¿Vendrá a Saltillo? Anuncia Karol G nuevo tour mundial tras show en Coachella junto a Peso Pluma y J Balvin

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/ 20 abril 2026
    ¿Vendrá a Saltillo? Anuncia Karol G nuevo tour mundial tras show en Coachella junto a Peso Pluma y J Balvin
    Talento. La cantante colombiana adelantó su regreso a los escenarios luego de una presentación cargada de invitados y orgullo latino en el festival FOTO: Twitter@TMZ/ @PesoPlumaData

La colombiana se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo

Una vez más, la presentación de este fin de semana de Karol G en Coachella dio de qué hablar, y fue para bien, luego de que se confirmara que realizará una nueva gira internacional, aunque se reservó los lugares que visitará y la fecha oficial de arranque.

La colombiana reunió a invitados como Peso Pluma y J Balvin, reafirmando el poder de los ritmos latinos en el escenario, además de la cantante estadounidense Becky G, por lo que cerró con una fuerte presencia de talento latino en el show.

Al igual que en su primera presentación, ‘La Bichota’ apostó por una escenografía inspirada en cuevas, pero en esta ocasión sorprendió al público con la aparición del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, con quien interpretó ‘Qlona’, desatando la euforia de los asistentes, especialmente de los fans mexicanos que ondeaban sus banderas con orgullo.

SUS AMIGOS SOBRE EL ESCENARIO

Durante el show, Karol G mantuvo su estética festiva con vestuarios inspirados en el carnaval e interpretó temas como ‘Tropicoqueta’, para después dar paso a un momento especial con un mariachi conformado únicamente por mujeres.

El grupo interpretó ‘El Son de la Negra’, marcando uno de los momentos más representativos de la noche. En ese segmento también apareció Becky G, quien lanzó un mensaje de apoyo a la comunidad latina:

“¡Que viva México, Colombia y todos nuestros inmigrantes, los queremos mucho!”, expresó durante su participación.

Otra de las sorpresas fue la aparición de J Balvin, quien encendió el escenario con clásicos del reguetón como ‘Ay Vamos’ y ‘Ginza’. El espectáculo culminó con un remix de ‘Provenza’, con el que Karol G cerró su segunda presentación.

LA NUEVA GIRA

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

https://vanguardia.com.mx/show/tragedia-en-colombia-asi-fue-el-ataque-en-el-set-de-grabacion-de-la-telenovela-sin-senos-si-hay-paraiso-de-telemundo-FH20147406

Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín, regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024 con su disco ‘Mañana será bonito’. (Con información de EFE y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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