¡Ganando como siempre! Concluye Yalitza Aparicio taller de guionismo

Show
/ 20 diciembre 2025
    Meta. La actriz de ‘Roma’ formó parte de un programa que reunió a 60 creadores para fortalecer el desarrollo de proyectos audiovisuales desde la escritura. FOTO:CUARTOSCURO/INSTAGRAM@YALITZAAPARICIO

La actriz mexicana celebró un nuevo logro en su carrera audiovisual de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix

No cabe duda de que Yalitza Aparicio llegó al mundo del entretenimiento para quedarse y, en cada proyecto, dar su mejor versión. Prueba de ello es su reciente participación en el primer Taller de Guionismo de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual de la Ciudad de México, iniciativa a la que se sumó junto a otros creadores.

A través de diversas publicaciones en redes sociales de asistentes y organizadores —como El Garfio, Netflix y la Comisión de Filmaciones de la CDMX— se dio a conocer la participación y conclusión exitosa de la actriz de ‘Roma’ y ‘Mujeres Asesinas’.

En total, 60 participantes pusieron en acción su talento y se sumaron al taller para explorar su pasión, interés y gusto por la producción audiovisual desde la escritura de guiones.

¿QUÉ HIZO YALITZA APARICIO?

La nominada al Oscar recibió su diploma junto a sus compañeros tras dos meses de preparación, en un taller impartido por profesionales del sector y diseñado para crear e implementar programas y proyectos que impulsen el talento local.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la CDMX, y Abril Alzaga, directora general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México.

Temas


Cine Mexicano
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Yalitza Aparicio

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

