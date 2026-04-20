¿Vendrá a Saltillo? Anuncia Karol G nuevo tour mundial tras show en Coachella junto a Peso Pluma y J Balvin

Una vez más, la presentación de este fin de semana de Karol G en Coachella dio de qué hablar, y fue para bien, luego de que se confirmara que realizará una nueva gira internacional, aunque se reservó los lugares que visitará y la fecha oficial de arranque.

La colombiana reunió a invitados como Peso Pluma y J Balvin, reafirmando el poder de los ritmos latinos en el escenario, además de la cantante estadounidense Becky G, por lo que cerró con una fuerte presencia de talento latino en el show.

Al igual que en su primera presentación, ‘La Bichota’ apostó por una escenografía inspirada en cuevas, pero en esta ocasión sorprendió al público con la aparición del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, con quien interpretó ‘Qlona’, desatando la euforia de los asistentes, especialmente de los fans mexicanos que ondeaban sus banderas con orgullo.