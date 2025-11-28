La Marlu: el latido de una generación que siente ‘más’ y lo canta sin miedo

La Marlu no llegó a la música: la música llegó a ella. Así lo cuenta con una emoción en una entrevista exclusiva con VANGUARDIA. Y esa energía, honesta, sensible, brutalmente humana, es la que sostiene Lo que tenías que escuchar, su primer LP, que llega este viernes 28 de noviembre a todas las plataformas digitales como el documento sonoro de un camino donde la introspección, la vulnerabilidad y la valentía se encuentran en un mismo punto. La historia de Lo que tenías que escuchar comienza mucho antes de que su autora, La Marlu, supiera que estaba creando un EP. Comienza con la necesidad urgente de poner en palabras y melodías todo aquello que llevaba años cargando. “Estoy en un punto en el que por fin puedo dedicarme a sacar toda la música que tenía en mi mente desde hace como un par de años”, confiesa la cantautora con una mezcla de alivio y emoción. TE PUEDE INTERESAR: Dua Lipa es la imagen del equipo femenino de EU rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Este viernes 28 de noviembre, ese impulso se materializa oficialmente: Lo que tenías que escuchar llega a Apple Music, Spotify, YouTube Music y todas las plataformas digitales. El EP está conformado por cinco canciones —No hay lugar, Adiós, Hey, Tal vez y Esperar— y representa “todo lo que llevaba años queriendo sacar, pero que recién ahora pude convertir en música”, explica la cantautora. ‘LO QUE TENÍAS QUE ESCUCHAR’: UN EP SALIDO DESDE LA INTUICIÓN, HECHO CON IMPULSOS HONESTOS Aunque La Marlu lleva años moviéndose en la escena musical, su nombre explotó en redes hace apenas unos meses, cuando un video suyo cantando en el metro de Monterrey se volvió viral. Esa exposición aceleró algo que ella misma describe como “una serie de cosas mágicas” que terminaron por encaminarla a donde “por fin tenía que estar”. “‘Lo que tenías que escuchar’ es muy significativo para mí porque siento que estoy en un punto donde puedo sacar toda esa música que tenía guardada desde hace un par de años”, cuenta. “Empecé a crear este disco en marzo, cuando conocí a mi manager. Después llegó mi productor, Nyquest, y simplemente dejamos que las canciones salieran”. El proceso fue tan orgánico como vulnerable. Nada estaba planeado: ni el nombre del EP, ni su concepto, ni la dirección final de las canciones. Solo existía una necesidad: decir lo que el corazón la había estado obligando a guardar. “Platicando con mi manager le dije, “Oye, es que yo tengo esta canción, esta canción, esta canción. Me gustaría hacer un EP.” En ese momento no teníamos pensado en el nombre o qué qué es lo que iba a suceder. Simplemente, dijimos, “Vamos a grabar las canciones y a ver qué pasa”

LA MARLU LANZA CANCIONES QUE SON HERIDAS, DESPEDIDAS Y ABRAZOS Lo que tenías que escuchar es una colección de emociones crudas, contadas desde la sensibilidad de una artista que abraza sus propias luces y sombras. La Marlu tiene una relación íntima con cada una de las piezas que integran este EP. Así lo explica canción por canción: Sobre el primer sencillo, No hay lugar, explica: “Trata acerca de lo solos que nos podemos llegar a sentir, de lo solitario que puede ser ser extremadamente sensible, especialmente ahorita que están pasando tantas cosas y uno solo intenta existir”.

Luego vino Adiós, la canción que la ha conectado con miles de personas en Latinoamérica. “Me di cuenta de que es mi primera canción feliz”, revela entre risas suaves. “La mayoría de mis canciones son tristes, son dolidas, son de desamor. Adiós es una despedida, sí, pero es una despedida feliz. Es agradecimiento, es libertad. Es despedirte desde el amor hacia ti misma”.

El EP continúa con Esperar, una pieza que nace de los momentos más inciertos de su vida. “A veces lo único que nos queda es esperar. Esperar a que lleguen cosas mejores. Todo es un proceso, y a veces solo te queda aguardar”.

