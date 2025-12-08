Globos de Oro 2026... Lista de nominados incluidos Guillermo del Toro, Diego Luna y Frankenstein

La lista también incluye cintas reconocidas por la crítica, así como varias sorpresas que reavivan el interés por la temporada de premios. Cada nombramiento perfila mejor el camino hacia los Oscar, donde varias de estas producciones podrían repetir protagonismo.

Los Globos de Oro 2026 llegan tras la polémica de los Critics Choice Awards, pero logran enfocar nuevamente la atención en las películas más destacadas del año. Entre los nombres que más brillan destacan Guillermo del Toro y su versión de Frankenstein , una de las producciones que causan mayor expectación y el mexicano Diego Luna por Andor.

Para muchos analistas, esta edición señala una carrera muy cerrada, con proyectos sólidos que competirán voto a voto en las próximas ceremonias.

HISTORIA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS GLOBOS DE ORO

Los premios surgieron en 1944, impulsados por periodistas extranjeros en Los Ángeles que cubrían Hollywood para medios internacionales. Ese grupo se consolidó como la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, responsable del evento durante décadas.

Durante años, el cuerpo de votantes se mantuvo reducido, integrado por cerca de 90 a 100 periodistas con base en California. Esta característica generó críticas y cuestionamientos sobre su representatividad.

En años recientes, la organización enfrentó una reestructuración profunda. La HFPA fue disuelta y los votantes aumentaron a cientos de periodistas internacionales, con el fin de lograr mayor transparencia y diversidad.

IMPORTANCIA DE LOS PREMIOS EN LA TEMPORADA

Los Globos de Oro son una parada clave rumbo al Oscar gracias a su capacidad para impulsar campañas y moldear percepciones. Los resultados suelen anticipar tendencias y pueden influir en otras ceremonias previas a la gran noche de Hollywood.

El año pasado, seis de sus ganadores repitieron triunfo en la Academia, mostrando su impacto real en la temporada.

Con la inclusión de grandes nombres y cambios estructurales, esta edición promete definir más que nunca el pulso de la competencia por el máximo premio del cine.

DATOS CURIOSOS

• En su primera edición solo se entregaron cinco premios.

• La ceremonia originalmente se realizaba en pequeños hoteles de Los Ángeles.

• Los nuevos votantes provienen de más de 60 países.

A continuación, la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama

Frankenstein

Hamnet

Fue sólo un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supremo

No Other Choice

Nueva ola francesa

Una batalla tras otra

Desempeño notable en taquilla

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Las guerreras KPop

Misión: imposible – La sentencia final

PecadoresLa hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

Mejor dirección

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Fue sólo un accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Mejor actor de drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, La máquina

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz de drama

Jessie Buckely, Hamnet

Jennifer Lawrence, Mátate amor

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Cacería de brujas

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor en comedia o musical

Timothée Chalamet, Marty Supremo

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz en comedia o musical

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Adam Sandler, Jay Kelly

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, La máquina

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Por siempre

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor banda sonora

Frankenstein

Pecadores

Una batalla tras otra

Sirat

Hamnet

F1

Mejor canción original

Dream as One, Avatar: Fuego y cenizas

Golden, Las guerreras KPop

I Lie To You, Pecadores

No Place Like Home, Wicked: Por siempre

The Girl In The Bubble, Wicked: Por siempre

Train Dreams, Sueños de trenes

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Infinity Castle

KPOP Demon Hunters

Little Amelie

Elio

Zootopia 2

Mejor película internacional

It Was Just An Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

‘The Pitt’ - HBO Max

’Separación’ Apple TV

’Pluribus’ - Apple TV

’Slow Horses’ - Apple TV

’The White Lotus’ - HBO Max

’La diplomática’ - Netflix

Mejor miniserie o telefilme

‘Adolescencia’ - Netflix

’Su peor pesadilla’ - Peacock

’La bestia en mí’ - Netflix

’Black Mirror’ - Netflix

’Dying for Sex’ - FX

’La novia’ - Prime Video

Mejor actor de serie dramática

Diego Luna por ‘Andor’

Mark Ruffalo por ‘Task’

Adam Scott por ‘Separación’

Noah Wyle por ‘The Pitt’

Sterling K. Brown por ‘Paradise’

Gary Oldman por ‘Slow Horses’

Mejor actriz de serie dramática

Keri Russell por ‘La diplomática’

Kathy Bates por ‘Matlock’

Britt Lower por ‘Separación’

Helen Mirren por ‘Tierra de mafiosos’

Bella Ramsay por ‘The Last of Us’

Rhea Seehorn por ‘Pluribus’

Mejor actriz de miniserie o telefilme

Amanda Seyfried por ‘Long Bright River’

Robin Wright por ‘The Girlfriend’

Michelle Williams por ‘Dying for sex’

Sarah Snook por ‘Su peor pesadilla’

Claire Danes por ‘La bestia en mí’

Rashida Jones por ‘Black Mirror’

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Jean Smart por ‘Hacks’

Kristen Bell por ‘Nadie quiere esto’

Selena Gómez por ‘Solo asesinatos en el edificio’

Jenna Ortega por ‘Miércoles’

Ayo Edebiri por ‘The Bear’

Natasha Lyonne por ‘Poker face’

Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

Owen Cooper por ‘Adolescencia’

Ashley Walters por ‘Adolescencia’

Walton Goggins por ‘The White Lotus’

Jason Isaacs por ‘The White Lotus’

Tramell Tillman por ‘Separación’

Billy Crudup por ‘The Morning Show’

Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

Erin Doherty por ‘Adolescencia’

Carrie Coon por ‘The White Lotus’

Aimee Lou Wood por ‘The White Lotus’

Hannah Einbinder por ‘Hacks’

Catherine O’Hara por ‘The Studio’

Parker Posey por ‘The White Lotus’