Luto en el cine: encuentran muerto al actor Peter Greene

Show
/ 13 diciembre 2025
    Luto en el cine: encuentran muerto al actor Peter Greene
    Legado. Figura recurrente del cine de los años 90, Peter Greene destacó por interpretar antagonistas memorables en películas de culto de Hollywood. FOTO: IINTERNET

El eterno villano de Hollywood se consagró con filmes como ‘Pulp Fiction’ y su papel antagónico en ‘La Máscara’, junto a Jim Carrey

La tragedia conmocionó a los amantes del cine luego de que se confirmara la muerte del actor Peter Greene, a los 60 años, tras ser encontrado sin vida en su departamento en Nueva York.

Greene dejó una huella en la industria cinematográfica al consolidarse como uno de los villanos más recordados del cine de los años 90. Alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Zed en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino. Asimismo, fue ampliamente identificado por su papel como Dorian Tyrell, el antagonista principal de la icónica cinta La Máscara, protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz.

De acuerdo con reportes del diario estadounidense New York Post, el cuerpo del actor fue hallado sin vida en su domicilio el viernes 12 de diciembre. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido determinada. No obstante, Gregg Edwards, quien fungió como su representante durante más de una década, confirmó oficialmente el fallecimiento.

¿DE QUÉ MURIÓ PETER GREENE?

Hasta la tarde del sábado no se había dado a conocer la causa oficial del deceso del actor. Sin embargo, es sabido que durante varios años Greene enfrentó problemas relacionados con las adicciones.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los seguidores fue que su cuenta de Instagram permanecía activa incluso después de confirmarse la noticia. La última publicación realizada por el propio actor data del 25 de octubre y corresponde a un post colaborativo con otros artistas estadounidenses, como Danny Diablo y Tony Slippaz.(Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Luto
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

Cede México: pagará a EU adeudo de agua

La FGJCDMX lanzó un llamado ciudadano y ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa para ubicar a Xin Wang, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa

FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán