¿Urge una limpia? Se interna Aleks Syntek en clínica tras infidelidad a su esposa y señalamientos de acoso

/ 10 noviembre 2025
    ¿Urge una limpia? Se interna Aleks Syntek en clínica tras infidelidad a su esposa y señalamientos de acoso
    Escándalo. El músico mexicano enfrenta una fuerte crisis personal y profesional tras ser señalado por infidelidad y acoso, situación que lo llevó a internarse en una clínica de rehabilitación. FOTO: ESPECIAL

El compositor de Sexo, Pudor y Lágrimas atraviesa un momento crítico, alejado de su esposa Karen Coronado y de sus hijos

Tras su reciente y exitoso paso por Saltillo con la gira ‘Total Syntek 35 Aniversario’, la vida del cantante Aleks Syntek dio un giro inesperado. No por lo sucedido en el escenario, sino por la filtración de presuntas infidelidades y acusaciones de acoso a menores, que habrían provocado la ruptura con su familia.

“Yo no juego a ese nivel... me destrozaron la vida. ¿Lo merezco?”, expresó el cantautor en un video difundido por el programa Ventaneando, donde aseguró haber sido víctima de extorsión.

Apenas el pasado jueves, Syntek anunció la suspensión de su gira por el resto de 2025 para “atender asuntos de salud”. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que el músico se internó en la clínica de rehabilitación Monte Fénix, en Ciudad de México.

¿QUÉ LE PASÓ A ALEKS SYNTEK?

Según el programa de televisión y diversas reacciones en redes sociales, Pati Chapoy y parte del público señalaron que el intérprete no asumió responsabilidad por las acusaciones que enfrenta en el ámbito personal y profesional.

Syntek responsabilizó a Javier Calderón, con quien trabajó durante años, y a su esposa, Valeria Cox, de orquestar una “campaña en su contra”. Sin embargo, tras sus declaraciones, su esposa Karen Coronado y sus hijos decidieron alejarse, luego de que él admitiera públicamente haber mantenido una relación extramarital y de que se difundieran señalamientos de presunto acoso hacia jóvenes, algunas de ellas menores de edad.

“Javier Calderón es un gánster de la música. Me extorsionó”, afirmó Syntek en la grabación difundida por TV Azteca.

FALSAS DISCULPAS

En el mismo reportaje se mostró otro video que Syntek habría enviado a su grupo de músicas, en el que ofrecía disculpas si en algún momento las hizo sentir incómodas, al tiempo que les pedía dejar de exponerlo públicamente, argumentando que ello estaba destruyendo su imagen y afectando emocionalmente a su familia.

“Chicas, a cada una les pido una disculpa en lo individual. Lo que hice no estuvo bien. Estoy muy apenado con ustedes... estoy desesperado”, dijo el cantante de Loca en su mensaje.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud o el tiempo que permanecerá internado.

Temas


Adicciones
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Aleks Syntek

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

