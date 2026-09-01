‘Hay cosas que he descubierto’: denuncia AB Quintanilla a su hermana Suzette por fortuna de Selena

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    ‘Hay cosas que he descubierto’: denuncia AB Quintanilla a su hermana Suzette por fortuna de Selena
    Litigio. El músico aseguró que las revelaciones surgidas durante el proceso legal lo han dejado profundamente impactado y que ofrecerá su versión cuando sea el momento adecuado. FOTO: INTERNET

El músico aseguró que existen años de hechos, pruebas y circunstancias detrás del conflicto familiar y adelantó que dará a conocer su versión ante los tribunales

Una verdadera sorpresa para los fans de Selena resultó la disputa legal que existe entre sus hermanos, algo que salió a la luz por el periodista Javier Ceriani y que el músico confirmó la noche del lunes. Aunque no dio muchos detalles, el problema fue escalando durante los años, según el comunicado.

“Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”, expresó en el texto que se puede leer en redes sociales.

El músico aclaró que el litigio legal no es una situación reciente, sino el resultado de “años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LOS HERMANOS DE SELENA?

El conflicto legal involucra directamente a su hermana, Suzette Arriaga (Suzette Quintanilla), así como hechos ligados a la memoria de su padre, Abraham Quintanilla.

Quien fuera el vocalista y líder de los Kumbia Kings enfatizó que mantener el hermetismo ha dejado de ser una opción viable ante la gravedad de lo descubierto y aseguró que las revelaciones que han salido a la luz en el transcurso del proceso legal lo han tomado por sorpresa.

Quintanilla III enfatizó que, por el debido respeto al curso legal del caso, no concederá entrevistas a la prensa ni profundizará públicamente en detalles específicos.

“Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce...”, insistió el compositor de ‘Como La Flor’.

LEJOS DE VENTAJA

Reafirmó su compromiso de dar a conocer su versión completa y con el respaldo correspondiente una vez que llegue el momento propicio ante los tribunales. En el cierre de su mensaje, marcó una clara línea de independencia laboral y económica frente al resto de los involucrados.

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“Y mientras todo sigue su curso, yo seguiré haciendo lo que hago desde hace casi 40 años, trabajar y generar lo mío. Nunca fui de esperar que el cheque del esfuerzo de otras personas llegue a mi puerta”, expresó. (Con información de El Universal y Reforma)

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Selena Quintanilla

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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