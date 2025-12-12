Inmortales del cine: Las 5 mejores películas históricas según Rotten Tomatoes
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
El portal de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes utiliza un sistema de calificación basado en el porcentaje de críticos que emiten una reseña positiva, lo que genera un “Tomatometer” que refleja el consenso de la crítica. Su lista de “Mejores Películas de Todos los Tiempos” (el “Top 300”) incluye consistentemente filmes que no solo son obras maestras del cine, sino que también son hitos históricos en su género o reflejan épocas y dilemas cruciales de la humanidad.
La selección de la plataforma abarca una inmensa diversidad de géneros, demostrando que la calidad cinematográfica trasciende categorías. Desde dramas épicos sobre la mafia hasta thrillers psicológicos de los años 40, estas películas han resistido la prueba del tiempo, manteniendo altos niveles de aclamación por parte de críticos de varias generaciones.
A continuación, se presenta un listado de cinco películas esenciales que se encuentran en la cima de los listados de Rotten Tomatoes, y que han dejado una marca indeleble tanto en la historia del cine como en la cultura popular.
EL PADRINO (THE GODFATHER, 1972): LA ÉPICA DE LA MAFIA Dirigida por el maestro Francis Ford Coppola y basada en la aclamada novela de Mario Puzo, El Padrino es universalmente considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. La trama narra la crónica de la familia Corleone, una de las “cinco familias” de la mafia neoyorquina, a lo largo de una década. El drama se centra en la transformación del joven Michael Corleone (Al Pacino), un héroe de guerra inicialmente reacio a involucrarse en los negocios familiares, hasta convertirse en el despiadado y frío jefe criminal que hereda el imperio de su padre, Vito Corleone (Marlon Brando).
La película es un monumento cinematográfico al drama familiar, el poder, la traición y la corrupción que subyace en la búsqueda del éxito en el sueño americano. Su grandeza radica en la complejidad de sus personajes, quienes operan con un código moral propio que valora la lealtad familiar por encima de la ley. Es un hito por su compleja estructura narrativa, sus magistrales actuaciones (incluido el trabajo icónico de Brando, que redefinió la actuación) y su cinematografía oscura y elegante.
La profunda influencia de El Padrino en el cine ha sido incalculable, redefiniendo las convenciones del género de gánsteres y elevándolo a la categoría de épica dramática de alto calibre. Su lugar en la cima de los listados de la crítica de Rotten Tomatoes refleja la unanimidad sobre su valor dramático, artístico e histórico en el canon cinematográfico.
SIETE SAMURÁIS (SEVEN SAMURAI, 1954): EL ORIGEN DE UN GÉNERO
La monumental epopeya de acción del director japonés Akira Kurosawa, Siete Samuráis, es una de las películas recomendadas no occidentales más aclamadas y de mayor influencia en la historia del cine, lo que le asegura un lugar preeminente en los listados de Rotten Tomatoes. Ambientada en el Japón del siglo XVI durante la era feudal, la trama sigue a un grupo de siete rōnin (samuráis sin señor) que son contratados por un pueblo de agricultores pobres para que los defiendan de una banda de bandidos que amenaza con robar sus cosechas.
La película es un éxito histórico debido a su maestría técnica, especialmente el uso innovador del slow motion en las escenas de acción, su compleja dinámica de personajes y su estructura narrativa en el contexto de la acción. Kurosawa logra equilibrar el espectáculo de las batallas con el drama íntimo de los protagonistas y sus dilemas morales.
La influencia de Siete Samuráis fue inmediata y global. Su concepto narrativo sobre un grupo de expertos que se une para proteger a los indefensos fue replicado directamente en el western estadounidense Los siete magníficos, y su estructura ha sido fundamental para incontables películas de guerra y acción. Es una obra maestra que demostró la universalidad de su historia sobre el sacrificio, el honor y la defensa.
CASABLANCA (1942): EL CLÁSICO ROMÁNTICO INELUDIBLE
Ambientada durante la turbulenta época de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca es una de las películas románticas, dramáticas e históricas más queridas e icónicas de la historia del cine, lo que explica su altísima valoración en Rotten Tomatoes. La historia se desarrolla en 1941, en la ciudad de Casablanca, Marruecos, un refugio para aquellos que huyen del avance de las fuerzas nazis, donde Rick Blaine (Humphrey Bogart) opera un club nocturno. El drama se desata con la inesperada reaparición de su antiguo y gran amor, Ilsa Lund (Ingrid Bergman), ahora casada con un líder de la Resistencia.
La película es un triunfo del guion, lleno de diálogos memorables y una atmósfera de espionaje, sacrificio y dilemas morales bajo la presión de la guerra. La química inigualable entre Bogart y Bergman eleva la trama, centrada en la difícil elección entre el amor personal y el deber político.
Su lanzamiento en medio del conflicto global la convirtió en un símbolo de esperanza, patriotismo y resistencia. El lugar de Casablanca en el ranking de la crítica refleja la unanimidad sobre su guion impecable, su poder emocional duradero y su habilidad para combinar el romance personal con el turbulento drama histórico global.
LA LISTA DE SCHINDLER (SCHINDLER’S LIST, 1993): EL HOLOCAUSTO Y LA HUMANIDAD
Dirigida por Steven Spielberg, esta película, filmada en blanco y negro, es un poderoso y desgarrador drama histórico basado en la vida real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de más de mil refugiados judíos durante el Holocausto. El filme es un testimonio de la maldad, pero también de la capacidad de bondad y la redención en las circunstancias más oscuras.
La película es considerada una de las representaciones más importantes y respetadas del Holocausto en el cine. Su uso del blanco y negro, con toques de color simbólicos, le da una sensación documental e intemporal. Su lugar en el ranking refleja su peso histórico y la unanimidad de la crítica sobre su valor dramático y su importancia moral.
BARRIO CHINO (CHINATOWN, 1974): EL NEO-NOIR Y LA CORRUPCIÓN
Dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway, Barrio Chino (Chinatown) es aclamada como una de las mejores películas de género neo-noir jamás realizadas, un factor clave para su alta y duradera calificación en Rotten Tomatoes. Ambientada en Los Ángeles en la turbulenta década de 1930, la película sigue al detective privado Jake Gittes (Nicholson) mientras investiga un simple caso de adulterio que rápidamente lo arrastra a una red compleja y oscura de corrupción política, manipulación corporativa y secretos familiares incestuosos.
La película es un homenaje sofisticado y cínico a los clásicos del film noir, pero con una estética y una desilusión propias de la década de 1970. El guion de Robert Towne (considerado perfecto) utiliza el contexto histórico de la “Guerra del Agua” de Los Ángeles, donde magnates manipulaban el suministro de agua para su beneficio personal, como una metáfora de la corrupción que permea hasta los niveles más altos de la sociedad.
El filme se distingue por su atmósfera opresiva, su trama laberíntica y su trágico y famoso final, que subraya el mensaje central de que, a veces, la maldad y el poder prevalecen, sin importar los esfuerzos del héroe. El cinismo y la maestría con que Polanski aborda la historia le han asegurado un puesto de honor como una obra de arte cinematográfica e histórica sobre la desilusión.