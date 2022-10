En el tráiler, destaca la participación de sus actores, quienes visten ropas contemporáneas e, incluso, el papel de una mujer blanca es retomado por una actriz negra.

“No soy mujer, no encajo en esa palabra [...] Nacer niña y no ser niña. Dios, ¿por qué me has puesto en este cuerpo?”, dice Isobel Thom en su papel de Juana, rechazando usar vestidos y ropa “femenina”, además. “No soy una mujer, soy un guerrero”, desafía.

Una fina representación de la identidad queer, empero, para el movimiento feminista ha sido un insulto a la historia de una mujer que desafió su época. Entre ellas, la fundadora de Women’s Rights Network, Heather Binning, rechazó el giro.

Publicidad

“Juana vivió lo que vivió porque era mujer. Eso no se puede cambiar. Este grupo está secuestrando a todas las muejres inspiradoras de la historia. Esta ideología es insultante para las mujeres”, señaló.

Sin embaro, Isobel y Charlie reiteran que “nadie te está quitando la Juana histórica”, defendiendo la obra. “Esta obra es arte: es una exploración, es imaginación”, confesó Thom en un tuit.

LEER MÁS: En medio de la guerra en Ucrania los premios Nobel regresan a ser presenciales

Publicidad