Ficha HBO a nuevos actores para la segunda temporada de ‘Harry Potter’
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Billy Barratt, Lenny Rush y Bonnie Hill se incorporan al elenco para interpretar a Tom Riddle, Dobby y Ginny Weasley en la adaptación de ‘La Cámara Secreta’
Aún no se estrena la primera temporada de ‘Harry Potter’ y los preparativos para la segunda parte de la saga ya están tomando forma. Por lo que HBO confirmó las nuevas adhesiones al elenco: Billy Barratt será el joven ‘Tom Riddle’, quien más adelante se convertirá en ‘Voldemort’; Lenny Rush dará vida a ‘Dobby’ y Bonnie Hill interpretará a ‘Ginny Weasley’.
Los tres actores se suman a Kit Harington, quien recientemente fue anunciado como ‘Gilderoy Lockhart’, el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, luego de reemplazar a Nicholas Hoult, quien dejó el proyecto por problemas de agenda.
Barratt, de 20 años, interpretará a Tom Riddle durante su adolescencia, cuando el personaje tiene alrededor de 16 años en la historia, por lo que la producción apuesta por un actor más joven que Christian Coulson, quien interpretó al futuro Voldemort en la película ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’ a los 23 años.
LOS PERSONAJES
Con apenas 13 años, Barratt obtuvo en 2019 el Emmy Internacional por su trabajo en ‘Reasonable Child’ de BBC Two, convirtiéndose así en el ganador más joven en la historia de estos premios, según informó Deadline.
Por su parte, Lenny Rush, de 17 años, será el encargado de interpretar a Dobby, aunque HBO todavía no ha revelado cómo llevará al personaje a la pantalla.
En las películas originales, el elfo doméstico fue creado mediante CGI y contó con la voz de Toby Jones, por lo que aún se desconoce si la nueva serie utilizará efectos digitales, captura de movimiento o prótesis.
Bonnie Hill también se incorpora al elenco como Ginny Weasley, luego de que Gracie Cochrane, quien interpretó al personaje durante la primera temporada, no regresara para la segunda entrega debido a “circunstancias imprevistas”, según informaron la actriz y su familia.
Ginny tendrá una participación mucho más importante en ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’, segunda novela de la saga, ya que su historia queda directamente relacionada con Tom Riddle después de que comienza a escribir en el diario mágico que pertenece al futuro Señor Oscuro.
A FUTURO
La segunda temporada recibió luz verde en mayo y comenzará su producción durante el otoño, antes del estreno de la primera temporada, previsto para la temporada navideña en HBO y su emisión exclusiva en HBO Max.
El elenco principal está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. (Con información de Reforma y EFE)