Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros conquistan el Madero en una noche llena de corridos en Saltillo

Ambos artistas ofrecieron un show inolvidable en Saltillo, donde miles de fans corearon sus éxitos en un concierto lleno de energía, corridos y ovaciones

Show
/ 12 octubre 2025
La noche del sábado 11 de octubre, el Estadio Francisco I. Madero vibró al ritmo del regional mexicano con las presentaciones de Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros, quienes ofrecieron un espectáculo cargado de energía, emoción y grandes éxitos ante miles de asistentes.

Con prácticamente un sold out, desde temprana hora las personas comenzaron a llegar al recinto y con una producción de alto nivel, luces, fuegos artificiales y un sonido impecable, el escenario se convirtió en el punto de encuentro para los fanáticos del género.

En punto de las 8:30 el grupo Kings del Wepa originario de Monclova Coahuila comenzaba a amenizar la noche con temas como “Marisol”, “Wepa Cumbia”, “La Bomba Árabe” y uno de sus más grandes éxitos “Atrévete”.

$!Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros conquistan el Madero en una noche llena de corridos en Saltillo

UNA FUSIÓN DE ESTILOS QUE CONQUISTÓ AL PÚBLICO

Gabito Ballesteros fue el primero en subir al escenario en punto de las 10:15 pm, desatando la euforia del público iniciando con “El Muchacho Alegre”, seguido por temas como “7 Días” y “LOU LOU”.

Con un estilo fresco y carismático, el joven artista conectó de inmediato con los asistentes, regalando una de las canciones más pedidas de la noche por sus fans “Cuerno Azulado” quienes corearon cada palabra.

Más tarde, Gerardo Ortiz tomó el micrófono y demostró por qué es uno de los íconos del regional mexicano. Comenzando con “Cara a la Muerte” y seguido de éxitos como “Aquiles Afirmo”, “Tranquilito”, “A La Moda” y “La Última Sombra” que pusieron a cantar a todo el estadio. Su presencia escénica y potente voz reafirmaron su lugar como una de las figuras más sólidas del género.

$!Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros conquistan el Madero en una noche llena de corridos en Saltillo

UN ESTADIO LLENO Y ENTREGADO

El Francisco I. Madero lució casi a su máxima capacidad, con zonas VIP, Lounge, Diamante y General a rebosar de público.

Los organizadores confirmaron casi un sold out del recinto con una asistencia de 15 mil personas, no solo de Saltillo, muchas de ellas provenientes de Ramos Arizpe, Monclova y hasta Piedras Negras.

Durante el concierto, no se reportaron incidentes mayores. Elementos de seguridad privada y protección civil estuvieron presentes en todo momento, lo que permitió un ambiente seguro y familiar.

$!Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros conquistan el Madero en una noche llena de corridos en Saltillo

UNA NOCHE PARA RECORDAR

Por su parte, en rueda de prensa Gabito Ballesteros recalcó su emoción por estar nuevamente en Saltillo y se expresó agradecido con su público.

La velada fue, sin duda, una celebración de la música regional mexicana que quedará en la memoria de los asistentes. Una noche en la que las voces de dos generaciones se unieron para dejar huella en la capital coahuilense.

