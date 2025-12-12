Inmortales del cine: Las 5 mejores películas históricas según Rotten Tomatoes

El portal de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes utiliza un sistema de calificación basado en el porcentaje de críticos que emiten una reseña positiva, lo que genera un “Tomatometer” que refleja el consenso de la crítica. Su lista de “Mejores Películas de Todos los Tiempos” (el “Top 300”) incluye consistentemente filmes que no solo son obras maestras del cine, sino que también son hitos históricos en su género o reflejan épocas y dilemas cruciales de la humanidad.

La selección de la plataforma abarca una inmensa diversidad de géneros, demostrando que la calidad cinematográfica trasciende categorías. Desde dramas épicos sobre la mafia hasta thrillers psicológicos de los años 40, estas películas han resistido la prueba del tiempo, manteniendo altos niveles de aclamación por parte de críticos de varias generaciones.

A continuación, se presenta un listado de cinco películas esenciales que se encuentran en la cima de los listados de Rotten Tomatoes, y que han dejado una marca indeleble tanto en la historia del cine como en la cultura popular.

EL PADRINO (THE GODFATHER, 1972): LA ÉPICA DE LA MAFIA Dirigida por el maestro Francis Ford Coppola y basada en la aclamada novela de Mario Puzo, El Padrino es universalmente considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. La trama narra la crónica de la familia Corleone, una de las “cinco familias” de la mafia neoyorquina, a lo largo de una década. El drama se centra en la transformación del joven Michael Corleone (Al Pacino), un héroe de guerra inicialmente reacio a involucrarse en los negocios familiares, hasta convertirse en el despiadado y frío jefe criminal que hereda el imperio de su padre, Vito Corleone (Marlon Brando).

La película es un monumento cinematográfico al drama familiar, el poder, la traición y la corrupción que subyace en la búsqueda del éxito en el sueño americano. Su grandeza radica en la complejidad de sus personajes, quienes operan con un código moral propio que valora la lealtad familiar por encima de la ley. Es un hito por su compleja estructura narrativa, sus magistrales actuaciones (incluido el trabajo icónico de Brando, que redefinió la actuación) y su cinematografía oscura y elegante.

La profunda influencia de El Padrino en el cine ha sido incalculable, redefiniendo las convenciones del género de gánsteres y elevándolo a la categoría de épica dramática de alto calibre. Su lugar en la cima de los listados de la crítica de Rotten Tomatoes refleja la unanimidad sobre su valor dramático, artístico e histórico en el canon cinematográfico.

SIETE SAMURÁIS (SEVEN SAMURAI, 1954): EL ORIGEN DE UN GÉNERO