco también integra a los comediantes Alejandro Suárez, Rafael Inclán y Luis de Alba, así como a la exintegrante de Las Perdidas, Kimberly “La Más Preciosa”.

$!La venta de boletos continúa en la página web.
La venta de boletos continúa en la página web. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

El show es producido por Omar Suárez, uno de los creativos más reconocidos del teatro en México. La producción llega a Saltillo tras una exitosa temporada en distintas ciudades de Estados Unidos.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

