‘Estuvo muy divertido, lo mejor está por venir’: asegura Arantza Ruiz tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Emocionada, volviendo a la realidad y sobrellevando la ola de emociones, Arantza Ruiz, tercera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, platicó con VMÁS sobre su participación, su salida y los planes que están en puerta ahora que formará parte del reality show, pero desde fuera. Ruiz, conocida por sus participaciones en melodramas como ‘Vencer el Pasado’, ‘El Hotel de los Secretos’ y ‘El Precio de Amarte’, fue eliminada en el tercer domingo del reality, luego de competir en una placa de nominados con la mayoría de sus amigos dentro de la convivencia, como Memo Schutz y Luis Chaparro.

¿Cómo te sientes ya fuera de la casa? “Muy impactada de cómo se vive el juego afuera, es súper diferente. O sea, siento como si hubiera salido de un sueño, como si hubiera soñado mi paso por la casa. Fue súper extraño. Fue más divertido de lo que yo esperaba. Me la pasé increíble, conocí gente maravillosa. Y me quedo con eso, siempre intento quedarme con lo bueno”, dijo la también cantante y streamer.

Arantza tuvo unos últimos días dentro de la casa con líos o complicaciones, especialmente con la participante Flor Vigna, con quien se alejó, incluso reafirmando en la postgala que ya no tendría la oportunidad de recuperar su amistad. “Es una locura porque, por ejemplo, yo los veía en la pantalla y decía: claro, por eso la jefa nos decía: ‘Ojos abiertos, de frente, pónganse bonitos’. Porque yo los veía ya como es estar ahí”, agregó.

UNA EXPERIENCIA POSITIVA Los favoritos de Arantza son Memo y Luis, con quienes logró una conexión de amistad dentro del reality. Sin embargo, al ser cuestionada sobre quién no le gustaría que llegara a la final, fue reservada y apeló a esperar los nuevos movimientos dentro de las dinámicas. “Siento que todos tienen su pedacito dentro de la casa, creo que ahorita la casa está bastante bien armada. Vamos a ver más bien qué hacen ellos para mover, porque después de que cambiaran los cuartos se va a poner como una bomba la casa, así que ahorita el juego ya es otra cosa”, expresó entre risas la streamer de videojuegos. Arantza reconoció que, además de bailar o ser de las personas que hacían mover la casa, no todo fue bien recibido; sin embargo, realizar las actividades cotidianas pudo ser una de las razones que le permitieron tener mayor permanencia. Aun así, acepta la decisión del público.

¿Cómo defines este proyecto en tu carrera? “Para mí es un regalo. Es una de esas experiencias que vives una vez en la vida y ya han sido tres semanas o diez. Muchísimas gracias a toda la gente de Saltillo, gracias a mis fans, neta. Sí, estas son las cosas que llenan el corazón. Muchas, muchas gracias”. Arantza forma parte del elenco estelar de la nueva producción de Televisa, ‘Tierra de Amor y Coraje’, que pronto llegará a las pantallas de la televisora, así como al streaming de ViX y a la telenovela de HBO Max ‘Colisión’.

“Estuvo muy divertido y lo mejor está por venir. Todavía vamos a seguir con esto”, dijo emocionada la también cantante. “Sigo sacando música, entonces pueden escuchar en todas las plataformas digitales y voy a sacar una canción nueva muy pronto. Así que todavía hay muchas cosas para cerrar el año”, contó.