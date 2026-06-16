¡Está de regreso!... ‘Shrek 5’ presenta su primer tráiler sin la voz de Alfonso Obregón (Video)

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Está de regreso!... ‘Shrek 5’ presenta su primer tráiler sin la voz de Alfonso Obregón (Video)
    El primer adelanto mostró el regreso de los personajes principales, nuevas incorporaciones al elenco y una decisión en el doblaje latino que ha llamado especialmente la atención. VANGUARDIA/ARCHIVO

El primer tráiler de Shrek 5 ya está disponible y confirmó el regreso de varios personajes, aunque la ausencia de Alfonso Obregón en el doblaje latino ha generado reacciones entre los fans

Después de varios años de espera, Shrek 5 presentó su primer tráiler oficial y confirmó que el universo del ogro verde volverá a la pantalla grande con una historia completamente nueva que reunirá a los personajes más queridos de la saga.

En la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan para interpretar nuevamente a Shrek, Burro y Fiona, manteniendo las voces que acompañaron a la franquicia desde su debut.

Sin embargo, el adelanto en español latino dejó una de las mayores sorpresas para el público de la región: Alfonso Obregón ya no dará voz a Shrek, personaje que interpretó durante años y que se convirtió en uno de los doblajes más reconocidos del cine animado.

https://vanguardia.com.mx/show/felices-25-anos-shrek-el-ogro-que-cambio-para-siempre-las-peliculas-animadas-GA20753014

LA AUSENCIA DE ALFONSO OBREGÓN GENERA EXPECTATIVA

El avance confirma que Eugenio Derbez volverá a interpretar a Burro, uno de los personajes más populares de la franquicia y cuya adaptación al español fue clave para conectar con el público latinoamericano.

En contraste, hasta el momento no se ha revelado quién será el nuevo encargado de prestar su voz a Shrek, una decisión que ha despertado incertidumbre entre los seguidores de la saga.

La diferencia también quedó reflejada en el propio tráiler, donde Burro interpreta dos canciones en inglés, dejando de lado las adaptaciones musicales y referencias culturales que caracterizaron las entregas anteriores y que contribuyeron al éxito del doblaje en América Latina.

UNA NUEVA GENERACIÓN LLEGA A MUY MUY LEJANO

La historia llevará nuevamente a los espectadores al reino de Muy Muy Lejano, aunque ahora con una familia protagonista que ha crecido con el paso del tiempo.

Uno de los principales cambios será la participación de los hijos de Shrek y Fiona, quienes aparecen como jóvenes adultos y tendrán un papel relevante dentro de la trama.

Para dar vida a esta nueva etapa, Zendaya, Marcello Hernández y Skylar Gisondo se integran al elenco interpretando a Felicia, Fergus y Farkle, ampliando así el universo de personajes que acompañarán la nueva aventura.

UNA EXTRAÑA MAGIA PONE EN RIESGO EL REINO

El tráiler comienza con un libro de cuentos que recuerda los acontecimientos de la película original estrenada en 2001, hasta que Burro interrumpe la narración para anunciar que es momento de escribir una nueva historia.

A partir de ese momento, el reino parece quedar envuelto por una misteriosa magia oscura que altera el equilibrio de Muy Muy Lejano y obliga a los protagonistas a emprender una misión para descubrir qué sucede.

El adelanto también muestra personajes inspirados en cuentos clásicos y referencias visuales que los fanáticos ya comenzaron a analizar. Algunas teorías incluso apuntan a un posible regreso del Rey Arturo, aunque hasta ahora el estudio no ha confirmado su participación.

LA ANIMACIÓN MANTIENE SU NUEVO ESTILO

Cuando DreamWorks presentó las primeras imágenes de Shrek 5 en 2024, parte de la comunidad expresó su deseo de volver al diseño visual de las películas originales.

El nuevo tráiler confirma que el estudio mantendrá la dirección artística mostrada durante el desarrollo del proyecto, conservando los cambios en el aspecto de los personajes que generaron debate entre los seguidores.

Aun con estas modificaciones, la producción exhibe una animación más moderna y detallada, resultado de la evolución tecnológica que ha experimentado la industria desde el estreno de la primera entrega hace más de dos décadas. La película tiene previsto llegar a las salas de cine el próximo 30 de junio de 2027.

https://vanguardia.com.mx/show/gano-el-doblaje-eugenio-derbez-confirma-que-dara-voz-a-burro-en-shrek-5-NH18973178

DATOS CURIOSOS DE SHREK 5

Alfonso Obregón fue la voz de Shrek en español latino durante las primeras películas de la franquicia y su ausencia ha generado conversación entre los seguidores.

Eugenio Derbez sí regresa para interpretar nuevamente a Burro, uno de los doblajes más populares del cine animado en Latinoamérica.

• Los hijos de Shrek y Fiona tendrán un papel protagónico como jóvenes adultos, marcando una nueva etapa en la historia del reino de Muy Muy Lejano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine

Personajes


Eugenio Derbez

Organizaciones


DREAMWORKS

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Solución pacífica

Solución pacífica
NosotrAs: Migrar lejos, criar acompañada

NosotrAs: Migrar lejos, criar acompañada
Señalan que, aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un récord de 23 mil 591 md en el primer trimestre de 2026, más del 93% correspondió a la reinversión de utilidades en el sector financiero.

Posible revisión anual del T-MEC congela inversión industrial en México

Se mencionó que el único caso de robo en el estado coahuilense fue en Torreón y se recuperó toda la carga, así como la detención del presunto responsable.

Crece 12% los robos en carreteras federales; Coahuila no presenta esta tendencia
La Modalidad 40 del IMSS se ha convertido en una opción para quienes buscan incrementar el monto de su futura pensión tras dejar un empleo formal.

Pensión Modalidad 40 del IMSS... ¿cuáles son los requisitos para inscribirte y cuándo es recomendable hacerlo?
Ante el inicio de la temporada de lluvias, la llegada de la canícula despierta dudas en la población mexicana.

Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega el periodo más caluroso del año y qué impacto tendrá?
Aventura. La quinta entrega de la franquicia introduce nuevos personajes y apuesta por una historia centrada en Jessie y los cambios tecnológicos que enfrentan las nuevas generaciones.

Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica
Mientras ayudó a Nueva Zelanda a rescatar un empate frente a Irán, su popularidad en Instagram continúa disparándose gracias al impulso de las redes sociales.

¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026?... la nueva estrella en redes sociales