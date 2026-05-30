¡Escándalo! Francia rompe con Miss Universo y se ausenta de la edición 2026

Todo parece indicar que la crisis de imagen y participación de Miss Universo vivirá una nueva etapa difícil, sobre todo ahora que Miss Francia confirmó que se baja de la contienda internacional, lo que pone aún más en tela de juicio el éxito y la credibilidad del certamen, que actualmente tiene a Fátima Bosch como ganadora. La competencia está programada para realizarse el próximo noviembre en Puerto Rico; sin embargo, la primera “piedra” en el camino de la ceremonia llegó por parte de uno de los países que más leales y comprometidos se había mostrado con el certamen. En el mensaje, que aún circula en la plataforma X, Miss Universo Francia señaló que busca mantenerse fiel a la identidad y los compromisos del concurso: “En este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025”, se puede leer en la publicación.

¿QUÉ PASÓ CON MISS UNIVERSO 2026? El comunicado también llega en un momento en el que comienzan las preparaciones para conocer a las próximas representantes de cada país. “La Compañía Miss Francia seguirá atenta a los futuros acontecimientos del certamen y espera volver a participar próximamente”, se lee en el texto, lo que podría significar un regreso en el futuro.

Frédéric Gilbert, presidente de la organización Miss Francia, expresó en el mismo documento que, si bien el certamen siempre ha sido una oportunidad para proyectar a su país a nivel internacional, también tienen la responsabilidad de garantizar la fidelidad y la integridad de la identidad del concurso Miss Francia. Por su parte, el equipo organizador de Miss Universo respondió al comité francés a través de sus redes sociales, donde aseguró que trabajará para mantener la participación del país en el certamen.

“La Organización Miss Universo anuncia un nuevo capítulo para Miss Universo Francia, comenzando con el ciclo 2026”, señalaron. Además, añadieron que supervisarán y promoverán directamente la plataforma en Francia, reforzando el compromiso, la excelencia y el profesionalismo que definen a la marca Miss Universo a nivel mundial. En 2025, la ganadora de Miss Francia fue Angélique Angarni-Filopon, quien causó polémica al convertirse en la ganadora de mayor edad en la historia del certamen, con 34 años. Para la edición 2026, ella fue la responsable de coronar a Hinaupoko Devèze.

POLÉMICAS 2025 La edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, fue una de las más controversiales en la historia del certamen, destacando principalmente por estos escándalos. El incidente de la candidata mexicana: la representante de México y eventual ganadora, Fátima Bosch, fue reprendida y ofendida públicamente por el director tailandés Nawat Itsaragrisil por no cumplir con ciertas actividades promocionales.

Las acusaciones de fraude y la renuncia de jueces: días antes de la final, miembros del jurado renunciaron públicamente. Señalaron una severa falta de transparencia, favoritismos, acusaciones de fraude y afirmaron que el certamen favorecía a quienes generaban mayores ganancias económicas. Además, se registró una intoxicación de concursantes, ya que al menos siete candidatas sufrieron una severa intoxicación alimentaria, requirieron atención médica y obligaron a la representante de Hungría, Kincső Dezsényi, a ser hospitalizada de emergencia. (Con información de El Universal).

Publicidad