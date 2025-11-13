¡Estuvo fuerte el cotorro! Asaltan oficinas de La Cotorrisa, en Naucalpan

/ 13 noviembre 2025
    ¡Estuvo fuerte el cotorro! Asaltan oficinas de La Cotorrisa, en Naucalpan FOTO: VANGUARDIA

Desde su programa de pódcast, los dos comediantes compartieron la experiencia, al igual que metraje de los asaltantes

En el capítulo más reciente de “La Cotorrisa” los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky señalaron que fueron víctimas de la inseguridad, ya que unos hombres armados irrumpieron en sus oficinas ubicadas en Naucalpan, Estado México.

Ante el asombro de los internautas, el video donde cuentan cómo fue el intento de robo rápidamente se viralizó porque los creadores de contenido mostraron algunos clips tomados de las cámaras de seguridad.

LA COTORRISA REVELA INTENTO DE ROBO EN SUS OFICINAS DE NAUCALPAN

Los presentadores del famoso pódcast revelaron detalles del intento de robo que vivieron el pasado martes, cuando una persona de su equipo se percató de la presencia de los ladrones en sus estudios de grabación.

El día de ayer (martes) nos asaltaron la oficina, afortunadamente no había nadie y fue un robo frustrado’, mencionó Slobotzky al inicio del clip.

Asimismo, agradecieron la pronta intervención de las autoridades para evitar que los ladrones se llevaran objetos de valor: ‘Como alguien que lleva 30 años en el Estado de México y Naucalpan siempre ha brillado por muchas cosas... la policía llegó rápido por primera vez’, exclamó Ricardo.

Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí. Honor a quien honor merece’, añadió Slobotzky.

Mientras los comediantes mostraban las imágenes de los delincuentes, agradecieron a uno de los integrantes de su equipo que notó lo que estaba pensando y dio aviso a la policía: ‘Se metieron y por suerte, Lalo ve la alerta de las cámaras y de la alarma (..) les dijo por el interfon ‘ya va para allá la policía’ y soltaron lo que llevaban’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ardidos? Responden Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa críticas con parodia a conductores de TV

Además de que están armados, traen herramientas para abrir puertas y cajas fuertes’, mencionó Slobotzky.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

