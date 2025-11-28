Influencer Marlene Ont denuncia robo; empleada de limpieza sustrajo caja fuerte con dinero para su parto

/ 28 noviembre 2025
    Influencer Marlene Ont denuncia robo; empleada de limpieza sustrajo caja fuerte con dinero para su parto
    Marlene Ont, conocida como “La Mami Manager”, denunció que una mujer contratada para limpieza presuntamente robó una caja fuerte con dinero destinado al nacimiento de su bebé; autoridades ya investigan el caso. FOTO: REDES SOCIALES

Marlene Ont acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar el robo de una caja fuerte presuntamente cometido por una empleada doméstica que utilizó documentos falsos

La creadora de contenido Marlene Ont, conocida en redes sociales como Marleneont o “La Mami Manager”, denunció públicamente que fue víctima de un robo dentro de su domicilio, presuntamente cometido por una mujer contratada para realizar labores de limpieza.

La influencer, quien se encuentra en las últimas semanas de embarazo, informó que la persona señalada habría sustraído una caja fuerte que contenía dinero en efectivo destinado a cubrir los gastos del nacimiento de su bebé.

La denuncia se dio a conocer a través de las historias publicadas por la influencer en su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes y videos que, según dijo, forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades.

$!Marlene Ont compartió imágenes del momento en que presentó la denuncia ante autoridades de la Ciudad de México.
Marlene Ont compartió imágenes del momento en que presentó la denuncia ante autoridades de la Ciudad de México. FOTO: INSTAGRAM | MARLENEONT

MARLENE OUT SEÑALA A MUJER DE LIMPIEZA DE ROBAR CAJA FUERTE; DIFUNDE VIDEOS DEL MOMENTO

En sus declaraciones, Ont explicó que la mujer, de quien no se reveló identidad, habría aprovechado un momento en el que la vivienda quedó vacía para llevarse el objeto.

En uno de los videos de seguridad difundidos, se observa a una mujer saliendo del departamento cargando una bolsa ecológica verde de gran tamaño, en la cual presuntamente ocultó la caja fuerte.

Asimismo, difundió una fotografía del rostro de la sospechosa, junto con imágenes en las que se aprecia a la influencer dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

MARLENE OUT CONFIESA QUE DINERO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAJA FUERTE ERA PARA EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ

Solo quiero decir que pues obviamente estamos bien. Al final fue algo material, obviamente se siente, ¿no? Sí hay gente que me dijo que por qué teníamos efectivo y así. La verdad es que Diego y yo teníamos todo listo para la llegada del bebé: hospital, honorarios, ciertos ahorros y muchas cosas para este tiempo de posparto”, expresó en una de sus historias.

La creadora de contenido explicó que el dinero se encontraba reservado específicamente para gastos médicos y personales relacionados con el nacimiento. “Era precisamente como nuestros ahorros”, reiteró.

MARLENE ONT SEÑALA QUE ROBO PUDO HABER SIDO PLANEADO CON ANTICIPACIÓN

Marlene Ont señaló que la presunta responsable llevaba poco tiempo laborando para su familia y que, antes de contratarla, se le solicitaron documentos de identificación, los cuales posteriormente fueron identificados como falsos.

Yo supongo que como que ya venía un poco planeado. Siento que se corrió con suerte porque probablemente la intención era entrar al departamento a robar”, dijo al relatar que ese día salió de casa para realizar pagos, lo que, según explicó, evitó un posible enfrentamiento.

La influencer añadió que solicitó información personal de la trabajadora porque eventualmente conviviría con su bebé, por lo que necesitaba asegurarse de que se trataba de una persona confiable. Sin embargo, señaló que los documentos entregados “estaban truqueados”.

PERITOS Y POLICÍAS SE PRESENTAN EN CASA DE MARLENE OUT TRAS ROBO DE CAJA FUERTE

De acuerdo con Ont, al presentar la denuncia acudieron a su domicilio elementos policiales, peritos y equipos de investigación que comenzaron con las diligencias iniciales. Aseguró que las cámaras de seguridad internas, externas y del edificio captaron las acciones de la mujer, lo cual, según dijo, ya se encuentra en revisión por parte de las autoridades.

Su cara aparece en muchas cámaras; tenemos cámaras adentro del departamento, afuera, en la calle. Incluso hace rato vinieron policías y peritos. Se movieron bastante rápido, declaró.

INFLUENCER MARLENE OUT PIDE AYUDA A SUS SEGUIDORES PARA DAR CON LA RESPONSABLE DEL ROBO EN SU HOGAR

En sus redes sociales, donde suma más de 2.1 millones de seguidores en TikTok y 533 mil en Instagram, la creadora de contenido pidió apoyo para difundir el caso con la intención de localizar a la presunta responsable.

Mañana hago video que ojalá me ayuden a difundir, que aunque no sea por todo lo que se llevó, que era una suma muy elevada, quede su cara difundida para que la gente sepa quién es, comentó.

También adelantó que publicará un video más amplio para que otros usuarios estén prevenidos y puedan identificar a la mujer si intentará ofrecer servicios similares en otros hogares.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

