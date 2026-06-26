¡Estrenará en junio de 2028! Afinan detalles para el spin-off de ‘Burro’, amigo de ‘Shrek’

El peso de ‘Shrek’ dentro del cine y el entretenimiento es irrefutable. Así quedó confirmado con el anuncio del spin-off de ‘Burro’, que llegará en junio de 2028 con la intención de ampliar la saga y seguir desarrollando el universo de sus personajes.

Fue la propia Universal Pictures la que hizo oficial que Eddie Murphy encabezará el proyecto, en el que volverá a dar voz al entrañable personaje y cuya historia relatará las aventuras y la vida de ‘Burro’. Hasta el momento se desconoce si, para la versión en español latino, Eugenio Derbez volverá a prestar su voz al personaje, tal como ocurrió con la quinta entrega de la franquicia.

Durante la gira de prensa de ‘Beverly Hills Cop: Axel F’, Murphy confirmó que DreamWorks Animation prepara la película de ‘Burro’, cuyo estreno en cines está previsto para el viernes 30 de junio de 2028.