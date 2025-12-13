Jacob Elordi y Alberto Guerra, por partida doble

El lunes pasado se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro a lo mejor en cine y series del 2025, y entre ellas sorprendieron las dos que obtuvo el australiano Jacob Elordi.

Y es que aunque la que obtuvo por su conmovedora interpretación de “La Criatura” en la superproducción del mexicano Guillermo del Toro “Frankenstein” (Netflix), en la terna a Mejor Actor de Reparto, la que fue más inesperada aunque no menos merecedora fue la que le dieron al Mejor Actor en una Serie Limitada o de Antología por su trabajo en la serie también de manufactura australiana “El camino estrecho al norte extenso”, la misma que se estrenó con un perfil muy bajo el pasado mes de abril por la plataforma de Universal Plus en la que interpreta a un joven doctor que se desempeña como soldado por su país entre 1940 y 1943 durante la 2a Guerra Mundial.

Y mientras Elordi destaca además de “Frankenstein” por esta serie que pudiéramos sintetizar en una mezcla de su próxima a estrenarse “Cumbres borrascosas” con clásicos del género bélico como “El Puente sobre el Río Kwai” (David Lean, 1957) con los clásicos australianos “Breaker Morant” (Bruce Beresford, 1980) y “Gallipoli” (Pter Weir, 1981), en la misma plataforma donde puede verse “Frankenstein” el actor de origen cubano Alberto Guerra resulta que en un mes ha estrenado un par de series como la basada en un caso de la vida real titulada “Me late que sí” y, más recientemente, la segunda temporada de “Accidente”.

Aunque al igual que Elordi a Guerra le ha favorecido su buena presencia para incursionar de forma paralela con éxito en el mundo de la moda ocasionando su trabajo con Madonna varios chismes de la farándula al encontrarse casado con la actriz mexicana Zuria Vega, quizás no tenga la altura literal de Elordi ni los proyectos “de primer mundo” en los que este se ha involucrado en el último año, pero su versatilidad se manifiesta en dichas historias y particularmente en “Accidente”, ha sido más favorecida por las descargas en la plataforma en su semana de estreno que la anterior que ya cuenta con la luz verde cuando menos para una tercera temporada.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

