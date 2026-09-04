Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España

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    Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España
    Especial. Las actuaciones en vivo de las estrellas musicales fueron el principal atractivo de la ceremonia. FOTOS: FACEBOOK@PREMIOSJUVENTUD

La ceremonia celebrada en Marbella reconoció a grandes figuras de la música latina y entregó premios a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G y otros artistas

La noche del jueves se llevó a cabo la primera gala en Europa de los Premios Juventud, celebrada en Marbella, teniendo entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce, en una noche de celebración de la música y cultura latina, con España como nexo de unión con Europa.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh también fueron premiados como “Agentes de Cambio” por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.

Los premios, que han tenido diversos escenarios durante su historia, como Los Ángeles, Miami y Houston, en Estados Unidos, o Panamá, han dado este año el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

LOS GANADORES

Shakira se ha alzado con tres galardones, entre ellos el de Mejor Artista Femenina y el de Mejor Canción Pop por ‘Bésame’, con Alejandro Sanz, mientras que Bad Bunny ha logrado dos premios: Mejor Artista Masculino y Mejor Tour por ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Aitana ha sido distinguida con tres premios: Mejor Euro-Song por ‘Superestrella’; Mejor Álbum Pop por ‘Cuarto Azul’; y Couple Goals con Plex.

Además, Karol G ganó el Álbum del Año por ‘Tropicoqueta’, así como Mejor Canción Urbano Rhythmic por ‘Verano Rosa’, con Feid.

Alejandro Fernández ganó Mi Track Favorito por ‘Me Está Doliendo’, con Carín León; Mejor Canción Pop Balada por ‘Sin Despedida’, con Carlos Rivera; y Mejor Canción Banda Música Mexicana por ‘El Rey’, con Vicente Fernández.

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Prince Royce y Romeo Santos se alzaron con tres premios por sus trabajos conjuntos.

El listado de ganadores se completa con otra treintena de artistas, entre los que están Beéle, Bizarrap, Quevedo, Carín León, Alejandro Sanz, Camila Fernández, Carlos Rivera, Greeicy, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Morat y Lola Índigo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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