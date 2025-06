¡Ha vuelto! Marilyn Manson y Falling In Reverse encabezan el Knotfest 2025; Esta es la fecha y precio de los boletos

TE PUEDE INTERESAR: Kenya Cuevas, Francis y otras ‘madres trans’ que parieron revolución y dejaron huella en el Orgullo LGBTIQA+

El Knotfest apostará además por propuestas internacionales que van del deathcore al post-hardcore. Slaughter to Prevail, liderados por Alex Terrible, encenderán los mosh pits; While She Sleeps, desde Reino Unido, sumarán intensidad con su post-hardcore; Hanabie. sorprenderá con su mezcla de j-pop y metalcore conocida como Harajuku-Core; y Fit For An Autopsy completará el cartel con su deathcore técnico.

Para esta edición se ha dispuesto un esquema con distintas zonas que van desde el Acceso General hasta áreas VIP y Preferente Frontal, permitiendo a los asistentes elegir entre cercanía con el escenario, comodidad y servicios extra. Esto refuerza la intención de mejorar la experiencia y segmentar el aforo para mayor seguridad.