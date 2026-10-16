¡La magia de los 90 regresa! Bratz revive ‘Jóvenes Brujas’ con muñecas de colección

Bratz se ha consolidado como una marca referente por sus colaboraciones innovadoras y arriesgadas, con las que busca conquistar tanto al público infantil como a los coleccionistas. En los últimos años, ha lanzado muñecas inspiradas en distintas temáticas de la cultura pop, propuestas que no solo se vuelven virales en redes sociales, sino que también se convierten en éxitos comerciales. En ese contexto, la marca presentó una colección para celebrar ‘The Craft’.

Titulada ‘Jóvenes Brujas’ en español latino, la película llegó a las carteleras cinematográficas el 30 de octubre de 1996 y contó la historia de cuatro amigas que descubren el poder de la magia.

Con esa premisa y explorando su faceta relacionada con la moda, la marca de muñecas lanzó una edición especial inspirada en los personajes del filme, distribuida en dos paquetes que, según los reportes, se agotaron durante las primeras horas de su lanzamiento internacional.