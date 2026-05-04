Invita Ofelia Medina a verla ‘Envejecer con gracia’ en Saltillo

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    Invita Ofelia Medina a verla ‘Envejecer con gracia’ en Saltillo
    Viaje. La historia hace una reflexión de la importancia de los adultos mayores en la sociedad. FOTO: INTERNET

La primera actriz de cine y televisión comparte escena junto a Isaura Espinosa bajo la dirección de Laura Jerkov

Una verdadera cátedra y muestra de actuación es la que llegará el próximo 5 de mayo a Saltillo con la puesta en escena ‘Cómo envejecer con gracia’, protagonizada por las primeras actrices Ofelia Medina y la coahuilense Isaura Espinosa.

En charla con VMÁS, la estrella del cine mexicano y la televisión, Ofelia Medina, habló sobre la emoción de presentarse ante el público con este texto bajo la dirección de Laura Jerkov.

“Estoy muy contenta, muy feliz de ir a su tierra. Esta es una historia diferente por el hecho de que las mujeres estén planchadas, estiraditas de la cara, en la que la juventud parece ser el momento culminante de la vida, y esta obra nos muestra que todas las etapas son importantes, incluida la vejez”, expresó la ganadora del Premio Ariel.

UN MOMENTO DE REFLEXIÓN Y RISAS

La cita es el próximo 5 de mayo en el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a donde llegarán las actrices luego de presentarse en otras plazas del país y antes de continuar su gira por México.

Medina recordó que el texto ha sido interpretado con éxito anteriormente por la también actriz Susana Alexander, lo que convierte esta propuesta en una nueva versión adaptada a la actualidad.

“La obra ha sido, digamos, modernizada y ahora esta versión que hacemos Isaura y yo es más actual, en la que mostramos lo que sucede hoy día. Estamos relegando a las personas mayores y eso nos priva de su sabiduría, de su conocimiento y de su gracia, porque las personas mayores tienen esa gracia que nosotros hemos perdido por no mirarnos a los ojos, por estar clavados en el celular, por no vernos, por no reírnos juntos”, agregó la intérprete.

¿Cuál considera que es para usted el reto con este personaje, con este proyecto?

“Yo no trabajo por retos, al contrario, trabajo por gusto. En esta obra me doy el gusto de interpretar a una mujer de mi edad que empieza con una actitud, digamos, muy cerrada y, gracias a la gracia, abre su corazón y cambia. Me da muchísimo gusto poder expresar a mis congéneres, a mis contemporáneas, que somos personas valiosas y que a nuestra edad —yo tengo 76 años— no soy una anciana, sino una mujer con mucha experiencia y, gracias a Dios, con mucha fuerza todavía”.

¿Cómo ha sido compartir proyecto con Isaura Espinosa?

“Maravilloso. Cuando me dijeron que ella sería mi compañera, aunque nunca había trabajado con ella en teatro, la he visto muchas veces y la admiro mucho porque Isaura tiene lo que se dice tablas, kilómetros de tablas. Desde que empezamos a ensayar, ha sido realmente una colaboración”.

Destacó además estar lista para entretener al público saltillense, paisano de su compañera de escena.

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“Ahora vamos a estar en la tierra de Isaura, así que estamos muy contentas con nuestro público que, por décadas, ha sido fiel con nosotros y nosotros con ellos. Al público de Saltillo, para que se dé cita a la obra. Es a las 7 de la noche, el 5 de mayo, en el Teatro Fernando Soler. El 5 de mayo nació Napoleón y también van a ver cómo empiezo a ser ‘con gracia’”, dijo entre risas la primera actriz.

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Ofelia Medina

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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