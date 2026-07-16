¡Arranca la Liga MX! Xolos vs Tigres: a qué hora juegan, transmisión y el debut de los refuerzos

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    ¡Arranca la Liga MX! Xolos vs Tigres: a qué hora juegan, transmisión y el debut de los refuerzos
    Fernando Gorriarán y Gilberto Mora serán dos de los encargados de generar futbol en el duelo entre Tigres y Xolos. FOTOS: INSTAGRAM/GEMINI

La Jauría quiere aprovechar las bajas felinas y su reciente dominio en el Estadio Caliente para comenzar el Apertura 2026 con otra sorpresa

El Apertura 2026 de la Liga MX comenzará con una prueba de alto voltaje. Xolos de Tijuana recibe a Tigres este jueves en el Estadio Caliente, donde la Jauría buscará repetir la sorpresa del torneo anterior y los felinos iniciarán una nueva etapa sin André-Pierre Gignac.

El partido se disputará este jueves a las 9 de la noche, en el Estadio Caliente. La transmisión será exclusiva de FOX One, sin señal en televisión abierta.

Tijuana llega con sed de revancha luego de terminar noveno en el Clausura 2026 y quedar fuera de la Liguilla en la última jornada.

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Tigres, séptimo de la fase regular, fue eliminado por Chivas en Cuartos de Final: ganó 3-1 la ida, perdió 2-0 la vuelta y el Rebaño avanzó por su mejor posición tras el 3-3 global.

Los números generales favorecen ampliamente a la UANL. Desde 2011 se han enfrentado 33 veces en Liga MX: Tigres suma 19 victorias, Xolos seis y registran ocho empates.

El balance reciente en el Estadio Caliente enciende la alerta: Tijuana ha ganado tres de las últimas cuatro ocasiones en que recibió a los universitarios.

El antecedente más reciente ocurrió el 3 de abril, en la Jornada 13 del Clausura 2026. Xolos ganó 1-0 con un disparo de Kevin Castañeda al minuto 22 que se desvió antes de vencer a Nahuel Guzmán.

Xolos apostó por Yael Padilla, extremo procedente de Chivas y principal alta confirmada para el Apertura 2026. A cambio, perdió precisamente a Kevin Castañeda, nuevo jugador rojiblanco, y a Diego Bagui, quien pasó al Atlante.

La base conserva a Gilberto Mora, Ignacio Rivero, Mourad El Ghezouani y Josef Martínez, fichado desde el mercado invernal.

Jorge Hank confirmó la permanencia de Mora después de su participación mundialista: “Gil cumple la mayoría de edad en octubre, por lo que la siguiente temporada estará con nosotros”.

El nuevo número 10 apunta a ser el conductor del equipo de Sebastián “Loco” Abreu.

Tigres incorporó al defensa argentino Alan Franco, cedido un año por São Paulo; sin embargo, completará sus pruebas y estaría disponible hasta la Jornada 2.

“El club es grande y viene compitiendo muy bien”, expresó a su llegada. La visita tampoco contará con Juan Pablo Vigón y Marco Farfán, ambos con molestias; Francisco Reyes está suspendido y Ángel Correa no viajó mientras se resuelve su salida.

Xolos vs Tigres: Posibles alineaciones

Xolos: José Antonio Rodríguez; Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Adonis Preciado; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Yael Padilla; Mourad El Ghezouani y Diego Abreu.

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Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

El césped sintético, la reciente fortaleza fronteriza en casa y las ausencias felinas equilibran un duelo cuyo historial señala a Tigres.

¿Volverá Xolos a morder al gigante o la UANL iniciará con autoridad su vida después de Gignac?

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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