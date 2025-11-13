¡Estuvo fuerte el cotorro! Asaltan oficinas de La Cotorrisa, en Naucalpan

En el capítulo más reciente de “La Cotorrisa” los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky señalaron que fueron víctimas de la inseguridad, ya que unos hombres armados irrumpieron en sus oficinas ubicadas en Naucalpan, Estado México.

Ante el asombro de los internautas, el video donde cuentan cómo fue el intento de robo rápidamente se viralizó porque los creadores de contenido mostraron algunos clips tomados de las cámaras de seguridad.

LA COTORRISA REVELA INTENTO DE ROBO EN SUS OFICINAS DE NAUCALPAN

Los presentadores del famoso pódcast revelaron detalles del intento de robo que vivieron el pasado martes, cuando una persona de su equipo se percató de la presencia de los ladrones en sus estudios de grabación.

‘El día de ayer (martes) nos asaltaron la oficina, afortunadamente no había nadie y fue un robo frustrado’, mencionó Slobotzky al inicio del clip.