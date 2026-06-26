¡Estrenará en junio de 2028! Afinan detalles para el spin-off de ‘Burro’, amigo de ‘Shrek’
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La cinta contará con la voz en inglés de Eddie Murphy y ahora se espera la confirmación de Eugenio Derbez para volver a interpretar al personaje en la versión para Latinoamérica
El peso de ‘Shrek’ dentro del cine y el entretenimiento es irrefutable. Así quedó confirmado con el anuncio del spin-off de ‘Burro’, que llegará en junio de 2028 con la intención de ampliar la saga y seguir desarrollando el universo de sus personajes.
Fue la propia Universal Pictures la que hizo oficial que Eddie Murphy encabezará el proyecto, en el que volverá a dar voz al entrañable personaje y cuya historia relatará las aventuras y la vida de ‘Burro’. Hasta el momento se desconoce si, para la versión en español latino, Eugenio Derbez volverá a prestar su voz al personaje, tal como ocurrió con la quinta entrega de la franquicia.
Durante la gira de prensa de ‘Beverly Hills Cop: Axel F’, Murphy confirmó que DreamWorks Animation prepara la película de ‘Burro’, cuyo estreno en cines está previsto para el viernes 30 de junio de 2028.
¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA?
La cinta narrará la historia del origen de cómo un burro común se convirtió en el inolvidable ‘Burro’. El filme será dirigido por Charlie Bean, quien tiene en su trayectoria títulos como ‘The Lego Ninjago Movie’ y la versión de acción real de ‘La dama y el vagabundo’.
La producción estará a cargo de Rebecca Huntley, quien participó en ‘Kung Fu Panda 4’, mientras que Matt Flynn fungirá como codirector, después de colaborar como artista de historia en DreamWorks en producciones como ‘Robot salvaje’ y ‘El gato con botas: El último deseo’.
Esta información entusiasmó a los seguidores de la franquicia, quienes desde entonces esperaban la confirmación oficial del proyecto y un nuevo capítulo para uno de los personajes más queridos de la saga.
La película llegará un año después del estreno previsto de ‘Shrek 5’, programado para el 30 de junio de 2027.