¿Ya la viste? Confirman la segunda temporada de ‘Todo Vale’ serie con Kim Kardashian y Sarah Paulson

Un acierto total resultó para Kim Kardashian aceptar el protagónico de ‘Todo Vale’, ya que, con sólo cinco episodios transmitidos de la primera temporada, Hulu y Disney confirmaron que ya se trabaja en una segunda entrega.

La noticia corrió como pólvora en redes sociales, donde el público se mantiene dividido entre apoyar el proyecto o criticar la apuesta de Ryan Murphy, creador y productor ejecutivo.

La serie se estrenó el 4 de noviembre y rápidamente se convirtió en un éxito gracias a las actuaciones de Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash, Naomi Watts y otras estrellas invitadas.