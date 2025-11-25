¿Ya la viste? Confirman la segunda temporada de ‘Todo Vale’ serie con Kim Kardashian y Sarah Paulson
La exitosa serie de Hulu, transmitida en México vía Disney+, se mantiene como un hit a pesar de su baja calificación en Rotten Tomatoes
Un acierto total resultó para Kim Kardashian aceptar el protagónico de ‘Todo Vale’, ya que, con sólo cinco episodios transmitidos de la primera temporada, Hulu y Disney confirmaron que ya se trabaja en una segunda entrega.
La noticia corrió como pólvora en redes sociales, donde el público se mantiene dividido entre apoyar el proyecto o criticar la apuesta de Ryan Murphy, creador y productor ejecutivo.
La serie se estrenó el 4 de noviembre y rápidamente se convirtió en un éxito gracias a las actuaciones de Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash, Naomi Watts y otras estrellas invitadas.
¿QUÉ PASÓ CON LA SERIE DE KIM KARDASHIAN?
A pesar de las críticas —Variety la describió como “una versión condescendiente de la fantasía de una jefa”— el drama sobre una abogada divorciada alcanzó el número uno en la lista de audiencia de Hulu, convirtiéndose en el estreno de una serie con guión original más grande de la plataforma en los últimos tres años.
Mientras tanto, la crítica en Rotten Tomatoes le otorgó apenas un 3% de aprobación, en contraste con el 66% que le dio la audiencia en el mismo sitio.
La serie tiene además a Kriss Jenner, la matriarca del clan Kardashian- Jenner, como una de las productoras ejecutivas.