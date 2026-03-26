¿Es neta? Refuerzan seguridad en set de ‘Harry Potter’ por amenazas contra el actor Paapa Essiedu, quien da vida a ‘Snape’

Los cambios en la apariencia física, rasgos faciales, de raza o psicológicos en los personajes de sagas exitosas y entrañables no siempre son bien recibidos por la audiencia ni por los aguerridos fans. Y esto es lo que aparentemente ocurre con los seguidores del mundo mágico de ‘Harry Potter’, quienes ya amenazaron a uno de sus nuevos protagonistas: Paapa Essiedu, quien da vida a ‘Severus Snape’ en la nueva serie. Fue a través de Variety que se dio a conocer que la empresa HBO Max reforzó la seguridad en los sets de grabación para mantener seguros a los actores, principalmente al intérprete que formó parte de ‘Black Mirror’, de Netflix. Fue Casey Bloys quien explicó que el estudio anticipó una reacción adversa desde el anuncio del reparto y decidió implementar medidas preventivas, incluyendo asesoría sobre el uso de redes sociales y un equipo de seguridad especializado.

¿QUÉ PASÓ CON PAAPA ESSIEDU? Essiedu ha sido blanco de mensajes violentos desde que se confirmó su participación en el proyecto en 2025, en gran parte por una reacción racista de sectores del fandom ante su elección para un personaje previamente interpretado por Alan Rickman en la saga cinematográfica original. “Con cualquier actor en una serie de gran presupuesto —y esta es, obviamente, una de esas series con fans apasionados y opiniones muy marcadas—, la situación puede volverse tensa en ocasiones. Por eso, para cualquier serie de este tipo, lo previmos e intentamos ofrecer formación y buenas prácticas en redes sociales y su manejo.

Me han dicho ‘renuncia o te mato’. Nadie debería pasar por esto por hacer su trabajo”.

“Por supuesto, contamos con un equipo de seguridad muy competente. Así que, lamentablemente, era algo que preveíamos que podría ocurrir y simplemente intentamos ser lo más precavidos posible”, expresó Bloys en entrevista con Variety. El actor reconoció que los ataques son constantes y que incluyen amenazas explícitas, aunque aseguró que no ha recurrido a acciones legales contra quienes los emiten.

“Me han dicho ‘renuncia o te mato’. Nadie debería pasar por esto por hacer su trabajo”, declaró Essiedu en entrevista, admitiendo que la situación le afecta emocionalmente, pese a intentar mantener distancia de los comentarios. En su defensa, Jason Isaacs —quien interpretó a Lucius Malfoy en las películas originales— calificó las críticas como racistas y elogió el talento de Essiedu, a quien describió como “uno de los mejores actores” que ha visto.



LA SERIE EN DETALLES La nueva serie, basada en la obra de J.K. Rowling, también llega rodeada de controversias adicionales relacionadas con las posturas públicas de la autora sobre temas de identidad de género, lo que ha generado divisiones entre el fandom y parte del elenco original.

En contraste, Essiedu ha manifestado su apoyo a la comunidad trans y al derecho de los artistas a trabajar sin ser objeto de acoso.

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