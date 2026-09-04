Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España

La noche del jueves se llevó a cabo la primera gala en Europa de los Premios Juventud, celebrada en Marbella, teniendo entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce, en una noche de celebración de la música y cultura latina, con España como nexo de unión con Europa.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh también fueron premiados como “Agentes de Cambio” por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.

Los premios, que han tenido diversos escenarios durante su historia, como Los Ángeles, Miami y Houston, en Estados Unidos, o Panamá, han dado este año el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.