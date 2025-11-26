¡Es hoy, es hoy! ¿A qué hora estrena en Netflix la temporada final de ‘Stranger Things’?

Teorías, peticiones, tramas reales y el temor por la muerte de personajes favoritos envuelven hoy el estreno de la temporada final de Stranger Things, serie que por nueve años no sólo creó un fandom, sino que logró mantenerlo y, pese a los altibajos, se colocó dentro de la cultura pop internacional. A las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) de este miércoles 26 de noviembre, la primera tanda de episodios finales verá la luz, y las aventuras de Eleven y sus amigos tendrán un cierre épico, como lo han anticipado desde hace semanas los involucrados en el show. Los creadores adelantaron que los episodios tendrán duraciones extendidas y que el lanzamiento se organizará en varias partes, incluida una entrega final independiente como parte del cierre planeado para la historia iniciada en 2016.

La nueva temporada se traslada al otoño de 1987, cuando Hawkins está marcado por la apertura de las denominadas nuevas “grietas” interdimensionales. La historia retoma los acontecimientos tras el colapso de Hawkins, ahora intervenido por fuerzas federales. Los personajes vuelven a encontrarse en medio de un escenario alterado por lo ocurrido con Vecna y por cambios personales que los colocan en posiciones distintas frente al conflicto.

La incorporación de Linda Hamilton suma una figura gubernamental que incidirá en la estrategia oficial ante la emergencia. La segunda parte de los episodios finales llegará en una fecha especial: el 25 de diciembre. Y el gran desenlace —un único episodio de dos horas— cerrará la serie el 31 de diciembre. Hasta el momento, este final se proyectará en cines de Estados Unidos, a la espera de que la modalidad también se confirme para México.

La serie colocó en el ojo de Hollywood y de la audiencia a caras frescas y nuevas, por lo que varias carreras se vieron impulsadas tras su llegada al proyecto. Entre los ejemplos más claros están Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Natalia Dyer y Sadie Sink. Además, marcó un regreso digno para Winona Ryder y dio un impulso definitivo a la carrera de David Harbour.

Si llegaste hasta esta quinta temporada, entonces ya sabes que Once es prácticamente la creadora del monstruo que amenaza con destruir al mundo. Vecna no es sólo un villano, es también Henry Creel, el primer niño, en Hawkins, en mostrar poderes mentales.

