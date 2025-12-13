Luto en el cine: encuentran muerto al actor Peter Greene

La tragedia conmocionó a los amantes del cine luego de que se confirmara la muerte del actor Peter Greene, a los 60 años, tras ser encontrado sin vida en su departamento en Nueva York.

Greene dejó una huella en la industria cinematográfica al consolidarse como uno de los villanos más recordados del cine de los años 90. Alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Zed en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino. Asimismo, fue ampliamente identificado por su papel como Dorian Tyrell, el antagonista principal de la icónica cinta La Máscara, protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz.

De acuerdo con reportes del diario estadounidense New York Post, el cuerpo del actor fue hallado sin vida en su domicilio el viernes 12 de diciembre. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido determinada. No obstante, Gregg Edwards, quien fungió como su representante durante más de una década, confirmó oficialmente el fallecimiento.