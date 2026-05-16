‘Es fake’: Desmiente la periodista Martha Figueroa que Luis Miguel esté hospitalizado en Nueva York
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La fanática del cantante y escritora del libro ‘Micky: Un Tributo Diferente’ aseguró que una persona muy cercana a él desmintió lo anunciado por ‘El Gordo y La Flaca’
Si bien Luis Miguel es uno de los pocos cantantes que ha logrado conquistar a distintas generaciones del público, sus fanáticas no temen mostrar su amor, admiración y gusto por él. Una de ellas, que precisamente forma parte del entretenimiento mexicano, es la periodista Martha Figueroa, quien “mantiene” una cercanía con el ambiente de ‘El Sol’; por ello, desmintió que el intérprete se encuentre en Nueva York recibiendo atención médica.
“Yo pregunté con la persona más cercana a él y me dijo hace un par de horas que era fake la información”, expresó la conductora de Hoy ante la prensa, declaración que fue publicada en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.
La tarde del viernes, desde el programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision, la reportera Gelena Solano dio a conocer la información en un enlace en vivo del programa de espectáculos.
¿QUÉ DIJO MARTHA FIGUEROA?
Y aunque Martha no es vista constantemente cerca de ‘El Sol’, sí es una de las periodistas que ha seguido de cerca tanto su carrera profesional como su vida personal, por lo que la prensa suele dar peso a sus aseveraciones sobre Luismi.
“(La fuente cercana) me dijo: ‘es fake, no hay de qué preocuparse’. No investigué más, no pregunté y, bueno, con eso me quedé”, aseguró la conductora.
Además, entre risas pidió que la luz de ‘El Sol’ se mantenga presente en los escenarios y en la vida pública. “Que no se nos apague nunca ese hombre”, bromeó.
Hasta la tarde del sábado 16 de mayo, nadie del equipo de Luis Miguel había salido a desmentir o confirmar la información, debido a que el manejo de los asuntos relacionados con el cantante siempre ha sido muy hermético.
Sin embargo, las fanáticas recurrieron a redes sociales para restarle importancia a la noticia y evitar darla por confirmada, aun cuando ‘El Gordo y La Flaca’ asegura que la hospitalización es tan real que no revelarían más datos para no poner en riesgo su privacidad ni la fecha en que sería dado de alta.
La versión señala que el cantante acudió a realizarse exámenes médicos de rutina acompañado por su novia, Paloma Cuevas, para posteriormente recibir la recomendación de permanecer internado por un supuesto problema cardiaco.