La Marlu: el latido de una generación que siente ‘más’ y lo canta sin miedo

La Marlu: el latido de una generación que siente ‘más’ y lo canta sin miedo

true
por Stephanie León

La Marlu, cantante saltillense, lanza su primer EP ‘Lo que tenías que escuchar’, un viaje íntimo y luminoso por las emociones que la convirtieron en un fenómeno viral y en una nueva voz femenina imprescindible en la música latinoamericana

Show
/ 28 noviembre 2025
COMPARTIR

La Marlu no llegó a la música: la música llegó a ella. Así lo cuenta con una emoción en una entrevista exclusiva con VANGUARDIA. Y esa energía, honesta, sensible, brutalmente humana, es la que sostiene Lo que tenías que escuchar, su primer LP, que llega este viernes 28 de noviembre a todas las plataformas digitales como el documento sonoro de un camino donde la introspección, la vulnerabilidad y la valentía se encuentran en un mismo punto.

La historia de Lo que tenías que escuchar comienza mucho antes de que su autora, La Marlu, supiera que estaba creando un EP. Comienza con la necesidad urgente de poner en palabras y melodías todo aquello que llevaba años cargando. “Estoy en un punto en el que por fin puedo dedicarme a sacar toda la música que tenía en mi mente desde hace como un par de años”, confiesa la cantautora con una mezcla de alivio y emoción.

TE PUEDE INTERESAR: Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

$!La Marlu lanza su primer EP “Lo que tenías que escuchar”, un viaje emocional de cinco canciones marcadas por la introspección y el latin pop.
La Marlu lanza su primer EP “Lo que tenías que escuchar”, un viaje emocional de cinco canciones marcadas por la introspección y el latin pop. FOTO: @soylamarlu por @marcelomunozz

Este viernes 28 de noviembre, ese impulso se materializa oficialmente: Lo que tenías que escuchar llega a Apple Music, Spotify, YouTube Music y todas las plataformas digitales.

El EP está conformado por cinco canciones —No hay lugar, Adiós, Hey, Tal vez y Esperar— y representa “todo lo que llevaba años queriendo sacar, pero que recién ahora pude convertir en música”, explica la cantautora.

‘LO QUE TENÍAS QUE ESCUCHAR’: UN EP SALIDO DESDE LA INTUICIÓN, HECHO CON IMPULSOS HONESTOS

Aunque La Marlu lleva años moviéndose en la escena musical, su nombre explotó en redes hace apenas unos meses, cuando un video suyo cantando en el metro de Monterrey se volvió viral. Esa exposición aceleró algo que ella misma describe como “una serie de cosas mágicas” que terminaron por encaminarla a donde “por fin tenía que estar”.

“‘Lo que tenías que escuchar’ es muy significativo para mí porque siento que estoy en un punto donde puedo sacar toda esa música que tenía guardada desde hace un par de años, cuenta. “Empecé a crear este disco en marzo, cuando conocí a mi manager. Después llegó mi productor, Nyquest, y simplemente dejamos que las canciones salieran”.

El proceso fue tan orgánico como vulnerable. Nada estaba planeado: ni el nombre del EP, ni su concepto, ni la dirección final de las canciones. Solo existía una necesidad: decir lo que el corazón la había estado obligando a guardar.

Platicando con mi manager le dije, “Oye, es que yo tengo esta canción, esta canción, esta canción. Me gustaría hacer un EP.” En ese momento no teníamos pensado en el nombre o qué qué es lo que iba a suceder. Simplemente, dijimos, “Vamos a grabar las canciones y a ver qué pasa”

$!La Marlu presenta su EP debut con temas que hablan de sensibilidad, procesos personales y conexiones profundas con su audiencia.
La Marlu presenta su EP debut con temas que hablan de sensibilidad, procesos personales y conexiones profundas con su audiencia. FOTO: @soylamarlu por @marcelomunozz

LA MARLU LANZA CANCIONES QUE SON HERIDAS, DESPEDIDAS Y ABRAZOS

Lo que tenías que escuchar es una colección de emociones crudas, contadas desde la sensibilidad de una artista que abraza sus propias luces y sombras.

La Marlu tiene una relación íntima con cada una de las piezas que integran este EP. Así lo explica canción por canción:

Sobre el primer sencillo, No hay lugar, explica: Trata acerca de lo solos que nos podemos llegar a sentir, de lo solitario que puede ser ser extremadamente sensible, especialmente ahorita que están pasando tantas cosas y uno solo intenta existir”.

Luego vino Adiós, la canción que la ha conectado con miles de personas en Latinoamérica.Me di cuenta de que es mi primera canción feliz”, revela entre risas suaves. “La mayoría de mis canciones son tristes, son dolidas, son de desamor. Adiós es una despedida, sí, pero es una despedida feliz. Es agradecimiento, es libertad. Es despedirte desde el amor hacia ti misma”.

El EP continúa con Esperar, una pieza que nace de los momentos más inciertos de su vida. “A veces lo único que nos queda es esperar. Esperar a que lleguen cosas mejores. Todo es un proceso, y a veces solo te queda aguardar”.

Sobre Tal vez, una de las canciones más vulnerables, confiesa: “Es la única canción realmente de desamor. Habla de cómo tal vez nunca vas a olvidar a una persona y siempre va a formar parte de ti, de alguna manera”.