Sobre Tal vez, una de las canciones más vulnerables, confiesa: “Es la única canción realmente de desamor. Habla de cómo tal vez nunca vas a olvidar a una persona y siempre va a formar parte de ti, de alguna manera”.

Finalmente está Hey, una especie de carta desde el futuro. “Es una canción muy importante para mí”, afirma. “La escribí como si mi yo del futuro le hablara a mi yo actual. Esas palabras que a veces necesitamos: ‘Oye, la neta, todo está bien. Dale suave. Estás siendo muy dura contigo misma’”. Cada tema, dice, es un reflejo de momentos que la marcaron: sensaciones de pérdida, alivio, duda, crecimiento y reconciliación. “Las escribí pensando en mí, pero espero que funcionen como palabras para otros”, asegura.

EL CLUB DE LOS QUE SENTIMOS MÁS: UNA COMUNIDAD QUE NACE DESDE LA VULNERABILIDAD Con su mezcla de latin pop, R&B, tintes urbanos, soul y guiños alternativos, La Marlu ha conectado con miles de personas que buscan música que se sienta real, que duela cuando tiene que doler y abrace cuando ya no queda nadie más. Esa conexión ha dado pie a algo que ella llama con amor El club de los que sentimos más, una comunidad donde convergen oyentes que, como ella, viven la vida con el corazón expuesto. "Lo que más me sorprende es cómo la gente conecta con las canciones. Me escriben desde Chile, Argentina, Guatemala... no dimensionas hasta dónde puede llegar lo que haces", confiesa. Y aunque la viralidad la tomó por sorpresa, su autenticidad ha sido su mayor puente: "Conecto mucho con gente que dice 'a mí también me vale madres y canto'. Hacemos comunidad desde ahí".

LA MARLU: UNA VOZ FEMENINA QUE SE INSPIRA E INSPIRA A MUJERES La Marlu también reconoce la responsabilidad —y el poder— de ser parte de una ola de mujeres que están abriéndose espacio en la música desde su propia identidad. Tiene claro que su presencia en la música también abre puertas para otras. “Es muy importante ver a mujeres haciendo todo tipo de trabajos”, afirma con convicción. “Cuando tú cumples tus sueños, estás inspirando a otras niñas a hacerlo”. Recuerda, con emoción palpable, el día en que un padre se le acercó al finalizar un show: “Me dijo: ‘Mi hija está empezando a tocar guitarra. ¿Le puedes mandar un saludo?’ Él le había dicho: ‘Mira, ella está haciendo lo que tú quieres hacer’. Esas cosas me mueven muchísimo”. Y reconoce que ella también fue una niña mirando hacia arriba: “Yo veía a Natalia Lafourcade y a Julieta Venegas y decía: ‘Yo quiero ser ellas’. Me inspiraron muchísimo y ahora me hace feliz poder compartir ese camino”.

UNA INVITACIÓN DESDE EL CORAZÓN, LA VULNERABILIDAD Y LOS SENTIMIENTOS Para La Marlu, este EP no solo es un debut: es una declaración. Es el resultado de decisiones valientes, de etapas difíciles, de encuentros providenciales. "Todo sucedió como tenía que suceder. Este disco es el resultado de lo que viví para poder contarlo". Y ahora, invita con el corazón abierto: "Quiero invitarlos a que escuchen Lo que tenías que escuchar. Es mi primer EP, hecho con muchísimo cariño. Ojalá puedan encontrar algo que necesitaban. Ojalá encuentren lo que tenían que escuchar". Su voz, cálida y vulnerable, parece confirmar algo: La Marlu no solo canta. Acompaña. Y en un mundo que va demasiado rápido, eso la convierte en una artista que no solo se escucha, sino que se siente. Con su mezcla de pop latino, soul, R&B y una sensibilidad que desarma, La Marlu se consolida como una de las voces más honestas y prometedoras de la nueva generación. Y sobre todo, como una artista que canta para quienes sienten más... y para quienes necesitaban, justo ahora, escucharla.

