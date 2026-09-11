Historia en el streaming: estrena Netflix ‘Punto de inflexión: Generación 11S’

Este jueves, Netflix estrenó el documental ‘Punto de inflexión: Generación 11S’, considerado una propuesta audiovisual que analiza la huella indeleble dejada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El proyecto fue dirigido por el cineasta Brian Knappenberger y tuvo su estreno global el 2 de septiembre de 2026, posicionándose como un hito clave en el marco de la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas en territorio estadounidense.

La sinopsis principal de la obra aborda cómo las consecuencias inmediatas de aquella jornada —incluyendo las guerras posteriores, las políticas de vigilancia masiva y las transformaciones tecnológicas— continuaron moldeando la vida de una generación entera que nació después del evento o era muy joven para recordarlo. Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, la producción recoge relatos de hijos de las víctimas, jóvenes afganos, miembros de las Fuerzas Armadas y periodistas para explorar cómo se transmite el trauma y la herencia geopolítica del siglo XXI.