‘Enciende’ Salma Hayek a Instagram con fotografías para celebrar sus 60 años

Salma Hayek es, sin duda, una referencia de belleza, talento y sencillez a donde quiera que llega, sobre todo si se trata de mostrar su amor por la cultura mexicana y su empoderamiento femenino. Fue así como la protagonista de ‘Eternals’ compartió parte de su intimidad “al desnudo” con sus seguidores en Instagram.

“60 y agradecida”, escribió la originaria de Coatzacoalcos junto a dos fotografías en las que parece estar sin ropa, pero feliz y disfrutando del mar.

Hasta el cierre de la edición, Hayek había cosechado medio millón de ‘likes’ y casi 100 mil comentarios en su publicación, en los que reinaban las palabras de amor, admiración y felicitaciones por su cumpleaños.