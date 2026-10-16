Grupo Pesado arma la fiesta en el Rodeo Saltillo con sus grandes éxitos

Grupo Pesado arma la fiesta en el Rodeo Saltillo con sus grandes éxitos

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Entre gritos, aplausos y peticiones de canciones, la agrupación regiomontana puso a cantar y bailar a sus seguidores durante la primera jornada del Rodeo Saltillo

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El Rodeo Saltillo abrió sus puertas al público y los asistentes fueron recibidos con grandes espectaculares y una ciudad recreada al estilo del antiguo Oeste, con colores brillantes y nombres de negocios locales. El ambiente estuvo a cargo de La Casetera, la primera agrupación en salir al escenario, que puso a bailar al público con covers de artistas como Karol G, La Factoría y Jonaz, entre otros.

“Gracias por el amor y el cariño, Saltillo”, expresó Yuli Flores, vocalista de La Casetera. Durante el primer día del evento se contó con la presencia de personalidades como el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien estuvo tomándose fotografías con los asistentes entre las amenidades que se encontraron en el lugar.

“Es mi primer Rodeo y me gustó mucho el concepto. No pudimos ver todas las zonas ni las tiendas por falta de tiempo, pero volveremos a ir el domingo”, comentó Armando Fernández, asistente del Rodeo Saltillo.

FIESTA A TODO LO QUE DA

Entrada la noche, después de un intermedio con música country y canciones emblemáticas como ‘El Payaso de Rodeo’, salió al escenario Grupo Pesado, que saludó e interactuó con el público mientras se proyectaba un video de fondo con una introducción en la que se presentaba a cada uno de los integrantes.

Para su primera interpretación, eligieron el sencillo ‘Te Voy a Amar’, canción que recibió al público entre aplausos y gritos. Después de pedir a los presentes un grito “machín”, comenzaron su segunda interpretación con ‘Mitad y Mitad’, éxito lanzado en 2001, seguido de uno de sus temas más recientes, ‘Te Amaré’.

“Gracias por ese aplauso tan bonito, gracias por su presencia. Estamos dispuestos a cantar toda la noche. Bienvenidos a todos”, comentó Mario Alberto Zapata, vocalista de Grupo Pesado.

A lo largo de su presentación, la agrupación interpretó algunos de sus mayores éxitos, como ‘Lástima Me Das’, ‘Chiquilla Cariñosa’ y ‘Abeja Reina’, además de ‘Cielo Azul, Cielo Nublado’. Estas canciones pusieron a bailar al público en parejas y ayudaron a que los asistentes disfrutaran de la noche.

$!Acción. Beto Zapata y Grupo Pesado hicieron cantar al público saltillense durante su presentación en el Rodeo Saltillo.
Acción. Beto Zapata y Grupo Pesado hicieron cantar al público saltillense durante su presentación en el Rodeo Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

INTERACTÚAN CON LOS FANS

Durante el concierto, los integrantes interactuaron con la audiencia en repetidas ocasiones y propusieron dinámicas, como escribir en la plataforma X, desde su cuenta oficial, las peticiones de canciones. Entre las solicitudes, la más destacada fue ‘Ojalá Que Te Mueras’, pedida recurrentemente por el público y que formó parte de los temas finales del concierto.

“Esta noche cantamos hasta que nos duela la garganta”, expresó Beto Zapata.

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Grupo Pesado deleitó al público con su música y agradeció el apoyo recibido durante sus 33 años de trayectoria. Además, los integrantes hicieron bromas sobre todo el tiempo que llevan en los escenarios, lo que provocó risas entre sus seguidores.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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