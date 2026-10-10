Freddie Jackson, John Mellencamp y Piero

Esta semana comenzó con la triste noticia del fallecimiento, el lunes pasado, del cantante afroamericano Freddie Jackson, a los 70 años de edad, reconocido exponente del género rhythm and blues.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la familia del cantante en su cuenta oficial de Instagram, en el que confirmó que Jackson, nominado al Grammy y conocido, sobre todo, por éxitos de mediados de los años 80 como ‘Rock Me Tonight (For All Times Sake)’ y ‘You Are My Lady’, entre otros, murió el lunes, tres días después de haber cumplido 70 años. No se informó la causa de su muerte, aunque en 2024 compartió que había sido diagnosticado con una enfermedad renal. En el comunicado, sus familiares se refirieron a él como una voz legendaria y un alma amable y generosa que amaba a sus seguidores, a su familia, a sus amigos y a la música con todo su ser. Descanse en paz.

Hablando de los años 80 y en total contraste, a mediados de semana, quien estuvo de manteles largos el pasado miércoles 7 fue el también cantautor norteamericano John Mellencamp, al cumplir 75 años, luego de una exitosa gira veraniega de la que informamos en estos mismos espacios el pasado mes de enero, bajo el título de ‘Dancing Words Tour - The Greatest Hits 2026’. Esto ocurrió también después de que, el pasado 26 de septiembre, se presentara sobre el escenario de la más reciente edición de Farm Aid, como es tradición desde 1985, año en que fue uno de los fundadores de este evento en apoyo a los granjeros de Estados Unidos.

Nacido el 7 de octubre de 1951 en Seymour, Indiana, John Mellencamp se vio favorecido, a pesar de que su álbum debut de 1976 fue un fracaso comercial, por su estilo, que fusiona exitosamente el folk con el rock, muy parecido al de Bruce Springsteen, estrella que ya estaba consolidada en aquel entonces. Por eso, inició con el pie derecho la década de los 80 con su icónico disco ‘American Fool’ (1982), del que se desprendieron números uno como ‘Jack and Diane’ y ‘Hurts So Good’. Para mediados de la misma década, gracias a su disco ‘Scarecrow’ (1985), siguió triunfando con más temas en las listas de popularidad, como ‘Lonely Ol’ Night’ y ‘R.O.C.K. in the U.S.A.’.

Con tristeza, de nueva cuenta, el mismo miércoles nos enteramos de la muerte de otro gran cantautor, en este caso, de origen argentino: Piero, actor y cantautor de canción social, trova y rock, a los 81 años de edad. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales y recordó su legado mediante un mensaje de despedida, sin informar tampoco sobre la causa de su muerte. Uno de los momentos más importantes de la carrera de Piero llegó en 1970, cuando interpretó su tema más conocido, ‘Mi viejo’, de la autoría de José Tcherkaski. Por otro lado, también protagonizó la película ‘El profesor patagónico’, al lado de Luis Sandrini.

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