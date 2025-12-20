¡Ganando como siempre! Concluye Yalitza Aparicio taller de guionismo

No cabe duda de que Yalitza Aparicio llegó al mundo del entretenimiento para quedarse y, en cada proyecto, dar su mejor versión. Prueba de ello es su reciente participación en el primer Taller de Guionismo de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual de la Ciudad de México, iniciativa a la que se sumó junto a otros creadores.

A través de diversas publicaciones en redes sociales de asistentes y organizadores —como El Garfio, Netflix y la Comisión de Filmaciones de la CDMX— se dio a conocer la participación y conclusión exitosa de la actriz de ‘Roma’ y ‘Mujeres Asesinas’.

En total, 60 participantes pusieron en acción su talento y se sumaron al taller para explorar su pasión, interés y gusto por la producción audiovisual desde la escritura de guiones.