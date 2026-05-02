Espíritus, maldiciones y otro ‘Hombre en llamas’

Abril terminó con, cuando menos, una tríada de series en el streaming que o son nuevas adaptaciones de novelas o películas, u originales que retoman la esencia de clásicos de décadas anteriores:

‘LA CASA DE LOS ESPÍRITUS’ (PRIME VIDEO): El pasado miércoles 29 esta plataforma estrenó los primeros tres capítulos de esta adaptación de la aclamada novela del mismo título de la escritora chilena Isabel Allende, donde combina la historia real de su familia en el Chile del siglo XX con el realismo mágico que se perdió en la película hollywoodense de 1993, pero que aquí se rescata muy dignamente con la producción de primer nivel de Eva Longoria y Pablo Larraín, entre otros, y actores como los mexicanos Alfonso Herrera y Fernanda Castillo, haciendo unas interpretaciones muy respetables... aunque de pronto se les olviden sus acentos chilenos.

‘LA MALDICIÓN DE WIDOW’S BAY’ (APPLE TV): El mismo miércoles 29, esta otra plataforma de streaming nos sorprendió también de forma muy satisfactoria con el estreno de los primeros dos capítulos de esta serie que, enfocada en el género del terror, podríamos sintetizar como una fusión del clásico del género “Fog: Niebla” (John Carpenter, 1980) con una novela de Stephen King. Tiene de regreso al actor británico Matthew Rhys (“Perry Mason”; “La bestia en mí”) como el alcalde de un pueblo de Nueva Inglaterra, quien en medio de una nueva estrategia de promoción turística debe lidiar con lo que parece ser una maldición latente en el lugar.

‘HOMBRE EN LLAMAS’ (NETFLIX): 22 años después del estreno de la película del mismo título dirigida por Tony Scott y protagonizada por el dos veces ganador del Óscar Denzel Washington, llegó el último día de abril a esta plataforma esta aceptable adaptación que, si bien no se desarrolla en México como la original —salvo su secuencia inicial (a final de cuentas, tristemente, nuestra realidad superó a la ficción)—, da seguimiento ahora en Brasil a John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II, de “Aquaman”), un antiguo mercenario quien, en medio de la búsqueda de venganza por el asesinato de un compañero, defiende a la hija de otro colega muerto de ser víctima de sus asesinos.

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