¡Estrenará en junio de 2028! Afinan detalles para el spin-off de ‘Burro’, amigo de ‘Shrek’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Estrenará en junio de 2028! Afinan detalles para el spin-off de ‘Burro’, amigo de ‘Shrek’
    Regalo. Eddie Murphy volverá a prestar su voz a ‘Burro’, mientras los seguidores esperan la confirmación de Eugenio Derbez para el doblaje latino. FOTO: Youtube@UniversalPicturesMéxico

La cinta contará con la voz en inglés de Eddie Murphy y ahora se espera la confirmación de Eugenio Derbez para volver a interpretar al personaje en la versión para Latinoamérica

El peso de ‘Shrek’ dentro del cine y el entretenimiento es irrefutable. Así quedó confirmado con el anuncio del spin-off de ‘Burro’, que llegará en junio de 2028 con la intención de ampliar la saga y seguir desarrollando el universo de sus personajes.

Fue la propia Universal Pictures la que hizo oficial que Eddie Murphy encabezará el proyecto, en el que volverá a dar voz al entrañable personaje y cuya historia relatará las aventuras y la vida de ‘Burro’. Hasta el momento se desconoce si, para la versión en español latino, Eugenio Derbez volverá a prestar su voz al personaje, tal como ocurrió con la quinta entrega de la franquicia.

Durante la gira de prensa de ‘Beverly Hills Cop: Axel F’, Murphy confirmó que DreamWorks Animation prepara la película de ‘Burro’, cuyo estreno en cines está previsto para el viernes 30 de junio de 2028.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA?

La cinta narrará la historia del origen de cómo un burro común se convirtió en el inolvidable ‘Burro’. El filme será dirigido por Charlie Bean, quien tiene en su trayectoria títulos como ‘The Lego Ninjago Movie’ y la versión de acción real de ‘La dama y el vagabundo’.

La producción estará a cargo de Rebecca Huntley, quien participó en ‘Kung Fu Panda 4’, mientras que Matt Flynn fungirá como codirector, después de colaborar como artista de historia en DreamWorks en producciones como ‘Robot salvaje’ y ‘El gato con botas: El último deseo’.

Esta información entusiasmó a los seguidores de la franquicia, quienes desde entonces esperaban la confirmación oficial del proyecto y un nuevo capítulo para uno de los personajes más queridos de la saga.

https://vanguardia.com.mx/show/problemas-de-salud-obligan-a-lionel-richie-a-reprogramar-conciertos-de-su-gira-AF21711010

La película llegará un año después del estreno previsto de ‘Shrek 5’, programado para el 30 de junio de 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Estrenos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Eddie Murphy
Eugenio Derbez

Organizaciones


DREAMWORKS

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Nuestra burbuja de felicidad

Nuestra burbuja de felicidad
true

Qué hermoso eres feliz, México

Para los partidos del Mundial que se realizarán el 29 de junio en Monterrey y 30 de junio en Ciudad de México, se informaron decretos para suspender clases e implementar teletrabajo para servidores públicos.

Decretan suspender clases y home office por partidos del Mundial el 29 de junio en Nuevo León y el 30 en CDMX
La CDHE y la Fiscalía de Colima abrieron investigaciones por presuntos actos de tortura de policías de Coquimatlán contra un hombre detenido.

Comisión de Derechos Humanos de Colima investiga presunta tortura cometida por policías de Coquimatlán
Embargo de vivienda en México: conoce qué significa una notificación, cuáles son tus derechos y los pasos legales para defender tu patrimonio.

¿Pegaron una notificación de embargo sobre tu casa?... Qué hacer y los pasos legales para defenderte en México
Pato Merlín llega a redes sociales con una cuenta oficial, momentos virales y respaldo del IMPI tras convertirse en símbolo mexicano durante el Mundial 2026.

Pato Merlín estrena redes sociales y celebra con tacos de carnitas y reuniones con famosos
Decisión. La cartelera cultural y de entretenimiento del fin de semana incluye propuestas para públicos de todas las edades en distintos puntos de Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel
Países Bajos jugará ante Marruecos en el Estadio Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026.

Países Bajos jugará en Monterrey ante Marruecos: así quedaron los cruces de 16avos del Mundial 2026