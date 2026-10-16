¡La magia de los 90 regresa! Bratz revive ‘Jóvenes Brujas’ con muñecas de colección

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    ¡La magia de los 90 regresa! Bratz revive ‘Jóvenes Brujas’ con muñecas de colección
    Regalo. Los personajes de ‘Jóvenes Brujas’ inspiran la nueva colección de Bratz, que recupera la estética de la película estrenada en 1996. FOTO: FACEBOOK@BRATZ

La nueva colaboración inspirada en ‘The Craft’ incluye dos paquetes con los personajes de la película y desata la expectativa entre los coleccionistas que esperan conseguirlos en México

Bratz se ha consolidado como una marca referente por sus colaboraciones innovadoras y arriesgadas, con las que busca conquistar tanto al público infantil como a los coleccionistas. En los últimos años, ha lanzado muñecas inspiradas en distintas temáticas de la cultura pop, propuestas que no solo se vuelven virales en redes sociales, sino que también se convierten en éxitos comerciales. En ese contexto, la marca presentó una colección para celebrar ‘The Craft’.

Titulada ‘Jóvenes Brujas’ en español latino, la película llegó a las carteleras cinematográficas el 30 de octubre de 1996 y contó la historia de cuatro amigas que descubren el poder de la magia.

Con esa premisa y explorando su faceta relacionada con la moda, la marca de muñecas lanzó una edición especial inspirada en los personajes del filme, distribuida en dos paquetes que, según los reportes, se agotaron durante las primeras horas de su lanzamiento internacional.

¿DÓNDE COMPRAR LAS BRATZ DE ‘THE CRAFT’?

La especulación se apoderó de los coleccionistas, especialmente de quienes viven fuera de Estados Unidos, ya que el lanzamiento se realizó este jueves 15 de octubre en la página web oficial de Bratz, una situación que podría complicar su llegada a México.

De acuerdo con la información oficial, el paquete de la muñeca de Nancy tuvo un precio de mil 350 pesos. El personaje luce su característico cabello corto, ojos ahumados y labios rojos intensos. Además, incluye un cambio de ropa, lentes y un libro de conjuros.

Por su parte, el set que contiene a Sarah, Rochelle y Bonnie, cada una con uno de los looks icónicos que lucen en la película, tiene un costo de 2 mil 300 pesos. Las muñecas también incluyen accesorios característicos de sus atuendos, además de una mascota y una vela para recrear la estética del filme.

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En algunos grupos de coleccionismo de Bratz, los interesados han podido apartar las muñecas con vendedores que tienen mayor facilidad para comprarlas.

De hecho, algunos miembros aseguran que la colección llegará a plataformas como Amazon o a tiendas mexicanas como Liverpool y El Palacio de Hierro, tal como sucedió con las muñecas conmemorativas de ‘Chicas Pesadas’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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