¡Un gran elenco! Nolan lanza el primer vistazo de ‘La Odisea’ con Tom Holland y Anne Hathaway
De acuerdo con Universal Pictures, la cinta llegará a las salas de cine el próximo 17 de julio de 2026
El amor entra por la vista, y por ello Universal Pictures dio a conocer las primeras imágenes de cómo lucirán Tom Holland y Anne Hathaway como parte del elenco estelar de la cinta La Odisea, considerada una de las grandes apuestas para el verano del próximo año.
La nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria La Odisea, descrita como una propuesta fresca y con un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares, busca convertirse en una de las producciones más ambiciosas en la historia de Hollywood.
La filmación del proyecto concluyó a inicios de este año bajo la dirección del británico Christopher Nolan, por lo que la cinta incluirá escenarios reales y locaciones impactantes, sello característico del cineasta.
DETALLES DE ‘LA ODISEA’
Esta nueva entrega estará bajo la dirección y producción del británico Christopher Nolan, conocido por liderar proyectos cinematográficos de gran envergadura, entre ellos la trilogía de Batman: El Caballero de la Noche, El Origen (2010), Interestelar (2014) y Oppenheimer, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2023.
Entre los actores y actrices confirmados para el reparto destaca un impresionante desfile de talento como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth, Elliot Page y Benny Safdie.
De acuerdo con Universal Pictures, la cinta llegará a las salas de cine el próximo 17 de julio de 2026, generando gran expectativa entre el público.
La historia sigue la travesía de Odiseo, junto a su hijo Telémaco y su esposa Penélope, tras la victoria en la Guerra de Troya. Durante su viaje, el héroe enfrenta numerosas dificultades y desafíos, entre ellos una intensa batalla con Poseidón —dios del mar y los terremotos— y su hijo, el cíclope Polifemo, así como un enfrentamiento con la temible bestia marina Escila. (Con información de El Universal)