‘Es fake’: Desmiente la periodista Martha Figueroa que Luis Miguel esté hospitalizado en Nueva York

Si bien Luis Miguel es uno de los pocos cantantes que ha logrado conquistar a distintas generaciones del público, sus fanáticas no temen mostrar su amor, admiración y gusto por él. Una de ellas, que precisamente forma parte del entretenimiento mexicano, es la periodista Martha Figueroa, quien “mantiene” una cercanía con el ambiente de ‘El Sol’; por ello, desmintió que el intérprete se encuentre en Nueva York recibiendo atención médica.

“Yo pregunté con la persona más cercana a él y me dijo hace un par de horas que era fake la información”, expresó la conductora de Hoy ante la prensa, declaración que fue publicada en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

La tarde del viernes, desde el programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision, la reportera Gelena Solano dio a conocer la información en un enlace en vivo del programa de espectáculos.