Finalmente está Hey, una especie de carta desde el futuro. “Es una canción muy importante para mí”, afirma. “La escribí como si mi yo del futuro le hablara a mi yo actual. Esas palabras que a veces necesitamos: ‘Oye, la neta, todo está bien. Dale suave. Estás siendo muy dura contigo misma’”.

Cada tema, dice, es un reflejo de momentos que la marcaron: sensaciones de pérdida, alivio, duda, crecimiento y reconciliación. “Las escribí pensando en mí, pero espero que funcionen como palabras para otros”, asegura.

EL CLUB DE LOS QUE SENTIMOS MÁS: UNA COMUNIDAD QUE NACE DESDE LA VULNERABILIDAD

Con su mezcla de latin pop, R&B, tintes urbanos, soul y guiños alternativos, La Marlu ha conectado con miles de personas que buscan música que se sienta real, que duela cuando tiene que doler y abrace cuando ya no queda nadie más.

Esa conexión ha dado pie a algo que ella llama con amor El club de los que sentimos más, una comunidad donde convergen oyentes que, como ella, viven la vida con el corazón expuesto.

Lo que más me sorprende es cómo la gente conecta con las canciones. Me escriben desde Chile, Argentina, Guatemala... no dimensionas hasta dónde puede llegar lo que haces, confiesa.

Y aunque la viralidad la tomó por sorpresa, su autenticidad ha sido su mayor puente: “Conecto mucho con gente que dice ‘a mí también me vale madres y canto’. Hacemos comunidad desde ahí”.

TE PUEDE INTERESAR: Cometierra: La tierra que habla donde el Estado calla

$!“Lo que tenías que escuchar” es el primer EP de La Marlu, un material íntimo de cinco canciones que retratan su evolución musical y emocional.
“Lo que tenías que escuchar” es el primer EP de La Marlu, un material íntimo de cinco canciones que retratan su evolución musical y emocional. FOTO: @soylamarlu por @marcelomunozz

LA MARLU: UNA VOZ FEMENINA QUE SE INSPIRA E INSPIRA A MUJERES

La Marlu también reconoce la responsabilidad —y el poder— de ser parte de una ola de mujeres que están abriéndose espacio en la música desde su propia identidad.

Tiene claro que su presencia en la música también abre puertas para otras. “Es muy importante ver a mujeres haciendo todo tipo de trabajos”, afirma con convicción. “Cuando tú cumples tus sueños, estás inspirando a otras niñas a hacerlo”.

Recuerda, con emoción palpable, el día en que un padre se le acercó al finalizar un show: “Me dijo: ‘Mi hija está empezando a tocar guitarra. ¿Le puedes mandar un saludo?’ Él le había dicho: ‘Mira, ella está haciendo lo que tú quieres hacer’. Esas cosas me mueven muchísimo”.

Y reconoce que ella también fue una niña mirando hacia arriba: Yo veía a Natalia Lafourcade y a Julieta Venegas y decía: ‘Yo quiero ser ellas’. Me inspiraron muchísimo y ahora me hace feliz poder compartir ese camino”.

$!La cantautora La Marlu estrena su EP debut, donde mezcla pop, soul y R&amp;B para contar historias de despedidas, esperanza y amor propio.
La cantautora La Marlu estrena su EP debut, donde mezcla pop, soul y R&B para contar historias de despedidas, esperanza y amor propio. FOTO: @soylamarlu por @marcelomunozz

TE PUEDE INTERESAR: ¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

UNA INVITACIÓN DESDE EL CORAZÓN, LA VULNERABILIDAD Y LOS SENTIMIENTOS

Para La Marlu, este EP no solo es un debut: es una declaración. Es el resultado de decisiones valientes, de etapas difíciles, de encuentros providenciales.

“Todo sucedió como tenía que suceder. Este disco es el resultado de lo que viví para poder contarlo”.

Y ahora, invita con el corazón abierto:

“Quiero invitarlos a que escuchen Lo que tenías que escuchar. Es mi primer EP, hecho con muchísimo cariño. Ojalá puedan encontrar algo que necesitaban. Ojalá encuentren lo que tenían que escuchar”.

Su voz, cálida y vulnerable, parece confirmar algo: La Marlu no solo canta. Acompaña. Y en un mundo que va demasiado rápido, eso la convierte en una artista que no solo se escucha, sino que se siente.

Con su mezcla de pop latino, soul, R&B y una sensibilidad que desarma, La Marlu se consolida como una de las voces más honestas y prometedoras de la nueva generación. Y sobre todo, como una artista que canta para quienes sienten más... y para quienes necesitaban, justo ahora, escucharla.

TEMAS
Cantantes
Música
Viral
Localizaciones
Monterrey
Saltillo
true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que a principios de este año los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes, para tratar de negociar un aumento en la tarifa.

Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Descubre los precios y platillos de la cena navideña Costco 2025. Lasañas, pavo, romeritos, lomos y ensaladas listas para servir en esta temporada.

Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles
¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales
CeeDee Lamb concretó una jugada de 51 yardas que cambió el rumbo del juego especial de Día de Acción de Gracias.

Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs