Influencer Marlene Ont denuncia robo; empleada de limpieza sustrajo caja fuerte con dinero para su parto

La creadora de contenido Marlene Ont, conocida en redes sociales como Marleneont o “La Mami Manager”, denunció públicamente que fue víctima de un robo dentro de su domicilio, presuntamente cometido por una mujer contratada para realizar labores de limpieza. La influencer, quien se encuentra en las últimas semanas de embarazo, informó que la persona señalada habría sustraído una caja fuerte que contenía dinero en efectivo destinado a cubrir los gastos del nacimiento de su bebé. La denuncia se dio a conocer a través de las historias publicadas por la influencer en su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes y videos que, según dijo, forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades. TE PUEDE INTERESAR: Influencer Esen Alva llega a Saltillo y se enamora del Museo del Desierto, las dinoquesadillas y el cabrito durante su ‘Vuelta a México en 80 días’

MARLENE OUT SEÑALA A MUJER DE LIMPIEZA DE ROBAR CAJA FUERTE; DIFUNDE VIDEOS DEL MOMENTO En sus declaraciones, Ont explicó que la mujer, de quien no se reveló identidad, habría aprovechado un momento en el que la vivienda quedó vacía para llevarse el objeto. En uno de los videos de seguridad difundidos, se observa a una mujer saliendo del departamento cargando una bolsa ecológica verde de gran tamaño, en la cual presuntamente ocultó la caja fuerte. Asimismo, difundió una fotografía del rostro de la sospechosa, junto con imágenes en las que se aprecia a la influencer dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

MARLENE OUT CONFIESA QUE DINERO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAJA FUERTE ERA PARA EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ “Solo quiero decir que pues obviamente estamos bien. Al final fue algo material, obviamente se siente, ¿no? Sí hay gente que me dijo que por qué teníamos efectivo y así. La verdad es que Diego y yo teníamos todo listo para la llegada del bebé: hospital, honorarios, ciertos ahorros y muchas cosas para este tiempo de posparto”, expresó en una de sus historias. La creadora de contenido explicó que el dinero se encontraba reservado específicamente para gastos médicos y personales relacionados con el nacimiento. “Era precisamente como nuestros ahorros”, reiteró. MARLENE ONT SEÑALA QUE ROBO PUDO HABER SIDO PLANEADO CON ANTICIPACIÓN Marlene Ont señaló que la presunta responsable llevaba poco tiempo laborando para su familia y que, antes de contratarla, se le solicitaron documentos de identificación, los cuales posteriormente fueron identificados como falsos. “Yo supongo que como que ya venía un poco planeado. Siento que se corrió con suerte porque probablemente la intención era entrar al departamento a robar”, dijo al relatar que ese día salió de casa para realizar pagos, lo que, según explicó, evitó un posible enfrentamiento. La influencer añadió que solicitó información personal de la trabajadora porque eventualmente conviviría con su bebé, por lo que necesitaba asegurarse de que se trataba de una persona confiable. Sin embargo, señaló que los documentos entregados “estaban truqueados”.

PERITOS Y POLICÍAS SE PRESENTAN EN CASA DE MARLENE OUT TRAS ROBO DE CAJA FUERTE De acuerdo con Ont, al presentar la denuncia acudieron a su domicilio elementos policiales, peritos y equipos de investigación que comenzaron con las diligencias iniciales. Aseguró que las cámaras de seguridad internas, externas y del edificio captaron las acciones de la mujer, lo cual, según dijo, ya se encuentra en revisión por parte de las autoridades. “Su cara aparece en muchas cámaras; tenemos cámaras adentro del departamento, afuera, en la calle. Incluso hace rato vinieron policías y peritos. Se movieron bastante rápido”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: La Marlu: el latido de una generación que siente ‘más’ y lo canta sin miedo INFLUENCER MARLENE OUT PIDE AYUDA A SUS SEGUIDORES PARA DAR CON LA RESPONSABLE DEL ROBO EN SU HOGAR En sus redes sociales, donde suma más de 2.1 millones de seguidores en TikTok y 533 mil en Instagram, la creadora de contenido pidió apoyo para difundir el caso con la intención de localizar a la presunta responsable. “Mañana hago video que ojalá me ayuden a difundir, que aunque no sea por todo lo que se llevó, que era una suma muy elevada, quede su cara difundida para que la gente sepa quién es”, comentó.

