Historia en el streaming: estrena Netflix ‘Punto de inflexión: Generación 11S’

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    Historia en el streaming: estrena Netflix ‘Punto de inflexión: Generación 11S’
    Memoria. Brian Knappenberger dirige esta nueva producción documental, que pone la mirada en una generación que creció bajo la sombra de los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. FOTO: ARCHIVO

Esta producción representa la cuarta entrega dentro de la franquicia documental ‘Turning Point’

Este jueves, Netflix estrenó el documental ‘Punto de inflexión: Generación 11S’, considerado una propuesta audiovisual que analiza la huella indeleble dejada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El proyecto fue dirigido por el cineasta Brian Knappenberger y tuvo su estreno global el 2 de septiembre de 2026, posicionándose como un hito clave en el marco de la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas en territorio estadounidense.

La sinopsis principal de la obra aborda cómo las consecuencias inmediatas de aquella jornada —incluyendo las guerras posteriores, las políticas de vigilancia masiva y las transformaciones tecnológicas— continuaron moldeando la vida de una generación entera que nació después del evento o era muy joven para recordarlo. Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, la producción recoge relatos de hijos de las víctimas, jóvenes afganos, miembros de las Fuerzas Armadas y periodistas para explorar cómo se transmite el trauma y la herencia geopolítica del siglo XXI.

Detrás de las cámaras, el largometraje fue producido por la firma Luminant Media. El equipo de producción ejecutiva estuvo integrado por el propio Knappenberger, en conjunto con Clare Tucker, Jennifer Janisch, Alison Klayman y Sarah Huisenga. Con una duración aproximada de 1 hora y 37 minutos (97 minutos), la cinta condensa un riguroso material de archivo y testimonios inéditos bajo el ritmo de un largometraje periodístico.

Esta producción representa la cuarta entrega dentro de la franquicia documental ‘Turning Point’, tras las ediciones dedicadas a los ataques originales del 11-S, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam.

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De este modo, ‘Punto de inflexión: Generación 11S’ se consolida como un documento de análisis contemporáneo que examina de qué manera los sucesos de hace un cuarto de siglo siguen determinando las tensiones internacionales y las libertades individuales en la actualidad.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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