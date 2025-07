Ex de Wendy falsificó su firma para comprar nueva camioneta; Marlon clama se la regresen por ser un regalo

Desde hace semanas circulan en redes sociales videos de Wendy Guevara hablando de una denuncia y proceso legal que comenzó en días pasados en contra de una persona que fue allegada a ‘La Perdida’ y que tuvo el valor de falsificar su firma con la intención de comprar un nuevo automóvil. Fue al programa Hoy al que la conductora y creadora de contenido, compartió los detalles del proceso legal que comenzó, confirmando así el problema sin mencionar el nombre directo del responsable, aunque sus seguidores y amigas cercanas han dicho se trata de Marlon. “Las mismas personas de donde esta persona fue y firmó, ellos me buscaron, yo no sabía”, explicó Guevara al programa.

¿QUIÉN LE ROBÓ A WENDY GUEVARA? Aunque no ha dicho expresamente el nombre del responsable, en otras transmisiones las amigas de Wendy como Paola Suarez, Vanessa Labios 4K o Salma Hernández, si han dado detalles y apuntan a Marlon, ex amigo de Wendy como el responsable. “Me dijeron, alteraron un documento que hasta le pusieron corrector, tú sabes que un documento no se puede alterar, en México no puedes alterar un documento eso es un delito”, explicó Guevara.

Además advirtió que no se dejará manipular por ninguna persona, incluido el falsificador de su firma. “Muchos años fui la tonta de muchas personas o de una persona y ya no lo voy a ser, y no voy a dejar que hagan o deshagan nada más como quieran ‘al voy y firmo como Wendy’, para eso hay leyes en este país”, agregó.

Marlon Colmenarez le manda mensaje a Wendy Guevara 🤯😱🔥 pic.twitter.com/BrHXAhNnET — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 1, 2025

ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Antes de terminar la entrevista explicó que su defensa legal exigirá que comprueben esos movimientos bancarios y la supuesta venta de ese automóvil. “Que según yo le vendí un vehículo y quien sabe qué, entonces vamos a ir a los juzgados a que enseñe donde según él me compró el vehículo, esta persona, y ahí está la carta de donde me pagó tanto que nos enseñe las pruebas, que nos enseñe en su banco cuando me transfirió o me dio el dinero”, dijo la popular ‘Perdida’. Y aseguró que no se retractará de continuar el proceso legal, en contra de quien alguna vez la llenó de flores, palabras o promesas. “Yo estoy totalmente para pararme ahí y me den las pruebas donde según yo vendí ese coche”, dijo.

‘ME LA REGALÓ Y NO ÉRAMOS NADA’ Luego de que la noticia de que Wendy llegaría hasta las últimas consecuencias, Marlon Colmenares, señalado salió en su defensa a confirmar que la ‘Perdida’ le regaló una camioneta y que dejó endosado el documento que acredita al striper como dueño. “No es justo que me están llegando tantos mensajes tan malos y yo no hice nada”, explica el modelo venezolano. “Wendy Guevara me regala hace dos años una camioneta de 1 millón de pesos, me dice ‘bebé te lo merecías’. Hasta yo lloré de la emoción, tú sabes que yo vengo desde abajo. Me la regaló nadie la obligó, nada pues, no éramos novios, nada solamente me la quiso regalar y ya”, aseguró nervioso en el video.

“La factura está a su nombre, pero ella atrás endosa en la parte de atrás a mi nombre. Ese mismo día dentro del concesionario me la endosó por detrás”, explicó el ex amigo de Guevara. Marlon señaló que ella no lo ha superado, “la camioneta me la regalaste, después no se la puedes estar quitando. Las cosas que se regalan no se quitan. Ya supéralo”, dijo molesto.

“Somos amigos, la relación de nosotros empezó con que a ella obviamente yo le gustaba” Marlon Colmenares #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/TUumtG6ep2 — sunshine🌞 (@bysunshinee_) July 26, 2023