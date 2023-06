¿Hija del Canelo sale con niño de 13 años?... Emily Cinnamon, de 17 años, desata la polémica en TikToK

Luego de que varios usuarios de TikTok comenzaron atacarla por ser “mala amiga” al salir con un niño de 13 años, Emily Cinnamon, hija de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, de 17 años, explotó en las redes sociales y se defendió. De acuerdo con los videos, la adolescente, de 17 años de edad, es amiga de Miranda y Luciana, las hijas de la empresaria Sol de León. La segunda (Luciana) demostró su interés en el niño llamado Garik, quien, al parecer, es parte de su círculo social, además de que es conocido por su contenido en TikTok.

Al respecto, Emily Cinnamon expuso en un video que consideraba que Luciana, de 16 años, es muy pequeña para tener novio y por lo mismo no creía que Sol de León la dejara tener novio. Además, la hija de “El Canelo” habló del niño, expresando que le gustó, aunque dijo que es un niño porque tiene 13 años. “Garik es un niño de 13 años. Sol, no creo que permita que Luciana tenga novio, la verdad yo, no me gusta estar enterada de las polémicas, si tenían algo o no. Nunca he visto a Garik. Yo no tengo la culpa, todos sabían que (Garik) iba a ver a Luciana hoy, yo la verdad se me hace Lucy, una niña súper linda como Miranda y la verdad que yo las admiró mucho al igual que Sol”, declaró. Sol León levanta el autoestima de su hija Por su parte, la famosa empresaria de fajas, Sol León mediante un live de Tiktok al ver como su hija Luciana haya llorado por Garik, quien la dejó plantada para salir con la hija del Canelo Álvarez.

“No queremos que esto afecte a nadie. Habían quedado, Garik y Mado de ver a las niñas (Luciana y Miranda) platiqué con los padres de Garik y todo está bien, solo que Luciana está triste porque Garik, que era su amigo, o no sé, pues resulta que le habló la hija del Canelo, y que ya no va a venir con Luciana porque iba a salir con ella y no con mi hija, y la verdad está bien”, comentó la empresaria. Posteriormente, Sol León se puede apreciar en el live como alza la voz y se dirige a su hija para decirle que no debe sentirme mal y ni que su autoestima deba caer por no ser la hija del Canelo.

“Usted no debe de llorar por ningún cabrón, está muy chiquita. Y no te debe bajar la autoestima, tú no eres la hija de El Canelo, tú eres la hija de Sol León y no pasa nada, no te debe bajar la autoestima, y si él quiere salir con ella, pues que vaya con ella, no pasa nada. Vas a tener más amigos en la vida y ni modo, no por eso usted deba agachar la cabeza por nada”, agregó.