¡Arranca la Liga MX! Xolos vs Tigres: a qué hora juegan, transmisión y el debut de los refuerzos

El Apertura 2026 de la Liga MX comenzará con una prueba de alto voltaje. Xolos de Tijuana recibe a Tigres este jueves en el Estadio Caliente, donde la Jauría buscará repetir la sorpresa del torneo anterior y los felinos iniciarán una nueva etapa sin André-Pierre Gignac. El partido se disputará este jueves a las 9 de la noche, en el Estadio Caliente. La transmisión será exclusiva de FOX One, sin señal en televisión abierta. Tijuana llega con sed de revancha luego de terminar noveno en el Clausura 2026 y quedar fuera de la Liguilla en la última jornada.

Tigres, séptimo de la fase regular, fue eliminado por Chivas en Cuartos de Final: ganó 3-1 la ida, perdió 2-0 la vuelta y el Rebaño avanzó por su mejor posición tras el 3-3 global. Los números generales favorecen ampliamente a la UANL. Desde 2011 se han enfrentado 33 veces en Liga MX: Tigres suma 19 victorias, Xolos seis y registran ocho empates. El balance reciente en el Estadio Caliente enciende la alerta: Tijuana ha ganado tres de las últimas cuatro ocasiones en que recibió a los universitarios.

El antecedente más reciente ocurrió el 3 de abril, en la Jornada 13 del Clausura 2026. Xolos ganó 1-0 con un disparo de Kevin Castañeda al minuto 22 que se desvió antes de vencer a Nahuel Guzmán. Xolos apostó por Yael Padilla, extremo procedente de Chivas y principal alta confirmada para el Apertura 2026. A cambio, perdió precisamente a Kevin Castañeda, nuevo jugador rojiblanco, y a Diego Bagui, quien pasó al Atlante. La base conserva a Gilberto Mora, Ignacio Rivero, Mourad El Ghezouani y Josef Martínez, fichado desde el mercado invernal. Jorge Hank confirmó la permanencia de Mora después de su participación mundialista: “Gil cumple la mayoría de edad en octubre, por lo que la siguiente temporada estará con nosotros”. El nuevo número 10 apunta a ser el conductor del equipo de Sebastián “Loco” Abreu. Tigres incorporó al defensa argentino Alan Franco, cedido un año por São Paulo; sin embargo, completará sus pruebas y estaría disponible hasta la Jornada 2. “El club es grande y viene compitiendo muy bien”, expresó a su llegada. La visita tampoco contará con Juan Pablo Vigón y Marco Farfán, ambos con molestias; Francisco Reyes está suspendido y Ángel Correa no viajó mientras se resuelve su salida.

Xolos vs Tigres: Posibles alineaciones Xolos: José Antonio Rodríguez; Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Adonis Preciado; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Yael Padilla; Mourad El Ghezouani y Diego Abreu.

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre. El césped sintético, la reciente fortaleza fronteriza en casa y las ausencias felinas equilibran un duelo cuyo historial señala a Tigres. ¿Volverá Xolos a morder al gigante o la UANL iniciará con autoridad su vida después de Gignac?