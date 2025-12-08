Globos de Oro 2026... Lista de nominados incluidos Guillermo del Toro, Diego Luna y Frankenstein
Conoce la lista de nominados a los Globos de Oro 2026, los cambios en su proceso de votación y por qué esta edición podría definir el camino hacia los premios Oscar
Los Globos de Oro 2026 llegan tras la polémica de los Critics Choice Awards, pero logran enfocar nuevamente la atención en las películas más destacadas del año. Entre los nombres que más brillan destacan Guillermo del Toro y su versión de Frankenstein, una de las producciones que causan mayor expectación y el mexicano Diego Luna por Andor.
La lista también incluye cintas reconocidas por la crítica, así como varias sorpresas que reavivan el interés por la temporada de premios. Cada nombramiento perfila mejor el camino hacia los Oscar, donde varias de estas producciones podrían repetir protagonismo.
Para muchos analistas, esta edición señala una carrera muy cerrada, con proyectos sólidos que competirán voto a voto en las próximas ceremonias.
HISTORIA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS GLOBOS DE ORO
Los premios surgieron en 1944, impulsados por periodistas extranjeros en Los Ángeles que cubrían Hollywood para medios internacionales. Ese grupo se consolidó como la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, responsable del evento durante décadas.
Durante años, el cuerpo de votantes se mantuvo reducido, integrado por cerca de 90 a 100 periodistas con base en California. Esta característica generó críticas y cuestionamientos sobre su representatividad.
En años recientes, la organización enfrentó una reestructuración profunda. La HFPA fue disuelta y los votantes aumentaron a cientos de periodistas internacionales, con el fin de lograr mayor transparencia y diversidad.
IMPORTANCIA DE LOS PREMIOS EN LA TEMPORADA
Los Globos de Oro son una parada clave rumbo al Oscar gracias a su capacidad para impulsar campañas y moldear percepciones. Los resultados suelen anticipar tendencias y pueden influir en otras ceremonias previas a la gran noche de Hollywood.
El año pasado, seis de sus ganadores repitieron triunfo en la Academia, mostrando su impacto real en la temporada.
Con la inclusión de grandes nombres y cambios estructurales, esta edición promete definir más que nunca el pulso de la competencia por el máximo premio del cine.
DATOS CURIOSOS
• En su primera edición solo se entregaron cinco premios.
• La ceremonia originalmente se realizaba en pequeños hoteles de Los Ángeles.
• Los nuevos votantes provienen de más de 60 países.
A continuación, la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026
CATEGORÍAS DE CINE
Mejor película de drama
Frankenstein
Hamnet
Fue sólo un accidente
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Mejor película de comedia o musical
Blue Moon
Bugonia
Marty Supremo
No Other Choice
Nueva ola francesa
Una batalla tras otra
Desempeño notable en taquilla
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Las guerreras KPop
Misión: imposible – La sentencia final
PecadoresLa hora de la desaparición
Wicked: Por siempre
Zootopia 2
Mejor dirección
Ryan Coogler, Pecadores
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Fue sólo un accidente
Joachim Trier, Valor sentimental
Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor actor de drama
Joel Edgerton, Sueños de trenes
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, La máquina
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte
Mejor actriz de drama
Jessie Buckely, Hamnet
Jennifer Lawrence, Mátate amor
Renate Reinsve, Valor sentimental
Julia Roberts, Cacería de brujas
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Lo siento, cariño
Mejor actor en comedia o musical
Timothée Chalamet, Marty Supremo
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung Hun, No Other Choice
Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz en comedia o musical
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Una batalla tras otra
Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard, Valor sentimental
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Adam Sandler, Jay Kelly
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt, La máquina
Elle Fanning, Valor sentimental
Ariana Grande, Wicked: Por siempre
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor banda sonora
Frankenstein
Pecadores
Una batalla tras otra
Sirat
Hamnet
F1
Mejor canción original
Dream as One, Avatar: Fuego y cenizas
Golden, Las guerreras KPop
I Lie To You, Pecadores
No Place Like Home, Wicked: Por siempre
The Girl In The Bubble, Wicked: Por siempre
Train Dreams, Sueños de trenes
Mejor película animada
Arco
Demon Slayer: Infinity Castle
KPOP Demon Hunters
Little Amelie
Elio
Zootopia 2
Mejor película internacional
It Was Just An Accident
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN
Mejor serie dramática
‘The Pitt’ - HBO Max
’Separación’ Apple TV
’Pluribus’ - Apple TV
’Slow Horses’ - Apple TV
’The White Lotus’ - HBO Max
’La diplomática’ - Netflix
Mejor miniserie o telefilme
‘Adolescencia’ - Netflix
’Su peor pesadilla’ - Peacock
’La bestia en mí’ - Netflix
’Black Mirror’ - Netflix
’Dying for Sex’ - FX
’La novia’ - Prime Video
Mejor actor de serie dramática
Diego Luna por ‘Andor’
Mark Ruffalo por ‘Task’
Adam Scott por ‘Separación’
Noah Wyle por ‘The Pitt’
Sterling K. Brown por ‘Paradise’
Gary Oldman por ‘Slow Horses’
Mejor actriz de serie dramática
Keri Russell por ‘La diplomática’
Kathy Bates por ‘Matlock’
Britt Lower por ‘Separación’
Helen Mirren por ‘Tierra de mafiosos’
Bella Ramsay por ‘The Last of Us’
Rhea Seehorn por ‘Pluribus’
Mejor actriz de miniserie o telefilme
Amanda Seyfried por ‘Long Bright River’
Robin Wright por ‘The Girlfriend’
Michelle Williams por ‘Dying for sex’
Sarah Snook por ‘Su peor pesadilla’
Claire Danes por ‘La bestia en mí’
Rashida Jones por ‘Black Mirror’
Mejor actriz de serie de comedia o musical
Jean Smart por ‘Hacks’
Kristen Bell por ‘Nadie quiere esto’
Selena Gómez por ‘Solo asesinatos en el edificio’
Jenna Ortega por ‘Miércoles’
Ayo Edebiri por ‘The Bear’
Natasha Lyonne por ‘Poker face’
Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme
Owen Cooper por ‘Adolescencia’
Ashley Walters por ‘Adolescencia’
Walton Goggins por ‘The White Lotus’
Jason Isaacs por ‘The White Lotus’
Tramell Tillman por ‘Separación’
Billy Crudup por ‘The Morning Show’
Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme
Erin Doherty por ‘Adolescencia’
Carrie Coon por ‘The White Lotus’
Aimee Lou Wood por ‘The White Lotus’
Hannah Einbinder por ‘Hacks’
Catherine O’Hara por ‘The Studio’
Parker Posey por ‘The White Lotus’