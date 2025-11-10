¿Urge una limpia? Se interna Aleks Syntek en clínica tras infidelidad a su esposa y señalamientos de acoso

Tras su reciente y exitoso paso por Saltillo con la gira ‘Total Syntek 35 Aniversario’, la vida del cantante Aleks Syntek dio un giro inesperado. No por lo sucedido en el escenario, sino por la filtración de presuntas infidelidades y acusaciones de acoso a menores, que habrían provocado la ruptura con su familia. “Yo no juego a ese nivel... me destrozaron la vida. ¿Lo merezco?”, expresó el cantautor en un video difundido por el programa Ventaneando, donde aseguró haber sido víctima de extorsión. Apenas el pasado jueves, Syntek anunció la suspensión de su gira por el resto de 2025 para “atender asuntos de salud”. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que el músico se internó en la clínica de rehabilitación Monte Fénix, en Ciudad de México.

¿QUÉ LE PASÓ A ALEKS SYNTEK? Según el programa de televisión y diversas reacciones en redes sociales, Pati Chapoy y parte del público señalaron que el intérprete no asumió responsabilidad por las acusaciones que enfrenta en el ámbito personal y profesional. Syntek responsabilizó a Javier Calderón, con quien trabajó durante años, y a su esposa, Valeria Cox, de orquestar una “campaña en su contra”. Sin embargo, tras sus declaraciones, su esposa Karen Coronado y sus hijos decidieron alejarse, luego de que él admitiera públicamente haber mantenido una relación extramarital y de que se difundieran señalamientos de presunto acoso hacia jóvenes, algunas de ellas menores de edad. “Javier Calderón es un gánster de la música. Me extorsionó”, afirmó Syntek en la grabación difundida por TV Azteca.

FALSAS DISCULPAS En el mismo reportaje se mostró otro video que Syntek habría enviado a su grupo de músicas, en el que ofrecía disculpas si en algún momento las hizo sentir incómodas, al tiempo que les pedía dejar de exponerlo públicamente, argumentando que ello estaba destruyendo su imagen y afectando emocionalmente a su familia. “Chicas, a cada una les pido una disculpa en lo individual. Lo que hice no estuvo bien. Estoy muy apenado con ustedes... estoy desesperado”, dijo el cantante de Loca en su mensaje.

Ahora sí el que está TOCANDO FONDO es el cantante ALEKS SYNTEK, pues está tan mal por la crisis matrimonial, emocional y laboral que está viviendo que decidió internarse en la clínica de rehabilitación MONTE FENIX, para tratarse de los nervios y de ciertas adicciones 😱😱 pic.twitter.com/Vuz3Xmrbzs — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 9, 2025