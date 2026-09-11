Inevitable: Irán Paramount y WBD a audiencia por fusión en octubre

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    Inevitable: Irán Paramount y WBD a audiencia por fusión en octubre
    Plan. Paramount ya firmó un acuerdo mediante el cual se comprometió a no cerrar la transacción hasta después del juicio. FOTO: INTERNET

California y otros 11 estados sostienen que la fusión, valuada en 111 mil millones de dólares, reduciría ilegalmente la competencia en los mercados de cine y televisión por cable básica

Paramount y Warner Bros. Discovery tendrán una audiencia de conciliación en octubre para intentar resolver su disputa antimonopolio.

Un tribunal celebrará a finales de octubre una audiencia de conciliación de dos días para intentar determinar si es posible alcanzar un acuerdo en el caso antimonopolio que enfrenta a Paramount y Warner Bros. Discovery, un procedimiento civil habitual que no significa necesariamente que exista un acuerdo inminente entre las partes.

El juez de instrucción Thomas Hixson será el encargado de supervisar las negociaciones y evaluar si existe una posibilidad de resolver el conflicto antes de llegar al juicio, programado para el próximo 2 de marzo en Oakland, California, según informó Variety.

Paramount ha estado presionando para alcanzar un acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta, y esperaba cerrar las negociaciones antes del 1 de octubre, fecha a partir de la cual la compañía comenzará a pagar una llamada “tarifa de registro” de 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros.

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California y otros 11 estados sostienen que la fusión, valuada en 111 mil millones de dólares, reduciría ilegalmente la competencia en los mercados de cine y televisión por cable básica, por lo que la oficina de Bonta busca establecer condiciones que atiendan las preocupaciones relacionadas con ambos sectores.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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