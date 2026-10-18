Viven tensión por encapuchados en segunda Marcha por el Agua en Guadalajara y la suspenden

Guadalajara se ha convocado este domingo de nueva cuenta en la segunda edición de la Marcha por el Agua, con el fin de exigir una mejor calidad en el servicio del vital líquido de los hogares ante las múltiples denuncias de la presencia de sedimentos y pestilencia, la exigencia de sanciones contra elementos de seguridad que participaron en la represión de las movilizaciones del 11 de octubre y la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus. De acuerdo con la convocatoria, la cita estaba prevista para este 18 de octubre a las 11 horas, partiendo desde el Parque Rojo con rumbo al Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Guadalajara. Sin embargo, momentos después de iniciada, y tras la identificación de grupos de personas encapuchadas e identificada como “infiltrados”, origanizadores suspendieron la manifestación.

EXPERIMENTA RETRASO POR ALTERCADO INTERNO Aunque la marcha tenía previsto iniciar a las 11:00 de la mañana, manifestantes experimentaron un retraso debido a un tenso altercado interno, de acuerdo con medios de comunicación locales. Esto, luego que un grupo de ciudadanos se percató de la presencia de individuos con el rostro completamente cubierto. A lo que comenzaron a lanzar consignas contundentes como “¡Fuera encapuchados!“, dicha confrontación buscaba aislar a este grupo de manifestantes del resto del contingente pacífico, ya que dejaron en claro que no tolerarían actitudes que logren desvirtuar la protesta. Cabe destacar que el foco de la molestia de los asistentes se centró en reprobar la actitud de los ‘encapuchados’, pidiéndoles que mostraran sus rostros y no realizaran disturbios. Reportes locales señalan que estos manifestantes destacaban por su vestimenta, ya que portaban camisetas de equipos de futbol reconocidos, así como del equipo universitario Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

PARAN MARCHA POR EXPLOSIVO Pocos minutos después de iniciar la marcha de este domingo, se detuvo luego de que un grupo de personas con martillos y palos detonara un explosivo. Por lo que comenzó a retroceder ante la presencia del identificado grupo de choque. Reportes señalan que el contingente salió del Parque Rojo y avanzó unos metros sobre la avenida Juárez antes de detenerse ante lo ocurrido con el presunto grupo de choque. Hasta el momento, medios de comunicación no han repotado la presencia de policía vial, ni elementos de seguridad del municipio de Guadalajara. Mientras que el Palacio de Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado amanecieron protegidos con vallas metálicas ante la movilización.

SUSPENDEN SEGUNDA MARCHA POR EL AGUA Ante las provocaciones y explosiones, convocantes decidieron suspender la marcha, pese a que —según medios de comunicación local— había llegado a la calle 8 de julio, la protesta decidió retroceder hacia el Parque Rojo. Dentro del lugar donde originalmente fueron convocados, miles de personas decidieron quedarse ahí y manifestarse de manera pacífica, mientras que en el primer cuadro del centro de Guadalajara los disturbios crecen.

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