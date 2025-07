Filtran video de Nicola Porcella hablando de Fernando Colunga: expone supuesta sexualidad y sueldo en Televisa

El material fue difundido por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, donde, sin filtros, el peruano se lanza contra Colunga, aunque antes lo elogia: “Pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y del mundo, e so no se lo va a quitar nadie”, dice en la grabación.

RESPONDE NICOLA

Fiel a su estilo de negar los señalamientos, Porcella publicó una historia en Instagram en la que afirma que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Si hago esta historia no es por mí, ya estoy acostumbrado a esto. Lo hago por respeto a Fernando. Sacaron todo de contexto, porque primero: no digo la palabra que mencionan y todo el mundo se está colgando de eso. No es así. Ahí está, no digo nada de eso”, expresó a sus 5.1 millones de seguidores.