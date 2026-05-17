¡Felices 25 años! ‘Shrek’: el ogro que cambió para siempre las películas animadas

En una época en la que Disney marcaba la agenda del entretenimiento infantil, llegó ‘Shrek’, una película que, con su propia manera de contar historias de “personajes de cuentos de hadas”, rompió no sólo con la atención de los infantes, sino que involucró también al público adulto en una saga que está cerca de estrenar su quinta aventura cinematográfica. La historia previa a su llegada fue su campaña de publicidad en revistas, periódicos y, por supuesto, en los anuncios de los cines, donde aparecía como una propuesta poco común para reinterpretar los cuentos de hadas, las historias de princesas y los finales felices. Sin embargo, fue precisamente su originalidad la que la convirtió en todo un éxito en taquilla y, por ende, prolongó su historia hasta la actualidad. La cinta hablaba de temas comunes y cotidianos reflejados en personajes de cuentos como ogros, princesas, hadas, brujas y animales mágicos. Ahí radicó uno de sus puntos fuertes: el lanzamiento de personajes como ‘Shrek’, ‘Fiona’ y el amigo cómico ‘Burro’, interpretado magistralmente por Eddie Murphy en su versión original y Eugenio Derbez para el público latino.

¿QUÉ LOGRÓ ‘SHREK’? Roger Ebert, el crítico de cine estadounidense por antonomasia, calificó a ‘Shrek’ con cuatro estrellas, la máxima puntuación que otorgaba. Para Ebert, fallecido en 2013, la cinta —producida por DreamWorks Animation— retrata sentimientos reales de las personas, lo que produjo una mayor cercanía con el público, que vio en el ogro una especie de reflejo de sí mismo, desde un lugar donde la fantasía era posible y no sólo como un personaje divertido y ocurrente. “Es alegre, travieso, lleno de chistes sutiles internos y, sin embargo, con un corazón. Ningún ser animado ha movido, respirado o provocado escalofríos de forma tan convincente como ‘Shrek’, pero la película no parece una versión reprocesada del mundo real; todo es inventado, hasta las orejas en forma de trompeta de Shrek”.

DEL LIBRO A LA PANTALLA Pero aún más remota que la primera parte de Shrek lo es el libro infantil en el que fue inspirada. Del mismo título, Shrek! se publicó en 1990, escrito por William Steig. Así como su creador logró formar un personaje que aceptaba sus diferencias en un mundo repleto de convencionalismos y prejuicios, los directores de la película, Vicky Jenson y Andrew Adamson, supieron trasladar a la gran pantalla esa misma esencia, ambientada en el nuevo siglo que iniciaba. Las voces que dieron vida a los personajes principales también fueron clave del éxito: Mike Myers (Alfonso Obregón, en español) como Shrek; Cameron Diaz (Dulce Guerrero) como la princesa Fiona; Eddie Murphy (Eugenio Derbez) como Burro; y John Lithgow como Lord Farquaad (Humberto Vélez).

Otra de las claves del éxito de ‘Shrek’ fue su soundtrack. Con el tema ‘All Star’, de Smash Mouth, la película impulsó el tema de la agrupación que, de hecho, había sido estrenado tres años antes, en 1999, pero que cobró importancia internacional al formar parte de la cinta. La fórmula narrativa de Shrek, en la que por primera vez el príncipe no era el joven convencional, logró que la película permaneciera alrededor de 22 semanas en cartelera, casi medio año. Sólo abandonó las salas cuando la producción estuvo lista para ser lanzada en formato VHS, donde también se armó una campaña que ayudó a su fuerte presencia en los hogares.

EN NÚMEROS Más adelante, se posicionó como la cuarta película con mayores transmisiones en la televisión abierta mexicana. En la actualidad, tanto su primera parte como las secuelas de Shrek se encuentran disponibles en diferentes plataformas de streaming, como Max y Prime Video. De ahí nació una saga que permitió no sólo expandir el universo del ogro verde, sino también el de sus personajes aliados, como las dos películas de El gato con botas, los especiales navideños y de Halloween, además de la muy anunciada —aunque aún sin actualizaciones— aventura en solitario de Burro. No por nada fue la primera película en ganar el premio Oscar a la Mejor Película Animada en toda la historia de la ceremonia, algo que la destacó frente a su principal competidor: Disney.

EL FUTURO VERDE En 2027 se estrenará la quinta parte, después de 17 años de su última entrega, ‘Shrek Forever After’, misma que ya está envuelta en polémica desde el anuncio de su historia y la incorporación de Zendaya como nueva estrella para la voz en inglés.