Hijo de Jennifer Lopez realizó su transición oficial y cambió de nombre tras graduación
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El joven contó con el respaldo de su familia durante esta nueva etapa de su vida y planea continuar sus estudios universitarios en Nueva York
El inicio del mes que la comunidad LGBTTIQ+ utiliza para conmemorar la lucha por los derechos y la igualdad sirvió como contexto para que el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ahora llamado Oskar Jacob Muñiz, realizara de forma oficial su transición y comenzara a identificarse públicamente como hombre.
De hecho, la estrella de ‘Selena’ ofreció un discurso alentador dirigido a las personas que desean “salir del clóset” y compartir sus pensamientos y preferencias sexuales, apoyando así no solo a su hijo, sino también a sus seguidores.
“Espero que todos sus meses estén llenos de amor, risas y la compañía de la familia elegida. Y si no has salido del armario, no te preocupes, estaremos aquí para cuando estés listo”, dijo la intérprete de ‘On The Floor’.
¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE JLO?
Lopez se ha mantenido alejada de compartir detalles sobre la vida privada o la intimidad de sus mellizos; sin embargo, públicamente ha demostrado estar involucrada en sus vidas y brindarles su apoyo, tal como ocurrió durante la graduación de Oskar.
El joven recibió muestras públicas de apoyo no solo de su famosa madre, sino también de su hermano Maximiliano, su abuela Guadalupe Rodríguez y la actriz Jennifer Garner.
Información extraoficial señala que Oskar estudiará las licenciaturas en Artes Plásticas y Teatro en la Universidad Sarah Lawrence, un reconocido centro académico ubicado en el estado de Nueva York.
“Este mes vamos a sentirnos orgullosos. Te amo. Feliz orgullo”, concluyó Jennifer en el mensaje que compartió a través de Instagram, donde además promocionó el estreno de la nueva cinta de Netflix, ‘Turbulencia en la Oficina’.
Desde marzo habría comenzado el proceso de cambio legal de género; sin embargo, este se mantuvo con el mayor hermetismo posible y sin intervención pública por parte de ninguno de sus famosos padres.