Jimmy Cliff, Elton John y John McVie

La última semana de noviembre inició con la lamentable noticia del fallecimiento del músico de reggae de origen jamaiquino Jimmy Cliff el pasado lunes 24 a los 81 años de edad víctima de neumonía.

El ganador de dos premios Grammy a la Mejor Grabación de Reggae de 1986 por “Cliffhanger” y al Mejor Álbum de Reggae en el 2013 por “Rebirth” y cuyo papel protagónico en la película “The Harder They Come” (título homónimo de uno de sus más grandes éxitos) en 1972, ayudó en su momento a llevar el ritmo del reggae a un público más amplio, para la década de los 90 Jon Pareles se refirió a su música en el New York Times que “ ... podría llamarse reggae de arena, a menudo mezclando el género con estilos del Brasil, África y Estados Unidos” entre los que se incluían también fragmentos de rap, rock y samba. Descanse en paz.

Para mediados de semana las cuestiones de salud siguieron dando notas no muy alentadoras para otras leyendas de la música internacional, en su caso para el cantante británico Elton John, quien dio a conocer que perdió la visión en su ojo derecho pero eso no impedirá que el año próximo regresará a los escenarios, ya que casi de manera simultánea se reveló que es una de las primeras cartas fuertes para la edición 2026 del no menos legendario festival Rock in Río en Brasil y, según Anna Deccache, la directora comercial del mismo, este será el único concierto que el intérprete de “Rocketman” y otros clásicos tendrá en este país sudamericano.

Vale la pena mencionar que a inicios de este año el festival Rock en Río celebró sus 40 años de existencia (de hecho si hacemos memoria, y tal y como lo comentamos en nuestra columna en relación a las primeras cinco décadas de VANGUARDIA, cuando se inició en estos espacios nuestra columna “Líneas Metálicas” hizo referencia a este evento como uno de los más importantes de 1985, y vaya que hubo varios) y la presencia de Elton reafirma el prestigio de este festival para cuya confirmación grabó un video en el que decía: “sentí que dejé decepcionados a muchos fanáticos porque no pude llevar mi gira de despedida y quiero compensarlos y darles un show fantástico”.

Para cerrar con broche de oro, y ya que estamos con buenas nuevas en relación a músicos legendarios del género del rock, también a mediados de semana coincidieron estos anuncios con el cumpleaños número 80 el miércoles 26 de John McVie, músico fundador de la banda de rock Fleetwood Mac, y quien junto a Elton John comparte el honor de ser uno de los músicos inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, en su caso como parte de la mencionada agrupación que mantiene un compás de espera tras el fallecimiento en el 2023 de su ex esposa, la cantante Christine McVie, y las giras como solista de su otra integrante, Stevie Nicks. ¡Muchas felicidades!

