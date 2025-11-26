Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram

    Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla FOTO: ESPECIAL

El regreso de la inolvidable diva de la banda, Jenni Rivera, mantiene con gran expectativa a sus fans, luego de que se completaran los pétalos de la flor amarilla... ¿Pero qué significa?

¿La diva de la banda está más viva que nunca? Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla.

Durante el día 25 de noviembre, se publicó una historia con el penúltimo pétalo, que incluía un audio inédito con la voz de la cantante: “Conmigo no hacen feria los estudios, mijo”.

Desde el inicio de esta dinámica, los fans que siguen fieles a la que llegó a ser la ‘reina del corrido’ iniciaron los rumores del posible lanzamiento de una canción o un álbum completo póstumo... o hasta el regreso de la mismísima Jenni.

SE COMPLETAN LOS PÉTALOS DE LA FLOR AMARILLA DE JENNI RIVERA

El día de hoy, el público amaneció con una nueva publicación en la cuenta de Instagram de Jenni Rivera. Se trata de un reel con la flor amarilla completa y un nuevo audio de la artista, en el que se aprecia una de sus canciones... lo curioso es que, aparentemente, se trata de un nuevo lanzamiento.

Asimismo aparecen unas letras que dicen: “En el 2009... Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos la banda”.

Parte de esta noticia que hoy emociona a sus fans ya había sido adelantada el día de ayer, en una transmisión en vivo con los hijos de la intérprete de ‘Mariposa de Barrio’, quienes adelantaron que este 26 de noviembre aparecería el séptimo pétalo de la flor.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial.

JENNI RIVERA Y SU TRÁGICO ACCIDENTE

Jenni Rivera falleció trágicamente en un accidente aéreo la madrugada del 9 de diciembre de 2012. El suceso ocurrió luego de que la artista ofreciera un concierto en la Arena Monterrey, cuando abordó un jet privado Learjet 25 con dirección hacia Toluca.

El avión perdió contacto con los radares a los pocos minutos de despegar. La aeronave, en la que viajaban un total de siete personas (cinco pasajeros, incluyendo a su equipo cercano como su publicista y maquillista, además de los dos pilotos), fue encontrada totalmente destruida horas después en el rancho El Tejocote, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

La investigación oficial sobre el accidente, que se cerró formalmente a finales de 2014, determinó que la causa fue la fatiga del tornillo del estabilizador horizontal, lo que provocó una pérdida de control del avión y una caída vertical.

También se revelaron diversas irregularidades y factores que pudieron haber contribuido a la tragedia. Entre ellos se mencionaron que la aeronave tenía más de cuatro décadas de antigüedad y presentaba problemas previos, el piloto al mando superaba la edad límite reglamentaria para el peso máximo de despegue de ese avión y el copiloto, de 21 años, no contaba con permiso para volar fuera de Estados Unidos.

EL LEGADO DE LA DIVA DE LA BANDA

A pesar de su prematura muerte a los 43 años, el legado musical y social de Jenni Rivera perdura. Se destacó por innovar en la música regional mexicana al fusionar estilos como la banda y el norteño, y sus canciones, como “La Gran Señora”, se convirtieron en himnos.

Cultural y socialmente, se erigió como un símbolo de fuerza y empoderamiento femenino para la comunidad latina, abordando temas de resiliencia y superación.

Su familia ha mantenido viva su memoria, publicando álbumes póstumos con canciones que dejó grabadas, como “Misión Cumplida”, y continuando con proyectos biográficos sobre su vida.

