¡Está de regreso!... ‘Shrek 5’ presenta su primer tráiler sin la voz de Alfonso Obregón (Video)

En la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan para interpretar nuevamente a Shrek, Burro y Fiona, manteniendo las voces que acompañaron a la franquicia desde su debut.

Después de varios años de espera, Shrek 5 presentó su primer tráiler oficial y confirmó que el universo del ogro verde volverá a la pantalla grande con una historia completamente nueva que reunirá a los personajes más queridos de la saga.

Sin embargo, el adelanto en español latino dejó una de las mayores sorpresas para el público de la región: Alfonso Obregón ya no dará voz a Shrek, personaje que interpretó durante años y que se convirtió en uno de los doblajes más reconocidos del cine animado.

En contraste, hasta el momento no se ha revelado quién será el nuevo encargado de prestar su voz a Shrek, una decisión que ha despertado incertidumbre entre los seguidores de la saga.

El avance confirma que Eugenio Derbez volverá a interpretar a Burro, uno de los personajes más populares de la franquicia y cuya adaptación al español fue clave para conectar con el público latinoamericano.

La diferencia también quedó reflejada en el propio tráiler, donde Burro interpreta dos canciones en inglés, dejando de lado las adaptaciones musicales y referencias culturales que caracterizaron las entregas anteriores y que contribuyeron al éxito del doblaje en América Latina.

UNA NUEVA GENERACIÓN LLEGA A MUY MUY LEJANO

La historia llevará nuevamente a los espectadores al reino de Muy Muy Lejano, aunque ahora con una familia protagonista que ha crecido con el paso del tiempo.

Uno de los principales cambios será la participación de los hijos de Shrek y Fiona, quienes aparecen como jóvenes adultos y tendrán un papel relevante dentro de la trama.

Para dar vida a esta nueva etapa, Zendaya, Marcello Hernández y Skylar Gisondo se integran al elenco interpretando a Felicia, Fergus y Farkle, ampliando así el universo de personajes que acompañarán la nueva aventura.

UNA EXTRAÑA MAGIA PONE EN RIESGO EL REINO

El tráiler comienza con un libro de cuentos que recuerda los acontecimientos de la película original estrenada en 2001, hasta que Burro interrumpe la narración para anunciar que es momento de escribir una nueva historia.

A partir de ese momento, el reino parece quedar envuelto por una misteriosa magia oscura que altera el equilibrio de Muy Muy Lejano y obliga a los protagonistas a emprender una misión para descubrir qué sucede.

El adelanto también muestra personajes inspirados en cuentos clásicos y referencias visuales que los fanáticos ya comenzaron a analizar. Algunas teorías incluso apuntan a un posible regreso del Rey Arturo, aunque hasta ahora el estudio no ha confirmado su participación.

LA ANIMACIÓN MANTIENE SU NUEVO ESTILO

Cuando DreamWorks presentó las primeras imágenes de Shrek 5 en 2024, parte de la comunidad expresó su deseo de volver al diseño visual de las películas originales.

El nuevo tráiler confirma que el estudio mantendrá la dirección artística mostrada durante el desarrollo del proyecto, conservando los cambios en el aspecto de los personajes que generaron debate entre los seguidores.

Aun con estas modificaciones, la producción exhibe una animación más moderna y detallada, resultado de la evolución tecnológica que ha experimentado la industria desde el estreno de la primera entrega hace más de dos décadas. La película tiene previsto llegar a las salas de cine el próximo 30 de junio de 2027.