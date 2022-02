Este es el contenido de streaming que te recomendamos para este fin de semana

Era 1999 cuando “Sexo, pudor y lágrimas” se convertía en la tercera película más taquillera de la historia del cine mexicano, pues en ella se trataban sin tabúes temas como la sexualidad masculina y femenina. Aunque en este 2022 sería un filme políticamente muy incorrecto, en su momento presentó tintes machistas, le dio poca importancia a las enfermedades mentales y hacía una especie de apología de la violación. 22 años después los personajes protagonistas vuelven para presentar nuevamente los temas sociales de hoy, entre estos el poliamor, la transexualidad y el suicidio. En esta segunda parte, Alonso Iñíguez invita a aprender del pasado y así lo dicen sus personajes. “El pasado está ahí para que aprendamos de él. Para no repetir sus pasos, para corregir sus errores” dice José Ángel Bichir como Mateo en el desenlace de la película, y continúa: “Hay que mirarlo de frente y sin tapujos, con todo su dolor y toda su belleza. Hay que abrazarlo, entenderlo y aprender a convivir con él”.

The White Lotus 85 %

Mare of Easttown 94%

HBO Max

Año: 2021

Duración: 7 episodios

Director: Craig Zobel

HBO la estrenó a mediados de abril del año pasado y “Mare of Easttown” nos dio el genuino acento de Pensilvania que no sabíamos que necesitábamos. Kate Winslet lidera la serie como la férrea titular Mare y se centra en un pequeño pueblo que se enfrenta a un brutal asesinato. Eso sí, mientras el personaje de Winslet lidia con eso, también hace lo posible por mantener su propia vida en orden, que no es poca cosa. Esta miniserie es de lo mejor que ha hecho la actriz en años. Hay algo en su enfoque de mujer común y corriente -su disposición a participar en la tristeza y el dolor de Mare- que hizo que esta propuesta fuera absolutamente eléctrica.