‘Es fake’: Desmiente la periodista Martha Figueroa que Luis Miguel esté hospitalizado en Nueva York

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    ‘Es fake’: Desmiente la periodista Martha Figueroa que Luis Miguel esté hospitalizado en Nueva York
    Versión. Martha Figueroa aseguró que una persona cercana a Luis Miguel le negó la supuesta hospitalización del cantante. FOTO: CUARTOSCURO/ ARCHIVO
Israel García
por Israel García

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La fanática del cantante y escritora del libro ‘Micky: Un Tributo Diferente’ aseguró que una persona muy cercana a él desmintió lo anunciado por ‘El Gordo y La Flaca’

Si bien Luis Miguel es uno de los pocos cantantes que ha logrado conquistar a distintas generaciones del público, sus fanáticas no temen mostrar su amor, admiración y gusto por él. Una de ellas, que precisamente forma parte del entretenimiento mexicano, es la periodista Martha Figueroa, quien “mantiene” una cercanía con el ambiente de ‘El Sol’; por ello, desmintió que el intérprete se encuentre en Nueva York recibiendo atención médica.

“Yo pregunté con la persona más cercana a él y me dijo hace un par de horas que era fake la información”, expresó la conductora de Hoy ante la prensa, declaración que fue publicada en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

La tarde del viernes, desde el programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision, la reportera Gelena Solano dio a conocer la información en un enlace en vivo del programa de espectáculos.

¿QUÉ DIJO MARTHA FIGUEROA?

Y aunque Martha no es vista constantemente cerca de ‘El Sol’, sí es una de las periodistas que ha seguido de cerca tanto su carrera profesional como su vida personal, por lo que la prensa suele dar peso a sus aseveraciones sobre Luismi.

“(La fuente cercana) me dijo: ‘es fake, no hay de qué preocuparse’. No investigué más, no pregunté y, bueno, con eso me quedé”, aseguró la conductora.

Además, entre risas pidió que la luz de ‘El Sol’ se mantenga presente en los escenarios y en la vida pública. “Que no se nos apague nunca ese hombre”, bromeó.

Hasta la tarde del sábado 16 de mayo, nadie del equipo de Luis Miguel había salido a desmentir o confirmar la información, debido a que el manejo de los asuntos relacionados con el cantante siempre ha sido muy hermético.

Sin embargo, las fanáticas recurrieron a redes sociales para restarle importancia a la noticia y evitar darla por confirmada, aun cuando ‘El Gordo y La Flaca’ asegura que la hospitalización es tan real que no revelarían más datos para no poner en riesgo su privacidad ni la fecha en que sería dado de alta.

https://vanguardia.com.mx/show/no-puedo-hablar-cazzu-expone-el-proceso-legal-con-nodal-PG20739071

La versión señala que el cantante acudió a realizarse exámenes médicos de rutina acompañado por su novia, Paloma Cuevas, para posteriormente recibir la recomendación de permanecer internado por un supuesto problema cardiaco.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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