Hilary Duff posa desnuda para revista de EU

“Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de haber tenido tres niños. Hoy he llegado a un lugar tranquilo con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, declaró la protagonista de la serie “How I met your father”.

“(Mi cuerpo) me ha llevado a todos los lugares a los que necesito ir. Me ha ayudado a construir una hermosa familia. Siento que a medida que envejezco, más confianza tengo en mi propia piel”, precisó Duff.

“Y mi cuerpo ha tenido muchas formas y tamaños diferentes y realmente estoy fascinada por, una, ser mujer. Y dos, todos los cambios que tu cuerpo puede atravesar a lo largo de tu vida”, concluyó.