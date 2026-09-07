‘Enciende’ Salma Hayek a Instagram con fotografías para celebrar sus 60 años

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    ‘Enciende’ Salma Hayek a Instagram con fotografías para celebrar sus 60 años
    Respuesta. La actriz mexicana recibió miles de mensajes de felicitación tras compartir en redes sociales una reflexión sobre su llegada a los 60 años. FOTO: AP/ ARCHIVO

La actriz veracruzana festejó su cumpleaños con una publicación en Instagram en la que recibió miles de mensajes de admiración

Salma Hayek es, sin duda, una referencia de belleza, talento y sencillez a donde quiera que llega, sobre todo si se trata de mostrar su amor por la cultura mexicana y su empoderamiento femenino. Fue así como la protagonista de ‘Eternals’ compartió parte de su intimidad “al desnudo” con sus seguidores en Instagram.

“60 y agradecida”, escribió la originaria de Coatzacoalcos junto a dos fotografías en las que parece estar sin ropa, pero feliz y disfrutando del mar.

Hasta el cierre de la edición, Hayek había cosechado medio millón de ‘likes’ y casi 100 mil comentarios en su publicación, en los que reinaban las palabras de amor, admiración y felicitaciones por su cumpleaños.

¿QUÉ PASÓ CON SALMA HAYEK?

Apenas hace unas semanas, la estrella de ‘Frida’ se convirtió en abuela debido al nacimiento del primogénito de su hijastro, François Pinault Jr., y su esposa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La próxima película de la veracruzana en cartelera será ‘Without Blood’, que protagoniza junto a Demián Bichir y que es dirigida por Angelina Jolie.

https://vanguardia.com.mx/show/toca-soportar-lisa-arrasa-con-sawadika-y-supera-los-139-millones-de-vistas-en-youtube-LB23339174

La cinta llegará a los cines el 18 de septiembre en Estados Unidos, por lo que se espera que próximamente se anuncie la fecha de estreno para México.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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