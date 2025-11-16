¡Un gran elenco! Nolan lanza el primer vistazo de ‘La Odisea’ con Tom Holland y Anne Hathaway

El amor entra por la vista, y por ello Universal Pictures dio a conocer las primeras imágenes de cómo lucirán Tom Holland y Anne Hathaway como parte del elenco estelar de la cinta La Odisea, considerada una de las grandes apuestas para el verano del próximo año.

La nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria La Odisea, descrita como una propuesta fresca y con un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares, busca convertirse en una de las producciones más ambiciosas en la historia de Hollywood.

La filmación del proyecto concluyó a inicios de este año bajo la dirección del británico Christopher Nolan, por lo que la cinta incluirá escenarios reales y locaciones impactantes, sello característico del cineasta.