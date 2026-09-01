‘Hay cosas que he descubierto’: denuncia AB Quintanilla a su hermana Suzette por fortuna de Selena

Una verdadera sorpresa para los fans de Selena resultó la disputa legal que existe entre sus hermanos, algo que salió a la luz por el periodista Javier Ceriani y que el músico confirmó la noche del lunes. Aunque no dio muchos detalles, el problema fue escalando durante los años, según el comunicado. “Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”, expresó en el texto que se puede leer en redes sociales. El músico aclaró que el litigio legal no es una situación reciente, sino el resultado de “años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LOS HERMANOS DE SELENA? El conflicto legal involucra directamente a su hermana, Suzette Arriaga (Suzette Quintanilla), así como hechos ligados a la memoria de su padre, Abraham Quintanilla. Quien fuera el vocalista y líder de los Kumbia Kings enfatizó que mantener el hermetismo ha dejado de ser una opción viable ante la gravedad de lo descubierto y aseguró que las revelaciones que han salido a la luz en el transcurso del proceso legal lo han tomado por sorpresa.

Quintanilla III enfatizó que, por el debido respeto al curso legal del caso, no concederá entrevistas a la prensa ni profundizará públicamente en detalles específicos. “Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce...”, insistió el compositor de ‘Como La Flor’.

LEJOS DE VENTAJA Reafirmó su compromiso de dar a conocer su versión completa y con el respaldo correspondiente una vez que llegue el momento propicio ante los tribunales. En el cierre de su mensaje, marcó una clara línea de independencia laboral y económica frente al resto de los involucrados.

“Y mientras todo sigue su curso, yo seguiré haciendo lo que hago desde hace casi 40 años, trabajar y generar lo mío. Nunca fui de esperar que el cheque del esfuerzo de otras personas llegue a mi puerta”, expresó. (Con información de El Universal y Reforma)