¡Ganando como siempre! Concluye Yalitza Aparicio taller de guionismo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La actriz mexicana celebró un nuevo logro en su carrera audiovisual de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix
No cabe duda de que Yalitza Aparicio llegó al mundo del entretenimiento para quedarse y, en cada proyecto, dar su mejor versión. Prueba de ello es su reciente participación en el primer Taller de Guionismo de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual de la Ciudad de México, iniciativa a la que se sumó junto a otros creadores.
A través de diversas publicaciones en redes sociales de asistentes y organizadores —como El Garfio, Netflix y la Comisión de Filmaciones de la CDMX— se dio a conocer la participación y conclusión exitosa de la actriz de ‘Roma’ y ‘Mujeres Asesinas’.
En total, 60 participantes pusieron en acción su talento y se sumaron al taller para explorar su pasión, interés y gusto por la producción audiovisual desde la escritura de guiones.
¿QUÉ HIZO YALITZA APARICIO?
La nominada al Oscar recibió su diploma junto a sus compañeros tras dos meses de preparación, en un taller impartido por profesionales del sector y diseñado para crear e implementar programas y proyectos que impulsen el talento local.
En la ceremonia de clausura estuvieron presentes Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la CDMX, y Abril Alzaga, directora general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México.