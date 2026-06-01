Hijo de Jennifer Lopez realizó su transición oficial y cambió de nombre tras graduación

El inicio del mes que la comunidad LGBTTIQ+ utiliza para conmemorar la lucha por los derechos y la igualdad sirvió como contexto para que el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ahora llamado Oskar Jacob Muñiz, realizara de forma oficial su transición y comenzara a identificarse públicamente como hombre.

De hecho, la estrella de ‘Selena’ ofreció un discurso alentador dirigido a las personas que desean “salir del clóset” y compartir sus pensamientos y preferencias sexuales, apoyando así no solo a su hijo, sino también a sus seguidores.

“Espero que todos sus meses estén llenos de amor, risas y la compañía de la familia elegida. Y si no has salido del armario, no te preocupes, estaremos aquí para cuando estés listo”, dijo la intérprete de ‘On The Floor’.