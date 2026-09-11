Inevitable: Irán Paramount y WBD a audiencia por fusión en octubre

Paramount y Warner Bros. Discovery tendrán una audiencia de conciliación en octubre para intentar resolver su disputa antimonopolio. Un tribunal celebrará a finales de octubre una audiencia de conciliación de dos días para intentar determinar si es posible alcanzar un acuerdo en el caso antimonopolio que enfrenta a Paramount y Warner Bros. Discovery, un procedimiento civil habitual que no significa necesariamente que exista un acuerdo inminente entre las partes.

El juez de instrucción Thomas Hixson será el encargado de supervisar las negociaciones y evaluar si existe una posibilidad de resolver el conflicto antes de llegar al juicio, programado para el próximo 2 de marzo en Oakland, California, según informó Variety. Paramount ha estado presionando para alcanzar un acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta, y esperaba cerrar las negociaciones antes del 1 de octubre, fecha a partir de la cual la compañía comenzará a pagar una llamada “tarifa de registro” de 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros.

California y otros 11 estados sostienen que la fusión, valuada en 111 mil millones de dólares, reduciría ilegalmente la competencia en los mercados de cine y televisión por cable básica, por lo que la oficina de Bonta busca establecer condiciones que atiendan las preocupaciones relacionadas con ambos sectores.