¡Entrevista de lujo! Se consolida Glenn Powell como el nuevo héroe y galán en Hollywood

Como una de las estrellas que más rápido creció en Hollywood, Glenn Powell ya había recibido en Cinemacon el Premio Estrella del Futuro, tres años atrás, cuando se destacó al lado de Tom Cruise y Miles Teller, en la acción de ‘Top Gun Maverick’. Tampoco tardó demasiado en protagonizar el romanticismo de ‘Anyone But You’ y los múltiples personajes de ‘Hit Man’ para volver con otra acción de ‘Twisters’. Incluso volvió a encontrarse en Las Vegas con Tom Cruise, cuando presentó las primeras imágenes de la nueva ‘The Running Man’ heredando incluso un estilo parecido, en la misma semana que fue premiado como La Estrella del Año, mientras ahora se postula al Premio Emmy por la serie de Hulu ‘Chad Powers’. ¿Cómo viviste aquel momento en que te coronaron como la Estrella del Año en Cinemacon? Recibir el premio a la Estrella del Año fue algo increíble. Y todavía más increíble porque yo ya había recibido antes el premio a la Estrella del Mañana, tres años atrás. Eso solo ya era maravilloso pero tampoco quiero ser demasiado vanidoso porque sé que a partir de mañana, en cualquier momento también puedo llegar a ser la Estrella de Ayer.

¿Te quedó alguien por agradecer el premio? Cheech Marin había recibido otro premio al mejor comediante el mismo día. Y a los 12 años yo había trabajado con él, en ‘Spy Kids 3D Game Over’. Me acuerdo incluso cuando con Danny Trejo me invitaron a sentarme con ellos en el almuerzo, el primer día del rodaje. Yo era el chico nuevo de la escuela y ellos estaban en la mesa más popular del estudio. Nunca voy a poder olvidar ese gesto. Cuando recién empiezas en esta carrera, esos son momentos en que necesitas que te pellizquen porque crees que estás soñando. Son recuerdos inolvidables, en especial cuando nadie más te vuelve a invitar a sentarte en una mesa así. ¿En qué momento te diste cuenta que tu mesa se convirtió en la más importante, al convertirte en una verdadera estrella? El año pasado fue bastante extraordinario para mí. Pude ver a la gente bailando o salir todos mojados de una producción como Twisters en 4DX. Y en CinemaCon, pude mostrar las primeras imágenes de Running Man, al lado de Tom Cruise que había ido para presentar el final de Mission Impossible. Sentí que se cerraba un círculo con mi profesor de cine, porque él me enseñó la ética extrema de trabajo tan necesaria para llenar una sala de cine, para entretener al público de todo el planeta.

¿Cómo fue ese preciso momento de mostrarle a Tom Cruise, las primeras imágenes de ‘The Running Man’? Es un momento que jamás voy a poder olvidar porque después de verla, Tom quedó completamente asombrado. Y lo más increíble de esta relación que tengo en especial con Tom Cruise, es ver cómo es que nunca esconde su entusiasmo por el cine. La experiencia de trabajar tanto, invirtiendo tu propio cuerpo para entretener al público, es un tema que los dos tenemos en común. ¿Y la serie de Hulu ‘Chad Powers’ donde interpretas un personaje que se transforma en alguien totalmente distinto físicamente? La nariz postiza ayuda (Risas). El personaje de Chad Powers lo veo como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como una transformación de My Fair Lady, donde el jugador de fútbol es el bueno de la película y con solo cambiar la voz se convierte en una buena persona. ¿Prefieres el cine que se ve en casa como ‘Hitman’ en Netflix y la serie de Hulu ‘Chad Powers’ o la experiencia del cine como ‘Twisters’ y ‘Top Gun’? Supongo que hoy, más que nunca, necesitamos ver cine en una sala de cine para reunir gente de diferentes ideologías con la simple y única razón de ser entretenidos. Y lo digo porque Running Man hace exactamente eso. Es una película que toca cada uno de los puntos que más ama el público en el cine. Hasta yo me sorprendí con un rodaje que nunca imagine que fuera tan real. Tuve que tirarme desde lo más alto de un edificio y saltar por encima de una explosión, me destrozaron el cuerpo... y probablemente lo que merezco por haberle pedido consejos a Tom Cruise a la hora de no pedir un doble. Después de haber caminado literalmente por fuego, puedo decir que nunca antes trabajé tanto en mí vida.

¿No esperabas tener tantas escenas de acción en una película con tanta acción? Sabía que íbamos a filmar escenas de acción, era parte del trabajo. Pero terminó siendo lo que yo llamo un tejido de balas. Sabía que iba a tomarme un tiempo, pero no estaba preparado para tanto. Pero es lo que realmente quiere el público del cine: si mi personaje se cae golpeándose en el suelo, la gente quiere saber que realmente lo estás haciendo. Y cuando una explosión es de verdad y tienes que saltar por encima, la historia es diferente. La gente invierte mucho más. ¿En Running Man también trabaja otra estrella mucho más famosa en tu casa, tu perro? Sí, mi perro se llama Percy, es el único que aparece en mis redes sociales. Y es bastante profesional porque siempre estuvo conmigo en el estudio de cine y era el primero en llegar, todos los días, siempre a tiempo. ¿Vas al cine como una persona normal? Soy de los que hacen efectos de sonido con el popcorn en la boca, de los que juegan a tirarlo al aire, atrapándolo con la boca, sin que toque el suelo, siempre con algo fresco para tomar. Es el gran secreto. ¿Y si tuvieras que elegir tu mejor experiencia en una sala de cine? Uno de mis recuerdos favoritos fue Top Gun Maverick. Habíamos empezado a filmarla en el 2018, pero no se estrenó hasta el 2022, por la pandemia. Trabajamos muchísimo en esa película y Tom quiso esperar... para mostrarla en una sala de cine. Para cualquier actor de mi edad, no podía pasar por alto como es que Tom Cruise apostó el doble, sabiendo lo que significa semejante experiencia. Me enseñó muchísimo sobre nuestro negocio, por todo lo que significa el impacto cultural de ver cine dentro de una sala de cine. Las primeras imágenes, las vi en un cine, con los dueños de otras salas de cine. Y nunca me voy a olvidar de ese momento tan especial, porque después de trabajar tanto para entretener al público, pude ver con claridad la importancia de lo que nosotros hacemos.