Ficha HBO a nuevos actores para la segunda temporada de ‘Harry Potter’

Aún no se estrena la primera temporada de ‘Harry Potter’ y los preparativos para la segunda parte de la saga ya están tomando forma. Por lo que HBO confirmó las nuevas adhesiones al elenco: Billy Barratt será el joven ‘Tom Riddle’, quien más adelante se convertirá en ‘Voldemort’; Lenny Rush dará vida a ‘Dobby’ y Bonnie Hill interpretará a ‘Ginny Weasley’.

Los tres actores se suman a Kit Harington, quien recientemente fue anunciado como ‘Gilderoy Lockhart’, el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, luego de reemplazar a Nicholas Hoult, quien dejó el proyecto por problemas de agenda.

Barratt, de 20 años, interpretará a Tom Riddle durante su adolescencia, cuando el personaje tiene alrededor de 16 años en la historia, por lo que la producción apuesta por un actor más joven que Christian Coulson, quien interpretó al futuro Voldemort en la película ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’ a los 23 años.