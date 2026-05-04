Invita Ofelia Medina a verla ‘Envejecer con gracia’ en Saltillo

Una verdadera cátedra y muestra de actuación es la que llegará el próximo 5 de mayo a Saltillo con la puesta en escena ‘Cómo envejecer con gracia’, protagonizada por las primeras actrices Ofelia Medina y la coahuilense Isaura Espinosa. En charla con VMÁS, la estrella del cine mexicano y la televisión, Ofelia Medina, habló sobre la emoción de presentarse ante el público con este texto bajo la dirección de Laura Jerkov. “Estoy muy contenta, muy feliz de ir a su tierra. Esta es una historia diferente por el hecho de que las mujeres estén planchadas, estiraditas de la cara, en la que la juventud parece ser el momento culminante de la vida, y esta obra nos muestra que todas las etapas son importantes, incluida la vejez”, expresó la ganadora del Premio Ariel.

UN MOMENTO DE REFLEXIÓN Y RISAS La cita es el próximo 5 de mayo en el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a donde llegarán las actrices luego de presentarse en otras plazas del país y antes de continuar su gira por México. Medina recordó que el texto ha sido interpretado con éxito anteriormente por la también actriz Susana Alexander, lo que convierte esta propuesta en una nueva versión adaptada a la actualidad. “La obra ha sido, digamos, modernizada y ahora esta versión que hacemos Isaura y yo es más actual, en la que mostramos lo que sucede hoy día. Estamos relegando a las personas mayores y eso nos priva de su sabiduría, de su conocimiento y de su gracia, porque las personas mayores tienen esa gracia que nosotros hemos perdido por no mirarnos a los ojos, por estar clavados en el celular, por no vernos, por no reírnos juntos”, agregó la intérprete.

¿Cuál considera que es para usted el reto con este personaje, con este proyecto? “Yo no trabajo por retos, al contrario, trabajo por gusto. En esta obra me doy el gusto de interpretar a una mujer de mi edad que empieza con una actitud, digamos, muy cerrada y, gracias a la gracia, abre su corazón y cambia. Me da muchísimo gusto poder expresar a mis congéneres, a mis contemporáneas, que somos personas valiosas y que a nuestra edad —yo tengo 76 años— no soy una anciana, sino una mujer con mucha experiencia y, gracias a Dios, con mucha fuerza todavía”. ¿Cómo ha sido compartir proyecto con Isaura Espinosa? “Maravilloso. Cuando me dijeron que ella sería mi compañera, aunque nunca había trabajado con ella en teatro, la he visto muchas veces y la admiro mucho porque Isaura tiene lo que se dice tablas, kilómetros de tablas. Desde que empezamos a ensayar, ha sido realmente una colaboración”.

Destacó además estar lista para entretener al público saltillense, paisano de su compañera de escena.

“Ahora vamos a estar en la tierra de Isaura, así que estamos muy contentas con nuestro público que, por décadas, ha sido fiel con nosotros y nosotros con ellos. Al público de Saltillo, para que se dé cita a la obra. Es a las 7 de la noche, el 5 de mayo, en el Teatro Fernando Soler. El 5 de mayo nació Napoleón y también van a ver cómo empiezo a ser ‘con gracia’”, dijo entre risas la primera actriz.

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